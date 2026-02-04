ETV Bharat / state

मेरठ में कुदरत का 'डबल अटैक': कोहरे का तांडव और कड़ाके की ठंड, थमी रफ्तार, जोखिम में मासूम

मेरठ: पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी और पूर्वांचल में हुई बारिश ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और आसपास के जिलों को 'कोल्ड चैंबर' में तब्दील कर दिया है. रविवार रात से ही शुरू हुए कुदरत के इस 'डबल अटैक' ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। एक तरफ हाड़ कंपाने वाली ठंड है, तो दूसरी तरफ घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता (Visibility) शून्य बनी हुई है.

'ज़ीरो विजिबिलिटी' से थमी रफ्तार: सोमवार सुबह मेरठ और एनसीआर के इलाकों में कोहरे का ऐसा तांडव दिखा कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं. 'ज़ीरो विजिबिलिटी' के कारण कई जगह वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लंबा जाम देखने को मिला. न केवल सड़क यातायात, बल्कि लंबी दूरी की ट्रेनें और बसें भी घंटों की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

परीक्षा की घड़ी, कड़ाके की सर्दी में मासूम मजबूर: प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि इस जानलेवा ठंड के बावजूद स्कूलों में कोई राहत नहीं दी गई है. बोर्ड परीक्षाओं और स्थानीय परीक्षाओं के चलते छोटे-छोटे मासूम बच्चे भी सुबह-सुबह घने कोहरे के बीच स्कूल जाने को मजबूर हैं. अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गहरा आक्रोश और चिंता है.

एक अभिभावक चिंता जताते हुए बताते हैं, जब विजिबिलिटी शून्य है और तापमान गिर रहा है, तो ऐसे जोखिम भरे मौसम में बच्चों को स्कूल बुलाना उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है.