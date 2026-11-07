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मेरठ में वोकल फॉर लोकल वाला दीपोत्सव; बाजार में स्वदेशी उत्पादों की बहार, लोगों को खूब भा रहे ईको-फ्रेंडली उत्पाद

मेरठ के बाजार में स्वदेशी उत्पादों का बोलबाला. ( Photo Credit : ETV Bharat )

मेरठ : दीपावली पर इस बार 'वोकल फॉर लोकल' और 'स्वदेशी' का अभियान का असर बाजार पर है. बाजारों में चाइनीज सामान छोड़कर लोग स्थानीय कलाकारों, माटी शिल्पकारों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए ईको-फ्रेंडली उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं. हालांकि बाजारों में उत्साह और बढ़े हुए लक्ष्यों के साथ-साथ महंगाई और ग्राहकों के बदलते रुझान का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है.

मेरठ में वोकल फॉर लोकल वाला दीपोत्सव. देखें ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट (Video Credit : ETV Bharat)



माटी कला से जुड़े शिल्पकार श्यामसुंदर प्रजापति बताते हैं कि इस बार मिट्टी के दीयों और मूर्तियों की मांग अच्छी हैं. पिछले साल जहां 3 लाख दीये बेचने का लक्ष्य था, वहीं इस बार 8 लाख दीये बेचने का इरादा है. महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा केवल दीये ही नहीं, बल्कि अचार, मुरब्बा, चटनी और नेचुरल मोमबत्तियां भी बड़े पैमाने पर तैयार की गई हैं. इसके जरिए इस बार 5 लाख रुपये तक की सेल का टारगेट रखा गया है.