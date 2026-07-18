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पति को नींद की गोलियां खिलाईं, बिस्तर में छोड़ा सांप; प्रेमी संग मिलकर रची हत्या की साजिश

सुबह जब चाय लेकर अतुल के कमरे में गई, तो वह चादर ओढ़े हुए थे. आवाज देने पर कोई हरकत नहीं हुई, तो उसने चादर हटाई, जहां एक काला सांप बैठा हुआ था. अतुल के दाएं पैर पर सांप के काटने के निशान भी मिले. ​अतुल के परिजनों को पहले से ही बहू दामिनी पर शक था, इसलिए उन्होंने तुरंत पुलिस में सुनियोजित हत्या की शिकायत दर्ज कराई. पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मौके पर पहुंचकर सबूत जुटाए.

​शुक्रवार यानी 17 जुलाई को सुबह करीब 6 बजे अतुल का शव उनके कमरे में बेड पर मिला. इसके बाद दामिनी और परिवार के लोग आनन-फानन में उन्हें अस्पताल लेकर भागे, जहां डॉक्टर ने अतुल को मृत घोषित कर दिया. ​शुरुआती पूछताछ में दामिनी ने पुलिस को गुमराह करने की पूरी कोशिश की. उसने बताया कि वह रात करीब 2 बजे गर्मी की वजह से अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में सोने चली गई थी.

जानकारी के मुताबिक, ​बहसूमा थाना क्षेत्र के भंडोरा गांव निवासी अतुल कुमार (32) अपनी पत्नी दामिनी (30) और 6 साल के बेटे के साथ हस्तिनापुर में किराए के मकान में रहते थे. अतुल और दामिनी ने 7 साल पहले लव मैरिज की थी. दोनों पिछले 4 साल से घर से कुछ ही दूरी पर 'कृष्ण किड्स प्ले स्कूल' चला रहे थे, जिसमें करीब 150 बच्चे पढ़ते हैं.

मेरठ: हस्तिनापुर थाना क्षेत्र में स्कूल संचालक की संदिग्ध में मौत मामले पुलिस ने जो खुलासा किया है, वह किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है. मृतक की पत्नी ने अवैध संबंध की वजह से अपने ही पति की बेरहमी से हत्या की साजिश रची. साजिश भी ऐसी कि सुनने वालों के रोंगटे खड़े हो जाएं. ​पुलिस ने मृतक की पत्नी, उसके प्रेमी (स्कूल वैन का ड्राइवर) और दो सपेरों सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है.

पुलिस ने दामिनी के मोबाइल की कॉल डिटेल (CDR) खंगाली, तो पता चला कि उसकी अपने ही स्कूल के वैन ड्राइवर तुषार के साथ बहुत ज्यादा बातचीत होती थी. पुलिस ने जब तुषार को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की, तो उसने पूरी खौफनाक साजिश उगल दी. दामिनी और तुषार के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों एक-दूसरे के साथ रहना चाहते थे. अतुल पहले एक कंप्यूटर कंपनी में काम करते थे, जहां उनका 20 लाख रुपये का इंश्योरेंस था. दामिनी और तुषार ने अतुल को रास्ते से हटाकर बीमा राशि को हड़पना चाहा. ताकि आगे चलकर शादी कर सकें.

​आरोपियों ने कुछ समय पहले अतुल को एक अर्टिगा कार से टक्कर मारकर एक्सीडेंट में मारने की कोशिश भी की थी, लेकिन अतुल बच गए थे. गुरुवार की रात दामिनी ने अतुल को दूध में नींद की गोलियों का ओवरडोज दे दिया, जिससे वह गहरी बेहोशी में चले गए. इसके बाद तुषार दो सपेरों से खरीदा हुआ जहरीला सांप लेकर आया और उसे अतुल के कंबल में छोड़ दिया, जिसने अतुल को डस लिया.

​मामले की गंभीरता और खुलासे को लेकर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडेय ने बताया कि थाना हस्तिनापुर पर यह सूचना प्राप्त हुई थी कि अतुल पवार नाम के व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है. उनके बिस्तर से एक सांप मिला है. तत्काल थाना पुलिस और सीओ मवाना मौके पर पहुंचे. परिजनों, विशेषकर पत्नी द्वारा यह दर्शाने का प्रयास किया जा रहा था कि मृत्यु सर्पदंश के कारण हुई है, ​लेकिन जिस प्रकार की परिस्थितियां थीं और सांप का जो व्यवहार होता है कि वह बड़ा शर्मीला जानवर होता है, वह बिस्तर में चादर के अंदर आकर क्यों काटेगा.

इसको लेकर कुछ चीजें मैच नहीं खा रही थीं. इसी क्रम में जब टेक्निकल सर्विलांस किया गया, तो मृतक की पत्नी दामिनी और उनके ही स्कूल के ड्राइवर तुषार के बीच लगातार बातचीत और संबंधों का पता चला. तुषार के मोबाइल से एक डिब्बे में बंद सांप का फोटो भी बरामद हुआ. पूछताछ में सामने आया कि मृतक का 20 लाख रुपए का बीमा था. इसी पैसे को हड़पने और आगे साथ रहने के लिए दोनों ने हत्या का यह प्लान बनाया था.

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