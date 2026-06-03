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मेरठ में प्राचीन मंदिर की दीवार तोड़ने पर भड़के लोग; महिलाओं आधी रात को घेरा थाना

प्रदर्शनकारियों ने दान की जमीन को हड़पने और वहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की साजिश का आरोप लगाया है.

मेरठ में प्राचीन मंदिर की दीवार तोड़ने पर भड़के लोग.
मेरठ में प्राचीन मंदिर की दीवार तोड़ने पर भड़के लोग. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 3, 2026 at 9:20 AM IST

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मेरठ: बुढ़ाना गेट इलाके में मंगलवार की देर रात तनाव तनाव फैल गया. अति प्राचीन शीतला मंदिर की दीवार तोड़ने को लेकर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा. आक्रोशित होकर सैकड़ों नागरिक और महिलाएं आधी रात को कोतवाली थाने पहुंच गए. थाना प्रभारी ने मंदिर परिसर का मुआयना किया और वहां मौजूद लोगों को शांत कराया गया.

प्रदर्शनकारियों ने स्थानीय व्यक्ति पर दान की बेशकीमती जमीन को हड़पने और वहां कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बनाने की साजिश का आरोप लगाया है. स्थानीय निवासियों ने बताया कि ​बुढ़ाना गेट स्थित इस्माइल गर्ल्स पीजी कॉलेज के ठीक सामने वर्षों पुराना शीतला बुद्धो माता मंदिर है. इस परिसर में मुख्य माता रानी के मठ के साथ-साथ स्थानीय परिवारों के पित्रों के पवित्र स्थान (मठ) भी बने हुए हैं, जिनसे लोगों की गहरी धार्मिक आस्था जुड़ी है.

​स्थानीय निवासियों के अनुसार, मंगलवार को 'बड़ा मंगल' होने के कारण लोग पूजा-पाठ में व्यस्त थे. इसी का फायदा उठाकर रात के अंधेरे में मंदिर के एक हिस्से को चुपचाप ढहाने का प्रयास किया गया. जैसे ही इसकी भनक मोहल्ले वालों को लगी देखते ही देखते सैकड़ों की भीड़ मौके पर जुट गई और हंगामा शुरू हो गया.

महिलाओं आधी रात को घेरा थाना. (Video Credit: ETV Bharat)

​घटनास्थल पर मौजूद स्थानीय व्यापारी अमित अग्रवाल ने कहा कि ​मंदिर के तथाकथित संचालक राजेंद्र गुप्ता रात के अंधेरे में मंदिर की इमारत को तुड़वा रहे हैं. इसे लेकर पूरे मोहल्ले के लोगों में भारी आक्रोश है कि आखिर रात में ही इस पवित्र मंदिर को क्यों क्षतिग्रस्त किया जा रहा है?

पूर्व में भी आंधी के दौरान पेड़ गिरने से मंदिर की दीवार और कुछ मठ टूट गए थे, जिनकी आज तक इन्होंने न तो रिपेयरिंग कराई और न ही उन्हें व्यवस्थित होने दिया.

अमित अग्रवाल ने आगे बताया कि वह बाहरी लोगों को बुलाकर मोहल्ले वालों को धमकियां भी दिलवाते हैं. पुलिस को इस मामले की लिखित तहरीर दे दी गई है और पुलिस ने मामले में निष्पक्ष जांच का भरोसा दिया है.

प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे उमेश चौहान और अन्य स्थानीय नागरिकों ने सीधे तौर पर राजेंद्र गुप्ता नाम के व्यक्ति पर उंगली उठाई है. लोगों का आरोप है कि यह पूरी भूमि दान की जमीन है, जिसे भू-माफियाओं के साथ मिलकर कौड़ियों के भाव बेचने और वहां बड़ी व्यावसायिक इमारत (कमर्शियल बिल्डिंग) खड़ी करने की गहरी साजिश रची जा रही है.

​आधी रात को अचानक कोतवाली परिसर में सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों की भारी भीड़ देखकर पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया. उत्तेजित भीड़ और पुलिसकर्मियों के बीच तीखी नोकझोंक भी हुई.

मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए कोतवाली प्रभारी पंकज कुमार सिंह तुरंत भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और मंदिर परिसर का बारीकी से निरीक्षण किया. ​थाना प्रभारी ने उग्र भीड़ के सामने ही आरोपी राजेंद्र गुप्ता के मोबाइल नंबर पर संपर्क साधने का प्रयास किया, लेकिन उसका फोन रिसीव नहीं हुआ.

​एसएचओ पंकज कुमार सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों को बुधवार सुबह थाने में तलब किया गया है. मंदिर और दान की जमीन से जुड़े सभी दस्तावेजों और साक्ष्यों की गहन जांच की जाएगी. जांच पूरी होने तक मंदिर परिसर में किसी भी तरह के निर्माण, तोड़फोड़ या छेड़छाड़ पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है. लिखित तहरीर के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

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