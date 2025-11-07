ETV Bharat / state

मेरठ में "मुस्कान" जैसा फिर कांड; महिला ने पति का प्रेमी के हाथों करा दिया कत्ल, दोनों गिरफ्तार

परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में बीते रविवार को एक युवक का गोली लगा शव मिला था. उसे तीन गोलियां मारी गई थीं.

मेरठ में हत्यारोपी गिरफ्तार.
मेरठ में हत्यारोपी गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 7:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में बीते रविवार को रहस्यमयी ढंग से लापता हुए एक युवक का गोली लगा शव मिला था. उसे तीन गोलियां मारी गई थीं. पुलिस ने इस मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है. खुलासे के बाद मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में शामिल उसकी पत्नी और पत्नी की खौफनाक कहानी लोगों के जहन में जिंदा हो गई है. पुलिस की प्राथमिक जांच में युवक की हत्या उसकी पत्नी ने ही कराई थी. हत्या करने वाला पत्नी का प्रेमी है. पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.

मेरठ में "मुस्कान" जैसा फिर कांड. (Video Credit : ETV Bharat)

बीते साल अप्रैल महीने में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक मौत दी थी. मुस्कान ने अपने पति सौरभ की डेडबॉडी के टुकड़े करके नीले ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया था. अब परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के अगवानपुर गांव के मामले ने सौरभ हत्या कांड की यादें ताजा कर दी हैं. अगवानपुर गांव निवासी बुजुर्ग किसान के बेटे राहुल का शव रविवार को गांव के बाहर मिला था. उसे तीन गोलियां लगी थीं.

एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि मामले में राहुल के पिता टेकचंद ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था. घटना की जांच और तथ्यों की छानबीन के बाद राहुल में हत्या उसकी पत्नी अंजली और उसके प्रेमी अजय पुत्र हुकम सिंह की भूमिका सामने आई. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में सामने आया कि अजय और अंजली के बीचे डेढ़ वर्ष से अवैध संबंध थे. इस बात की जानकारी राहुल को हुई तो दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुआ. इसके बाद अंजली ने राहुल को रास्ते से हटाने के लिए अजय को उकसाया और फिर योजना बनाकर 1 नवंबर की रात को अजय ने राहुल को घर से बाहर बुलाया और झगड़े के दौरान तमंचे से तीन गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी.

यह भी पढ़ें : मेरठ सौरभ हत्याकांड; 23 जून से कोर्ट में दर्ज होंगे बयान, मुस्कान और साहिल के खिलाफ पेश किये जाएंगे सुबूत

यह भी पढ़ें : मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड के 5 महीने बाद जानिए अब तक केस में क्या-क्या हुआ?

TAGGED:

MEERUT CRIME
MEERUT SAURABH MURDER CASE
MUSKAN CASE
MURDER IN MEERUT
MEERUT MUSKAN INCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.