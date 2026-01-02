ETV Bharat / state

मेरठ में ठगी; पार्ट टाइम जॉब और बिटकॉइन से मोटी कमाई के झांसे में आकर महिला ने गंवाए 26 लाख

साइबर जालसाजों ने व्यवसायी परिवार की महिला को बनाया शिकार. साइबर थाने में मुकदमा दर्ज.

मेरठ में महिला से ठगी.
मेरठ में महिला से ठगी. (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 2, 2026 at 12:02 PM IST

मेरठ : साइबर जालसाजों ने पार्ट टाइम जाॅब देने के बहाने मोटी कमाई का लुभावना ऑफर देकर व्यावसायी परिवार की एक महिला से 26 लाख रुपये की ठगी कर ली. जालसाजों ने बिटकाॅइन ट्रेडिंग के नाम पर कई किस्तों में रकम जमा कराई थी. महिला की शिकायत पर साइबर थाने में मुकदमा दर्ज किया गया है.

एसपी क्राइम अवनीश कुमार के मुताबिक मेरठ रुड़की रोड की एकता नगर काॅलोनी निवासी एकता त्यागी की तहरीर पर केस दर्ज किया गया है. एकता त्यागी के अनुसार बीते 8 दिसंबर को कुछ लोगों ने ऑनलाइन पार्ट टाइम जॉब का ऑफर देकर वाट्सएप ग्रुप में जोड़ा था. वाट्सएप ग्रुप में रिया नाम की युवती ने ऑनलाइन कमाई की बात समझाई और कुछ टास्क दिया. इस दौरान बिटकाॅइन में ट्रेडिंग के नाम पर दो हजार रुपये इन्वेस्ट कराए गए. इस रकम के बदले में अकाउंट में अगले दिन तीन हजार रुपये भेजे गए.

एकता का कहना है कि कई बार इन्वेस्ट करने पर अकाउंट में रकम आने से भरोसा बढ़ गया और फिर बड़े टास्क का ऑफर देकर 7 हजार रुपये जमा कराए गए. इसके बाद मुझे वाट्सएप ग्रुप में तीन लोगों के साथ जोड़ दिया गया. इस बार भी रकम वापस मिल गई. इसके बाद तीन बार में 2 लाख 80 लाख रुपये जमा कराए गए. इसी तरह कई बार में 26 लाख 60 हजार रुपये ट्रांसफर करा लिए गए. अब उन लोगों के नंबर बंद हो गए हैं.

एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने बताया कि मामले में साइबर थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है. साइबर अपराधियों को पकड़ने के लिए टीम काम कर रही है. साइबर एक्सपर्ट आर्य त्यागी का कहना है कि साइबर अपराधी कई तरह के प्रलोभन देकर लोगों को अपने जाल में फंसा लेते हैं. ऐसे में लोगों को ज्यादा कमाई के लालच में नहीं फंसना चाहिए.

संपादक की पसंद

