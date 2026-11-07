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मेरठ में वोकल फॉर लोकल वाला दीपोत्सव; बाजार में स्वदेशी उत्पादों की बहार, लोगों को खूब भा रहे ईको-फ्रेंडली उत्पाद

पढ़ें मेरठ के दीपावली बाजार पर प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता मनीष पाराशर की विशेष खबर.

मेरठ के बाजार में स्वदेशी का बोलबाला.
मेरठ के बाजार में स्वदेशी उत्पादों का बोलबाला. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : November 7, 2026 at 11:08 AM IST

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मेरठ : दीपावली पर इस बार 'वोकल फॉर लोकल' और 'स्वदेशी' का अभियान का असर बाजार पर है. बाजारों में चाइनीज सामान छोड़कर लोग स्थानीय कलाकारों, माटी शिल्पकारों और महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए ईको-फ्रेंडली उत्पादों को प्राथमिकता दे रहे हैं. हालांकि बाजारों में उत्साह और बढ़े हुए लक्ष्यों के साथ-साथ महंगाई और ग्राहकों के बदलते रुझान का मिला-जुला असर देखने को मिल रहा है.

मेरठ में वोकल फॉर लोकल वाला दीपोत्सव. देखें ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट (Video Credit : ETV Bharat)



माटी कला से जुड़े शिल्पकार श्यामसुंदर प्रजापति बताते हैं कि इस बार मिट्टी के दीयों और मूर्तियों की मांग अच्छी हैं. पिछले साल जहां 3 लाख दीये बेचने का लक्ष्य था, वहीं इस बार 8 लाख दीये बेचने का इरादा है. महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा केवल दीये ही नहीं, बल्कि अचार, मुरब्बा, चटनी और नेचुरल मोमबत्तियां भी बड़े पैमाने पर तैयार की गई हैं. इसके जरिए इस बार 5 लाख रुपये तक की सेल का टारगेट रखा गया है.

मेरठ में बिक रहे गजक रेवड़ी.
मेरठ में बिक रहे गजक रेवड़ी. (Photo Credit : ETV Bharat)
मेरठ के ईको फ्रेंडली उत्पाद.
मेरठ के ईको फ्रेंडली उत्पाद. (Photo Credit : ETV Bharat)



माटी कला कलाकार नीना गुप्ता का कहना है कि वे निर्जीव मिट्टी में अपनी कला से जान डालती हैं. नीना का कहना है कि मिट्टी से ज्यादा पवित्र कुछ नहीं है. निर्जीव मिट्टी में अपनी क्रिएटिविटी से जान डालकर वे लोगों तक बेहतरीन चीजें पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं. कहा कि मिट्टी का कोई तोड़ नहीं है. उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे देश की मिट्टी से बने उत्पादों का ही इस्तेमाल करें और चाइनीज सामान का पूरी तरह बहिष्कार करें.

मेरठ में बिक रहे स्वदेशी सजावटी आइटम.
मेरठ में बिक रहे स्वदेशी सजावटी आइटम. (Photo Credit : ETV Bharat)
मेरठ के ईको फ्रेंडली उत्पादों को बढ़ावा.
मेरठ के ईको फ्रेंडली उत्पादों को बढ़ावा. (Photo Credit : ETV Bharat)

अलका जैन ने स्वदेशी और माटी के सामान के प्रति अपने प्रेम को खुलकर साझा किया. उन्होंने बताया कि हाथ से बनी हुई मिट्टी की चीजों की मेहनत और कला का कोई मुकाबला नहीं है. ​ऐसे में लोगों को त्योहारों के साथ साथ रोजमर्रा में भी स्वदेशी चीजों को अपनाना चाहिए. अलका ने बताया कि वे घरों से निकलने वाली प्लास्टिक की थैलियों और कचरों को एकत्र कर रीसाइक्लिंग के लिए भिजवाती हैं.

मेरठ में बर्तन की दुकान पर पहुंचे ग्राहक.
मेरठ में बर्तन की दुकान पर पहुंचे ग्राहक. (Photo Credit : ETV Bharat)
मेरठ वोकल फॉर लोकल वाला बाजार.
मेरठ वोकल फॉर लोकल वाला बाजार. (Photo Credit : ETV Bharat)
सजावटी और जनरल आइटम बेचने वाले व्यापारी बिट्टू ने बताया कि दिल्ली से आने वाले आधुनिक और पारंपरिक सामानों की बदौलत इस बार मेरठ का कुल व्यापार 40 से 45 करोड़ रुपये तक पहुंचने का अनुमान है. महंगाई के साथ लोगों की आय भी बढ़ी है, इसलिए बाजार में रौनक अच्छी है. बिट्टू का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले इस बार बाजार में काम बहुत बढ़िया चल रहा है. खरीदारी के लिए भीड़ उमड़ रही है. शाम होते ही बाजारों में रौनक और बढ़ जाती है.
मेरठ में खूब बिक रहे मिट्टी से बने उत्पाद.
मेरठ में खूब बिक रहे मिट्टी से बने उत्पाद. (Photo Credit : ETV Bharat)


रेवड़ी-गजक विक्रेता प्रदीप गोयल ने बताया कि मेरठ की प्रसिद्ध रेवड़ी और गजक की मांग में कोई कमी नहीं आई है. दूर-दूर से लोग देसी घी और मेवे से बने उत्पादों की खरीदारी कर रहे हैं. व्यापार पिछली बार के मुकाबले संतोषजनक है. मावे से बनी मिठाइयों से ग्राहक परहेज कर रहे हैं. जिसके चलते रेवड़ी गजक की डिमांड बढ़ गई है.

मेरठ में बिक रहे मिट्टी के गणेश-लक्ष्मी.
मेरठ में बिक रहे मिट्टी के गणेश-लक्ष्मी. (Photo Credit : ETV Bharat)
मेरठ में खूब बिक रहे मिट्टी से बने उत्पाद.
मेरठ में खूब बिक रहे मिट्टी से बने उत्पाद. (Photo Credit : ETV Bharat)
सर्राफा व्यापारी शिवम कुमार बंसल ने बताया कि चांदी के भाव में कुछ नरमी जरूर आई है, लेकिन नकदी की कमी और महंगाई के कारण चांदी के लक्ष्मी-गणेश और बर्तनों की बिक्री पिछले 5-6 साल पहले जैसी नहीं है. लोग बजट को ध्यान में रखते हुए गोटा चांदी' जैसे सस्ते विकल्पों को ज्यादा चुन रहे हैं.
मेरठ में बिक रहे स्वदेशी सजावटी सामान.
मेरठ में बिक रहे स्वदेशी सजावटी सामान. (Photo Credit : ETV Bharat)



बर्तन व्यापारी रमित गोयल का कहना है कि क्रॉकरी का चलन बढ़ने और महंगाई की जबरदस्त मार के कारण मेटल के बर्तनों का पारंपरिक व्यापार हल्का है. अब भारी बर्तन खरीदने वाले ग्राहक कम हो गए हैं और लोग सिर्फ 'शगुन' के तौर पर कटोरी, गिलास या चम्मच जैसी छोटी चीजें ही खरीद रहे हैं.

मेरठ में बर्तन की दुकान पर रौनक कम.
मेरठ में बर्तन की दुकान पर रौनक कम. (Photo Credit : ETV Bharat)
ग्राहक सविता ने भी माना कि महंगाई काफी ज्यादा है. इसलिए घरों में पहले से मौजूद बर्तनों को देखते हुए लोग केवल जरूरत और अपने सीमित बजट के हिसाब से ही खरीदारी कर रहे हैं. महंगाई के इस दौर में इस बार दीवाली बहुत ज्यादा धूमधाम वाली तो नहीं लग रही है, फिर भी शगुन और जरूरत के मुताबिक खरीदारी की जा रही है.

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