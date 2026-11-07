मेरठ में वोकल फॉर लोकल वाला दीपोत्सव; बाजार में स्वदेशी उत्पादों की बहार, लोगों को खूब भा रहे ईको-फ्रेंडली उत्पाद
पढ़ें मेरठ के दीपावली बाजार पर प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता मनीष पाराशर की विशेष खबर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 11:08 AM IST
मेरठ : दीपावली पर इस बार 'वोकल फॉर लोकल' और 'स्वदेशी' का अभियान का असर बाजार पर है. बाजारों में चाइनीज सामान छोड़कर लोग स्थानीय कलाकारों, माटी शिल्पकारों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए ईको-फ्रेंडली उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं. हालांकि बाजारों में उत्साह और बढ़े हुए लक्ष्यों के साथ-साथ महंगाई और ग्राहकों के बदलते रुझान का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है.
माटी कला से जुड़े शिल्पकार श्यामसुंदर प्रजापति बताते हैं कि इस बार मिट्टी के दीयों और मूर्तियों की मांग अच्छी हैं. पिछले साल जहां 3 लाख दीये बेचने का लक्ष्य था, वहीं इस बार 8 लाख दीये बेचने का इरादा है. महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा केवल दीये ही नहीं, बल्कि अचार, मुरब्बा, चटनी और नेचुरल मोमबत्तियां भी बड़े पैमाने पर तैयार की गई हैं. इसके जरिए इस बार 5 लाख रुपये तक की सेल का टारगेट रखा गया है.
माटी कला कलाकार नीना गुप्ता का कहना है कि वे निर्जीव मिट्टी में अपनी कला से जान डालती हैं. नीना का कहना है कि मिट्टी से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं है. निर्जीव मिट्टी में अपनी क्रिएटिविटी से जान डालकर वे लोगों तक बेहतरीन चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं. कहा कि मिट्टी का कोई तोड़ नहीं है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे देश की मिट्टी से बने उत्पादों का ही इस्तेमाल करें और चाइनीज सामान का पूरी तरह बहिष्कार करें.
अलका जैन ने स्वदेशी और माटी के सामान के प्रति अपने प्रेम को खुलकर साझा किया. उन्होंने बताया कि हाथ से बनी हुई मिट्टी की चीजों की मेहनत और कला का कोई मुकाबला नहीं है. ऐसे में लोगों को त्योहारों के साथ साथ रोजमर्रा में भी स्वदेशी चीजों को अपनाना चाहिए. अलका ने बताया कि वे घरों से निकलने वाली प्लास्टिक की थैलियों और कचरों को एकत्र कर रीसाइक्लिंग के लिए भिजवाती हैं.
रेवड़ी-गजक विक्रेता प्रदीप गोयल ने बताया कि मेरठ की प्रसिद्ध रेवड़ी और गजक की मांग में कोई कमी नहीं आई है. दूर-दूर से लोग देसी घी और मेवे से बने उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं. व्यापार पिछली बार के मुकाबले संतोषजनक है. मावे से बनी मिठाइयों से ग्राहक परहेज कर रहे हैं. जिसके चलते रेवड़ी गजक की डिमांड बढ़ गई है.
बर्तन व्यापारी रमित गोयल का कहना है कि क्रॉकरी का चलन बढ़ने और महंगाई की जबरदस्त मार के कारण मेटल के बर्तनों का पारंपरिक व्यापार हल्का है. अब भारी बर्तन खरीदने वाले ग्राहक कम हो गए हैं और लोग सिर्फ 'शगुन' के तौर पर कटोरी, गिलास या चम्मच जैसी छोटी चीजें ही खरीद रहे हैं.
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