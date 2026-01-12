ETV Bharat / state

कूड़े के पहाड़ों और दूषित हवा से मेरठ के लोगों को मिलेगी राहत,प्रशासन का बड़े बदलाव का दावा

मेरठ नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि कूड़े और दूषित पानी को तकनीक के जरिए उपयोगी बनाने पर काम किया जा रहा है.

दूषित हवा से मिलेगी राहत
दूषित हवा से मिलेगी राहत
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 4:34 PM IST

Updated : January 12, 2026 at 5:24 PM IST

मेरठ: शहर की हवा अक्सर दूषित रहती है. इसका एक बड़ा कारण यहां बढ़ा हुआ एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) है. वहीं, दूसरी वजह शहर के अलग-अलग इलाकों में कूड़े के पहाड़ है. अब इस गंदगी और इस कलंक से निजात मिलने की उम्मीद जगी है. साथ ही शहर का दूषित जल भी अब उपयोग में लाया जा सकेगा. आइए जानते हैं, इसके लिए प्रशासन क्या प्रयास कर रही हैं.

दावा किया जा रहा है कि साल 2026 तक शहर की तस्वीर बदल जाएगी. यहां की गंदगी को हटाने के लिए नगर निगम और प्रशासन की ओर से काफी प्रयास भी हो रहे हैं. यहां कई एसटीपी प्लांट पहले से संचालित हो रहे हैं. अब शहर में नई योजनाओं पर भी तेजी से काम हो रहा है.

दूषित हवा से मिलेगी राहत

मेरठ नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने ईटीवी भारत को बताया कि कूड़े और दूषित पानी को तकनीक के जरिए उपयोगी बनाने पर काम किया जा रहा है.

7 पर लाख मीट्रिक टन कूड़ा जमा था: नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि मेरठ शहर में जैसे ही कोई प्रवेश करता है तो वहां पर कूड़े का पहाड़ दिखाई देता था. 15 से 20 सालों से यहां कूड़े के ढेर लगे हुआ था. यहां 7 पर लाख मीट्रिक टन कूड़ा जमा था, जिससे मेरठ की छवि को बहुत धूमिल हो रही थी. सौरभ गंगवार ने दावा किया कि साल 2026 के अंत तक इस कूड़े के पहाड़ को यहां से पूरी तरह से समाप्त कर लिया जाएगा.

कूड़े के पहाड़
कूड़े के पहाड़

40% कूड़े को हटाया गया है: नगर आयुक्त ने बताया कि मेरठ के मंगतपुरम साइट पर 25 से 30 साल से लगभग 1.7 लाख मिट्रिक टन का कूड़े का वेस्ट था. वहां स्लम एरिया डेवलप कर दिया गया था. बड़ी संख्या में लोग झुग्गी-झोपड़ी बनाकर भी रह रहे थे, जिससे वहां के रहने वाले लोगों के जीवन स्तर पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था. यहां से कूड़े के निस्तारण के लिए प्लानिंग और टेंडर की प्रक्रिया के बाद 40% कूड़े को हटाया गया है. साल के अंत तक यह साइट पूरी तरह साफ हो जाएगा.

मेरठ में प्रोजेक्ट्स का निर्माण
मेरठ में प्रोजेक्ट्स का निर्माण

फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी लग गया है: नगर आयुक्त ने बताया कि तीसरी बड़ी साइट गावड़ी क्षेत्र में थी, जहां करीब दो लाख मीट्रिक टन कूड़ा जमा था. ये कूड़े के पहाड़ लोगों की परेशानी बन गया था. कार्य योजना बनाकर यहां से कूड़े के ढेर को पूरी तरह से हटाया जा चुका है. साथ ही यहां फ्रेश वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट भी लगा दिया गया है, जिससे स्थानीय को राहत मिली है.

कूड़े से ऊर्जा और ग्रीन चारकोल तैयार किया जाएगा: नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि शहर में वेस्ट टू एनर्जी प्रोजेक्ट पर भी काम हो रहा है. जिसमें नगर निगम ने एनटीपीसी साथ 900 टन प्रतिदिन (टीपीडी) क्षमता के प्रोजेक्ट के लिए एमओयू किया है. इसमें कूड़े से ऊर्जा और ग्रीन चारकोल तैयार किया जाएगा. इससे लोगों को यह पता चलेगा कचरे भी उपयोग में लिया जा सकता है.

प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा रहा है: सौरभ गंगवार ने बताया कि शहर में गंदे पानी साफ करने के लिए कमालपुर में 72 MLD का एक एसटीपी है, जिसके सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पर काम किया जा रहा है. ऑडियन नाला-2 और आबू नाला की क्षमता है वह थोड़ी कम पड़ रही थी. जिसको देखते हुए जल निगम के द्वारा वहां 220 MLD का एक और प्रोसेसिंग प्लांट बनाया जा रहा है. जिसके काम डेढ़ साल में पूरा हो जाएगा.

681.78 करोड़ की आएगी लागत: जल निगम सिविल शाखा के परियोजना प्रबंधक रमेश चंद्रा ने बताया कि 220 एमएलडी एसटीपी 6 हेक्टेयर भूमि पर विश्व बैंक की मदद से यह एसटीपी बनाया जा रहा है. इसकी कुल लागत लगभग 681.78 करोड़ आएगी. साइट के इंजीनियर सिविल इंजिनियर सुहैल अख्तर कहते हैं कि अब तक काली नदी में जाने वाला ब्लैक और ग्रे वॉटर इस प्लांट के जरिए शोधित होकर जाएगा, जिससे नदी की गंदगी कम होगी और उसकी सुंदरता भी बढ़ेगी.

नगर आयुक्त सौरभ गंगवार ने बताया कि इस परियोजना से आसपास के इलाकों का जलस्तर सुधरेगा, वातावरण स्वच्छ होगा और बीमारियों के फैलने का खतरा भी कम होगा. एसटीपी से जो स्लज या गाद निकलेगी उसे खेती में खाद के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकेगा. ट्रीटेड पानी का उपयोग कई अन्य कार्यों में भी किया जा सकेगा.

संपादक की पसंद

