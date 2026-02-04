मेरठ में कुदरत का 'डबल अटैक': कोहरे का तांडव और कड़ाके की ठंड, थमी रफ्तार, जोखिम में मासूम

ETV Bharat / state

कुदरत का 'डबल अटैक
कुदरत का 'डबल अटैक (Photo Credit : ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 4, 2026 at 12:44 PM IST

2 Min Read
मेरठ: पहाड़ों पर लगातार हो रही बर्फबारी और पूर्वांचल में हुई बारिश ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ और आसपास के जिलों को 'कोल्ड चैंबर' में तब्दील कर दिया है. रविवार रात से ही शुरू हुए कुदरत के इस 'डबल अटैक' ने जनजीवन को पूरी तरह अस्त-व्यस्त कर दिया है। एक तरफ हाड़ कंपाने वाली ठंड है, तो दूसरी तरफ घने कोहरे के कारण सड़कों पर दृश्यता (Visibility) शून्य बनी हुई है.

'ज़ीरो विजिबिलिटी' से थमी रफ्तार: सोमवार सुबह मेरठ और एनसीआर के इलाकों में कोहरे का ऐसा तांडव दिखा कि दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे और नेशनल हाईवे पर गाड़ियां रेंगती नजर आईं. 'ज़ीरो विजिबिलिटी' के कारण कई जगह वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और लंबा जाम देखने को मिला. न केवल सड़क यातायात, बल्कि लंबी दूरी की ट्रेनें और बसें भी घंटों की देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है.

परीक्षा की घड़ी, कड़ाके की सर्दी में मासूम मजबूर: प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि इस जानलेवा ठंड के बावजूद स्कूलों में कोई राहत नहीं दी गई है. बोर्ड परीक्षाओं और स्थानीय परीक्षाओं के चलते छोटे-छोटे मासूम बच्चे भी सुबह-सुबह घने कोहरे के बीच स्कूल जाने को मजबूर हैं. अभिभावकों में बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को लेकर गहरा आक्रोश और चिंता है.

एक अभिभावक चिंता जताते हुए बताते हैं, जब विजिबिलिटी शून्य है और तापमान गिर रहा है, तो ऐसे जोखिम भरे मौसम में बच्चों को स्कूल बुलाना उनके स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ है.

अगले 48 घंटे और भी भारी: मौसम विभाग के अनुसार, पहाड़ों की बर्फबारी और मैदानों में बढ़ी नमी के कारण अभी राहत के आसार नहीं हैं. अगले 48 घंटों में कोहरा और बढ़ने की संभावना है. बर्फीली हवाओं के कारण कनकनी और बढ़ेगी, जिससे न्यूनतम तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है.

मुख्य बिंदु:

  • यातायात: दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे पर जाम, ट्रेनें 4-6 घंटे की देरी से.
  • शिक्षा: परीक्षाओं के कारण स्कूल खुले, कड़ाके की ठंड में छात्र दे रहे पेपर.
  • पूर्वानुमान: अगले दो दिन भीषण शीतलहर और घने कोहरे का अलर्ट.

