मेरठ में "मुस्कान" जैसा फिर कांड; महिला ने पति का प्रेमी के हाथों करा दिया कत्ल, दोनों गिरफ्तार
परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में बीते रविवार को एक युवक का गोली लगा शव मिला था. उसे तीन गोलियां मारी गई थीं.
मेरठ : परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र में बीते रविवार को रहस्यमयी ढंग से लापता हुए एक युवक का गोली लगा शव मिला था. उसे तीन गोलियां मारी गई थीं. पुलिस ने इस मामले में सनसनीखेज खुलासा किया है. खुलासे के बाद मेरठ के बहुचर्चित सौरभ हत्याकांड में शामिल उसकी पत्नी और पत्नी की खौफनाक कहानी लोगों के जहन में जिंदा हो गई है. पुलिस की प्राथमिक जांच में युवक की हत्या उसकी पत्नी ने ही कराई थी. हत्या करने वाला पत्नी का प्रेमी है. पुलिस ने महिला और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है.
बीते साल अप्रैल महीने में ब्रह्मपुरी थाना क्षेत्र की मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक मौत दी थी. मुस्कान ने अपने पति सौरभ की डेडबॉडी के टुकड़े करके नीले ड्रम में भरकर उसमें सीमेंट का घोल भर दिया था. अब परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के अगवानपुर गांव के मामले ने सौरभ हत्या कांड की यादें ताजा कर दी हैं. अगवानपुर गांव निवासी बुजुर्ग किसान के बेटे राहुल का शव रविवार को गांव के बाहर मिला था. उसे तीन गोलियां लगी थीं.
एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया कि मामले में राहुल के पिता टेकचंद ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था. घटना की जांच और तथ्यों की छानबीन के बाद राहुल में हत्या उसकी पत्नी अंजली और उसके प्रेमी अजय पुत्र हुकम सिंह की भूमिका सामने आई. दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है. पूछताछ में सामने आया कि अजय और अंजली के बीचे डेढ़ वर्ष से अवैध संबंध थे. इस बात की जानकारी राहुल को हुई तो दोनों के बीच कई बार विवाद भी हुआ. इसके बाद अंजली ने राहुल को रास्ते से हटाने के लिए अजय को उकसाया और फिर योजना बनाकर 1 नवंबर की रात को अजय ने राहुल को घर से बाहर बुलाया और झगड़े के दौरान तमंचे से तीन गोलियां मारकर उसकी हत्या कर दी.
