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मेरठ में पत्नी की हैवानियत; किसी गैर से प्रेम प्रसंग के शक में पति का गुप्तांग काटा, पहले नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाई कॉफी

मेरठ में पत्नी की हैवानियत; पति का गुप्तांग काटा. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां किसी गैर से प्रेम प्रसंग के शक में पत्नी ने पति को पहले कॉफी में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाया. इसके बाद पति के बेसुध होने पर प्राइवेट पार्ट को लहूलुहान कर दिया. खबर लगने पर परिजनों और स्थानीय लोगों ने युवक को मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया है. वहीं पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है.

सीओ कोतवाली संग्राम सिंह ने बताया कि लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की जैद गार्डन कॉलोनी में एक शख्स का प्राइवेट पार्ट काटने की सूचना मिली थी. प्राथमिक जांच में सामने आया है कि युवक की शादी लगभग 7 साल पहले युवती से हुई थी. दोनों साथ रहते हैं, लेकिन अभी तक कोई संतान नहीं हैं. पत्नी को शक था कि उसके पति के किसी और से संबंध हैं. इसको लेकर पहले भी विवाद हो चुका है.