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समय रहते पहचान और सही इलाज से बच सकती है फेफड़ों की सेहत, जानें डॉक्टर की सलाह

नंबर छह से सीधे तीसरे पायदान पर पहुंची सीओपीडी की बीमारी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: फेफड़ों को धीरे-धीरे कमजोर करने वाली सीओपीडी (क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) दुनिया भर में तेजी से फैल रही है. यह बीमारी अब मौत के प्रमुख कारणों में शामिल है. विश्व सीओपीडी दिवस हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है. इस बार इसकी थीम 'बेहतर जीवन के लिए शीघ्र निदान और प्रबंधन' (Early Diagnosis and Management for a Better Life) रखी गई है.

एक समय दुनिया की घातक बीमारियों में छठे स्थान पर रही सीओपीडी अब तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है. बढ़ता वायु प्रदूषण, धूल, धुआं और धूम्रपान इसकी प्रमुख वजहों में शामिल हैं. हालांकि, कुछ सावधानियां बरतकर इस बीमारी के खतरे को कम किया जा सकता है. समय रहते लक्षणों की पहचान और सही इलाज से मरीज की स्थिति को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है.

स्पायरोमेट्री टेस्ट से आसानी से हो जाती है बीमारी की पहचान. (Video Credit: ETV Bharat) इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं, इसकी पहचान कैसे की जाती है और आधुनिक इलाज के कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? इन सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने छाती रोग विशेषज्ञ डॉ. विरोत्तम तोमर से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि सीओपीडी से बचाव और समय पर इलाज के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है. क्या है सीओपीडी और क्यों बढ़ रहे हैं इसके मामले: डॉ. विरोत्तम तोमर के मुताबिक, सीओपीडी फेफड़ों की एक पुरानी और गंभीर बीमारी है. पिछले कुछ दशकों में इसके मामले तेजी से बढ़े हैं. गैर-संक्रामक बीमारियों में यह दुनिया की प्रमुख जानलेवा बीमारियों में शामिल है. हर साल बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं. डॉक्टर तोमर ने बताया कि इस बीमारी के बढ़ने की प्रमुख वजहों में वायु प्रदूषण और धूम्रपान की बढ़ती प्रवृत्ति शामिल हैं. भारत में भी इसका असर तेजी से दिखाई दे रहा है. उन्होंने दावा किया कि देश में हर साल करीब 40 लाख लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं. हालांकि, इसके वास्तविक आंकड़ों को लेकर अलग-अलग अध्ययनों में अंतर हो सकता है. सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलना हो सकता है संकेत: डॉ. तोमर के अनुसार, 30 से 35 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जो धूम्रपान करते हैं या प्रदूषित वातावरण में रहते हैं. कारखानों में काम करने वाले लोग, सड़कों के किनारे दुकान लगाने वाले और घरों में चूल्हे पर खाना बनाने वाली महिलाएं भी इसके जोखिम में हो सकती हैं. लंबे समय तक धूल और धुएं के संपर्क में रहने से फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है. अगर सुबह उठने पर लगातार बलगम आता है, तेज चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलती है अथवा छाती में कसावट महसूस होती है तो इसे सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये सीओपीडी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. ऐसे लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है. समय पर पहचान होने से बीमारी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है. स्पायरोमेट्री टेस्ट से आसानी से हो सकती है पहचान: डॉ. तोमर बताते हैं कि आज सीओपीडी की पहचान के लिए जांच की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं. स्पायरोमेट्री टेस्ट के जरिए फेफड़ों की कार्यक्षमता का पता लगाया जा सकता है. यह पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट (PFT) का एक हिस्सा है, जिसमें मरीज को मशीन में फूंक मारनी होती है. यह जांच सामान्यत: दर्द रहित और गैर-आक्रामक होती है. इस जांच से पता चलता है कि फेफड़े कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं और सांस लेने में परेशानी की वजह क्या है. इसके आधार पर डॉक्टर सीओपीडी, अस्थमा और पल्मोनरी फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों के बीच अंतर समझने में मदद पा सकते हैं. सही बीमारी की पहचान होने के बाद उसी के अनुसार इलाज तय किया जाता है. इन्हेलर से होता है इलाज, पेट और खून में नहीं जाती दवा: डॉक्टर तोमर के मुताबिक, सीओपीडी के इलाज में इन्हेलर की अहम भूमिका होती है. इन्हेलर के जरिए दवा सीधे फेफड़ों तक पहुंचती है. इससे दवा को प्रभावित हिस्से तक पहुंचाने में मदद मिलती है. मरीज की स्थिति और बीमारी की गंभीरता के अनुसार डॉक्टर इन्हेलर और उसकी खुराक तय करते हैं. इन्हेलर को लेकर लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं. कुछ लोगों को लगता है कि इन्हेलर बीमारी का आखिरी इलाज है या इसके इस्तेमाल से इसकी आदत पड़ जाती है. कुछ लोग इसके साइड इफेक्ट को लेकर भी चिंतित रहते हैं. डॉ. तोमर कहते हैं कि इन्हेलर की जरूरत को समझना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल करना चाहिए. इसे लेकर बिना वजह डरने या इलाज बीच में छोड़ने से बचना चाहिए. धूम्रपान छोड़ना और योग-प्राणायाम करना जरूरी: सीओपीडी से बचाव के लिए धूम्रपान छोड़ना सबसे जरूरी कदमों में से एक है. इसके साथ ही प्रदूषण, धूल और धुएं के संपर्क को कम करना चाहिए. नियमित योग और प्राणायाम से श्वसन क्षमता और फेफड़ों की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, योग या प्राणायाम बीमारी के इलाज का विकल्प नहीं हैं.