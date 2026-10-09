मेरठ में पत्नी की हैवानियत; किसी गैर से प्रेम प्रसंग के शक में पति का गुप्तांग काटा, पहले नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाई कॉफी
मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की जैद गार्डन कॉलोनी की घटना.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 12:40 PM IST
मेरठ : लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां किसी गैर से प्रेम प्रसंग के शक में पत्नी ने पति को पहले कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया. इसके बाद पति के बेसुध होने पर प्राइवेट पार्ट को लहूलुहान कर दिया. खबर लगने पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. वहीं पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.
सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की जैद गार्डन कॉलोनी में एक शख्स का प्राइवेट पार्ट काटने की सूचना मिली थी. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि युवक की शादी लगभग 7 साल पहले युवती से हुई थी. दोनों साथ रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हैं. पत्नी को शक था कि उसके पति के किसी और से संबंध हैं. इसको लेकर पहले भी विवाद हो चुका है.
प्रारंभिक पूछताछ में आरोपी पत्नी ने स्वीकार किया गुरुवार रात उसने पति को कॉफी में नशीला पदार्थ पिला दिया था. बेहोशी होने के दशा में उसके प्राइवेट पार्ट पर चाकू से हमला कर दिया. वहीं पीड़ित पति का कहना है कि पत्नी अक्सर लड़ाई झगड़ा करती है. अभी तक कोई संतान न होने का कारण उसे ही मानती है. ऐसे में वह किसी और से निकाह नहीं करने की बात कहती है. इसके अलावा किसी गैर से संबंध होने का शक भी करती है. जिसके चलते उसने ऐसी घटना को अंजाम दिया है.
सीओ कोतवाली संग्राम सिंह का कहना है कि युवक के परिजनों की मदद से आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया है. पीड़ित शख्स का इलाज मेडिकल कॉलेज में चल रहा है. आरोपी महिला का जल्द ही न्यायालय के समक्ष पेश किया जाएगा.
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