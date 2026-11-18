समय रहते पहचान और सही इलाज से बच सकती है फेफड़ों की सेहत, जानें डॉक्टर की सलाह
डॉ. विरोत्तम तोमर ने बताया कि कैसे समय पर पहचान और इन्हेलर के इस्तेमाल से फेफड़ों की इस गंभीर बीमारी से बचा जा सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 6:43 PM IST
मेरठ: फेफड़ों को धीरे-धीरे कमजोर करने वाली सीओपीडी (क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) दुनिया भर में तेजी से फैल रही है. यह बीमारी अब मौत के प्रमुख कारणों में शामिल है. विश्व सीओपीडी दिवस हर साल नवंबर के तीसरे बुधवार को मनाया जाता है. इस बार इसकी थीम 'बेहतर जीवन के लिए शीघ्र निदान और प्रबंधन' (Early Diagnosis and Management for a Better Life) रखी गई है.
एक समय दुनिया की घातक बीमारियों में छठे स्थान पर रही सीओपीडी अब तीसरे स्थान पर पहुंच चुकी है. बढ़ता वायु प्रदूषण, धूल, धुआं और धूम्रपान इसकी प्रमुख वजहों में शामिल हैं. हालांकि, कुछ सावधानियां बरतकर इस बीमारी के खतरे को कम किया जा सकता है. समय रहते लक्षणों की पहचान और सही इलाज से मरीज की स्थिति को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है.
इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या हैं, इसकी पहचान कैसे की जाती है और आधुनिक इलाज के कौन-कौन से विकल्प उपलब्ध हैं? इन सवालों को लेकर ईटीवी भारत ने छाती रोग विशेषज्ञ डॉ. विरोत्तम तोमर से खास बातचीत की. उन्होंने बताया कि सीओपीडी से बचाव और समय पर इलाज के लिए किन बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
क्या है सीओपीडी और क्यों बढ़ रहे हैं इसके मामले: डॉ. विरोत्तम तोमर के मुताबिक, सीओपीडी फेफड़ों की एक पुरानी और गंभीर बीमारी है. पिछले कुछ दशकों में इसके मामले तेजी से बढ़े हैं. गैर-संक्रामक बीमारियों में यह दुनिया की प्रमुख जानलेवा बीमारियों में शामिल है. हर साल बड़ी संख्या में लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं.
डॉक्टर तोमर ने बताया कि इस बीमारी के बढ़ने की प्रमुख वजहों में वायु प्रदूषण और धूम्रपान की बढ़ती प्रवृत्ति शामिल हैं. भारत में भी इसका असर तेजी से दिखाई दे रहा है. उन्होंने दावा किया कि देश में हर साल करीब 40 लाख लोग इस बीमारी से प्रभावित होते हैं. हालांकि, इसके वास्तविक आंकड़ों को लेकर अलग-अलग अध्ययनों में अंतर हो सकता है.
सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलना हो सकता है संकेत: डॉ. तोमर के अनुसार, 30 से 35 वर्ष से अधिक उम्र के ऐसे लोगों को विशेष सावधानी बरतनी चाहिए, जो धूम्रपान करते हैं या प्रदूषित वातावरण में रहते हैं. कारखानों में काम करने वाले लोग, सड़कों के किनारे दुकान लगाने वाले और घरों में चूल्हे पर खाना बनाने वाली महिलाएं भी इसके जोखिम में हो सकती हैं. लंबे समय तक धूल और धुएं के संपर्क में रहने से फेफड़ों को नुकसान पहुंच सकता है.
अगर सुबह उठने पर लगातार बलगम आता है, तेज चलने या सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलती है अथवा छाती में कसावट महसूस होती है तो इसे सामान्य समस्या समझकर नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. ये सीओपीडी के शुरुआती लक्षण हो सकते हैं. ऐसे लक्षण दिखाई देने पर डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है. समय पर पहचान होने से बीमारी को नियंत्रित करने में मदद मिलती है.
स्पायरोमेट्री टेस्ट से आसानी से हो सकती है पहचान: डॉ. तोमर बताते हैं कि आज सीओपीडी की पहचान के लिए जांच की बेहतर सुविधाएं उपलब्ध हैं. स्पायरोमेट्री टेस्ट के जरिए फेफड़ों की कार्यक्षमता का पता लगाया जा सकता है. यह पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट (PFT) का एक हिस्सा है, जिसमें मरीज को मशीन में फूंक मारनी होती है. यह जांच सामान्यत: दर्द रहित और गैर-आक्रामक होती है.
इस जांच से पता चलता है कि फेफड़े कितनी अच्छी तरह काम कर रहे हैं और सांस लेने में परेशानी की वजह क्या है. इसके आधार पर डॉक्टर सीओपीडी, अस्थमा और पल्मोनरी फाइब्रोसिस जैसी बीमारियों के बीच अंतर समझने में मदद पा सकते हैं. सही बीमारी की पहचान होने के बाद उसी के अनुसार इलाज तय किया जाता है.
इन्हेलर से होता है इलाज, पेट और खून में नहीं जाती दवा: डॉक्टर तोमर के मुताबिक, सीओपीडी के इलाज में इन्हेलर की अहम भूमिका होती है. इन्हेलर के जरिए दवा सीधे फेफड़ों तक पहुंचती है. इससे दवा को प्रभावित हिस्से तक पहुंचाने में मदद मिलती है. मरीज की स्थिति और बीमारी की गंभीरता के अनुसार डॉक्टर इन्हेलर और उसकी खुराक तय करते हैं.
इन्हेलर को लेकर लोगों के मन में कई तरह की भ्रांतियां हैं. कुछ लोगों को लगता है कि इन्हेलर बीमारी का आखिरी इलाज है या इसके इस्तेमाल से इसकी आदत पड़ जाती है. कुछ लोग इसके साइड इफेक्ट को लेकर भी चिंतित रहते हैं. डॉ. तोमर कहते हैं कि इन्हेलर की जरूरत को समझना चाहिए और डॉक्टर की सलाह के अनुसार इसका इस्तेमाल करना चाहिए. इसे लेकर बिना वजह डरने या इलाज बीच में छोड़ने से बचना चाहिए.
धूम्रपान छोड़ना और योग-प्राणायाम करना जरूरी: सीओपीडी से बचाव के लिए धूम्रपान छोड़ना सबसे जरूरी कदमों में से एक है. इसके साथ ही प्रदूषण, धूल और धुएं के संपर्क को कम करना चाहिए. नियमित योग और प्राणायाम से श्वसन क्षमता और फेफड़ों की सेहत को बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है. हालांकि, योग या प्राणायाम बीमारी के इलाज का विकल्प नहीं हैं.
डॉ. तोमर ने संक्रमण से बचाव के लिए टीकाकरण पर भी जोर दिया. उन्होंने बताया कि मरीज की उम्र और स्वास्थ्य स्थिति के अनुसार वायरल संक्रमण और निमोनिया से बचाव के टीके लगवाने चाहिए. खासतौर पर अधिक उम्र के लोगों को डॉक्टर की सलाह से निमोनिया का टीका लगवाने पर विचार करना चाहिए. इससे गंभीर संक्रमण और अस्पताल में भर्ती होने का खतरा कम करने में मदद मिल सकती है.
बच्चों में अस्थमा, जबकि सीओपीडी आमतौर पर वयस्कों की बीमारी: डॉ. तोमर के अनुसार, बच्चों में अस्थमा की समस्या देखी जा सकती है, जबकि सीओपीडी आमतौर पर वयस्कों में होती है. इसके लक्षण प्राय: 30 से 35 वर्ष की उम्र के बाद सामने आने लगते हैं. हालांकि, कुछ मामलों में जन्मजात कारण भी सीओपीडी जैसी स्थिति पैदा कर सकते हैं. ऐसे मामलों में फेफड़ों को प्रभावित करने वाले खास एंजाइम की कमी जिम्मेदार हो सकती है.
डॉक्टर बताते हैं कि जन्मजात कारणों से होने वाले ऐसे मामले भारत में बहुत कम पाए जाते हैं. आमतौर पर धूम्रपान और लंबे समय तक प्रदूषित वातावरण में रहने से बीमारी का खतरा बढ़ता है. इसलिए जोखिम वाले लोगों को शुरुआती लक्षणों पर विशेष ध्यान देना चाहिए. समय पर जांच और इलाज से बीमारी को गंभीर होने से रोकने में मदद मिल सकती है.
अस्थमा और सीओपीडी के मरीजों को एक जैसा इन्हेलर नहीं दिया जा सकता: डॉ. तोमर ने बताया कि अस्थमा और सीओपीडी दोनों में सांस लेने में परेशानी हो सकती है, लेकिन दोनों बीमारियां एक जैसी नहीं हैं. इनके इलाज के तरीके और इस्तेमाल होने वाले इन्हेलर भी अलग हो सकते हैं. इसलिए किसी दूसरे मरीज को देखकर अपना इन्हेलर चुनना या बदलना सही नहीं है. हर मरीज की स्थिति के अनुसार डॉक्टर इलाज तय करते हैं.
उन्होंने कहा कि बिना जांच और चिकित्सकीय सलाह के इन्हेलर का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए. सही बीमारी की पहचान के बाद उचित दवा और नियमित इलाज से मरीज को काफी राहत मिल सकती है. इसलिए सांस फूलने या लंबे समय तक खांसी और बलगम की समस्या होने पर विशेषज्ञ से परामर्श लेना चाहिए.
1990 के दशक में छठे स्थान पर थी सीओपीडी, अब तीसरे स्थान पर: डॉ. तोमर के मुताबिक, 1990-91 के आसपास हुए अध्ययनों में सीओपीडी दुनिया की घातक बीमारियों में छठे स्थान पर थी. बाद के वर्षों में इसके मामलों और इससे होने वाली मौतों का बोझ बढ़ा. उन्होंने बताया कि 2018-19 तक यह बीमारी छठे स्थान से तीसरे स्थान पर पहुंच गई थी. उनके अनुसार, स्ट्रोक और हृदय रोग इससे ऊपर हैं.
डॉक्टर ने कहा कि सीओपीडी के बढ़ते मामलों को गंभीरता से लेने की जरूरत है. विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के आंकड़ों का हवाला देते हुए उन्होंने बताया कि दुनिया में करोड़ों लोग इस बीमारी से प्रभावित हैं. उनके अनुसार, सीओपीडी के कारण हर साल करीब 35 लाख लोगों की मौत होती है. हालांकि, मरीजों की कुल संख्या और मृत्यु दर के अलग-अलग आंकड़ों की पुष्टि नवीनतम वैश्विक रिपोर्ट से की जानी चाहिए.
बीमारी की गंभीरता के हिसाब से तय होता है इलाज: डॉ. विरोत्तम तोमर का कहना है कि सीओपीडी होने का मतलब यह नहीं है कि मरीज सामान्य जीवन नहीं जी सकता. इलाज तय करने से पहले डॉक्टर बीमारी की गंभीरता का आकलन करते हैं. इसके लिए मरीज की स्थिति को माइल्ड यानी हल्का, मॉडरेट यानी मध्यम और सीवियर यानी गंभीर श्रेणियों में देखा जा सकता है. इसके बाद उसी के अनुसार दवाएं और उपचार की योजना बनाई जाती है.
उन्होंने बताया कि हल्की बीमारी वाले कुछ मरीजों को नियमित रूप से एक इन्हेलर से ही राहत मिल सकती है. हालांकि, सीओपीडी एक पुरानी बीमारी है और इसमें लंबे समय तक इलाज की जरूरत पड़ सकती है. मरीज को डॉक्टर की सलाह के अनुसार दवाओं और इन्हेलर का इस्तेमाल जारी रखना चाहिए. साथ ही धूम्रपान से दूरी, नियमित व्यायाम और योग-प्राणायाम से जीवन की गुणवत्ता बेहतर बनाए रखने में मदद मिल सकती है.
डॉक्टर की ओपीडी में आने वाले 15 से 20 फीसदी मरीज सीओपीडी से पीड़ित: डॉ. तोमर के मुताबिक, उनकी ओपीडी में आने वाले मरीजों में करीब 15 से 20 फीसदी सीओपीडी से पीड़ित होते हैं. इनमें बड़ी संख्या 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों की होती है. उन्होंने बताया कि महिला मरीजों की हिस्सेदारी करीब 30 फीसदी है. इनमें ऐसी महिलाएं भी शामिल हैं, जो लंबे समय तक घरों में चूल्हे के धुएं के संपर्क में रही हैं.
डॉक्टर के अनुसार, सीओपीडी से बचाव के लिए जागरूकता और समय पर जांच बेहद जरूरी है. लगातार खांसी, सुबह बलगम आना, सीढ़ियां चढ़ने पर सांस फूलना या छाती में कसावट जैसे लक्षणों को हल्के में नहीं लेना चाहिए. धूम्रपान छोड़कर और प्रदूषण से बचाव के उपाय अपनाकर इस बीमारी का जोखिम कम किया जा सकता है. सबसे जरूरी है कि सांस से जुड़ी परेशानी होने पर समय रहते विशेषज्ञ से सलाह ली जाए.
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