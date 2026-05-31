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मेरठ में युवती को अगवा करके रिंग रोड पर फेंका; पुलिस ने 2 आरोपियों को दबोचा, मास्टरमाइंड की तलाश तेज

मेडिकल थाना क्षेत्र का मामला. रिंग रोड क्षेत्र में सुनसान जगह पर बेहोशी की हालत में मिली थी युवती.

मेरठ युवती को अगवा करने वाले गिरफ्तार.
मेरठ युवती को अगवा करने वाले गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : May 31, 2026 at 9:30 AM IST

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मेरठ : मेडिकल थाना क्षेत्र में युवती के अपहरण का सनसनीखेज मामला हुआ है. आरोप है कि दो युवकों ने युवती को गाड़ी में बैठाया और फिर उसे रिंग रोड क्षेत्र में सुनसान जगह पर छोड़कर फरार हो गए. सूचना पर पुलिस ने तत्काल एक्शन लेते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. वारदात के पीछे 'नकुल' नाम के युवक की साजिश बताई जा रही है. जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है.

​सीओ सिविल लाइंस सुचिता सिंह ने बताया कि डायल-112 के माध्यम से दो युवकों (जीशान और सावेज) द्वारा युवती के अगवा करने की सूचना मिली थी. आरोपियों ने कार से अगवा करने के बाद युवती को रिंग रोड पर छोड़ दिया था. मौके पर पहुंची पुलिस टीम को युवती बेहोशी की हालत में मिली थी. उसे मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया. जहां उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पूछताछ में युवती ने बताया कि 'नकुल' नाम के एक लड़के ने योजनाबद्ध तरीके से आरोपी युवकों के साथ अगवा कराया था.

​सीओ सिविल लाइंस सुचिता सिंह के अनुसार पुलिस की शुरुआती जांच में नकुल की भूमिका स्पष्ट हो चुकी है. नकुल की गिरफ्तारी के लिए अलग-अलग ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है. गिरफ्तार किए गए आरोपी ​मो. जीशान निवासी ग्राम सोदत्त, थाना परीक्षितगढ़, मेरठ और ​सावेज निवासी हुमायूंनगर, थाना लोहियानगर मेरठ के हैं. ​गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों का पुराना आपराधिक इतिहास भी खंगाला जा रहा है.

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