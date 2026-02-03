मेरठ के इनामी बदमाश शेखचिल्ली और भूरी मुठभेड़ में गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली

मेरठ के इनामी बदमाश शेखचिल्ली और भूरी मुठभेड़ में गिरफ्तार, दोनों के पैर में लगी गोली
शाहजीम ग्राम मुंडाली के घर में 21 जनवरी को साथियों के साथ मिलकर डकैती डाली थी. दिल्ली भागने की फिराक में थे.
February 3, 2026
मेरठ : सरूरपुर थाना क्षेत्र में सोमवार रात मुठभेड़ के बाद मेरठ पुलिस ने दो इनामी बदमाशों को गिरफ्तार किया है. दोनों बदमाश डकैती और लूट की घटनाओं में वांछित चल रहे थे. दोनों बदमाशों पर 25-25 हजार रुपये का इनाम घोषित था. पुलिस की जवाबी फायरिंग में बदमाशों के पैर में गोली लगी है. घायल बदमाशों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि सोमवार रात चेकिंग के दौरान पुलिस टीम ने एक संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार सवारों ने रुकने की बजाए फायरिंग करते हुए भाग निकले. इसके बाद कंट्रोल रूम को सूचना देकर अतिरिक्त पुलिस बल के माध्यम से क्षेत्र की घेराबंदी की गई. इसके बाद जानी थाना क्षेत्र के भोला झाल की आश्रम नहर पटरी पर पुलिस टीम ने घेराबंदी करते हुए संदिग्ध कार को रोकने का प्रयास किया गया. हालांकि बदमाशों ने कार रोकने की बजाय फायरिंग करते हुए भागने लगे. इसके चलते आपराधियों की कार अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई. इसके बाद कार से निकल कर दो अभियुक्त फायरिंग करते हुए भागने लगे, लेकिन जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लग गई. घायल होने के बाद दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया.
एसपी देहात के मुताबिक पुछताछ में अभियुक्तों ने बताया कि 21 जनवरी को शाहजीम ग्राम मुंडाली के घर में साथियों के साथ मिलकर डकैती डाली थी. चारों तरफ से पुलिस की घेरेबंदी के कारण रात में दिल्ली भागने की फिराक में थे. बदमाशों के कब्जे से दो तमंचे .315 बोर, तीन कारतूस, मुंडाली में हुई डकैती में लूटे गए तीन सोने के टॉप्स और नकदी भी बरामद की गई है. बदमाशों ने डकैती में मिली रकम से ही कार खरीदी थी. दोनों बदमाशों की पहचान सलीम उर्फ सुल्तान उर्फ शेखचिल्ली निवासी मेरठ के खिवाई गांव और दिलशाद उर्फ भूरी निवासी थाना फखरपुर जिला बहराइच के रूप में हुई है. भूरी फिलवक्त गाजियाबाद के लोनी थाना क्षेत्र की पूजा कॉलोनी में रहता था.