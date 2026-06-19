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मेरठ के वीवीआईपी इलाके में थूक लगाकर जामुन बेचने का मामला; आरोपी शाहरुख के खिलाफ जांच शुरू

कमिश्नरी पार्क के पास ठेला लगाने वाले आरोपी शाहरुख के खिलाफ हिंदू संगठनों में आक्रोश है, पुलिस मामले की जांच कर रही है.

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कमिश्नरी पार्क क्षेत्र में जामुन विक्रेता शाहरुख की शर्मनाक हरकत, फूड सेफ्टी और पुलिस विभाग अलर्ट. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 19, 2026 at 3:52 PM IST

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मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में सोशल मीडिया पर एक वीडियो नज़र आ रहा है, जिसमें एक जामुन विक्रेता सरेआम जामुन को अपनी जीभ से चाटकर (थूक लगाकर) ठेले पर रखता हुआ दिखाई दे रहा है. यह पूरी घटना शहर के सबसे वीवीआईपी और संवेदनशील इलाके कमिश्नरी पार्क क्षेत्र की है, जो जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय से कुछ ही दूरी पर स्थित है. इस वीडियो के सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश है, वहीं हिंदू संगठनों ने इसे 'जामुन जिहाद' का नाम देते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

वीवीआईपी इलाके में लगाता था ठेला: वीडियो में दिख रहा शख्स शाहरुख बताया जा रहा है, जो कमिश्नरी पार्क के पास अपना जामुन का ठेला लगाता है. यह इलाका प्रशासनिक और न्यायिक गतिविधियों का केंद्र है. यहाँ जिलाधिकारी और एसएसपी कार्यालय हैं. कचहरी परिसर और मेडा कार्यालय बेहद नजदीक हैं.

स्थानीय निवासियों और वकीलों में सेहत को लेकर चिंता: रोजाना हजारों की संख्या में अधिवक्ता, अधिकारी, पुलिसकर्मी और आम फरियादी यहाँ से गुजरते हैं. बताया जा रहा है कि इस ठेले से कई बड़े अधिकारी और वकील भी अक्सर जामुन खरीदा करते थे. वीडियो सामने आने होने के बाद जामुन खाने के शौकीन लोगों और स्थानीय निवासियों में अपने स्वास्थ्य को लेकर गहरी चिंता और नाराजगी देखी जा रही है. लोगों का कहना है कि यह कृत्य न केवल अस्वच्छ है, बल्कि गंभीर बीमारियां फैलाने वाला और स्वास्थ्य के लिए बेहद हानिकारक है.

हिंदू संगठनों ने दी प्रदर्शन की चेतावनी: वीडियो पर कड़ी आपत्ति जताते हुए अखिल भारतीय हिंदू सुरक्षा संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन सिरोही ने प्रशासन को आड़े हाथों लिया. उन्होंने कहा कि "प्रशासनिक नाक के नीचे इस तरह की घिनौनी और अस्वच्छ हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी. यह सीधे तौर पर लोगों की सेहत और भावनाओं के साथ खिलवाड़ है." हिंदू संगठनों ने चेतावनी दी है कि यदि आरोपी शाहरुख के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई नहीं हुई, तो वे सड़कों पर उतरकर उग्र प्रदर्शन करेंगे.

पुलिस और प्रशासन एक्शन में, जांच शुरू: वीडियो के सोशल मीडिया पर तूल पकड़ने के बाद जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस तुरंत हरकत में आ गई है. खाद्य सुरक्षा और प्रशासनिक अधिकारियों ने कहा कि "वीडियो का संज्ञान लिया गया है. इस समय वीडियो की सत्यता और उसकी टाइमिंग की पुष्टि की जा रही है. खाद्य सुरक्षा और स्वच्छता मानकों के उल्लंघन के मामले में खाद्य सुरक्षा विभाग को भी निर्देशित किया गया है."

होगी सख्त कानूनी कार्रवाई: दोषी पाए जाने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ सख्त से सख्त दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी. सिविल लाइन थाना प्रभारी सौरभ शुक्ला का कहना है कि सोशल मीडिया के माध्यम से एक जामुन विक्रेता का आपत्तिजनक वीडियो संज्ञान में आया है. संबंधित थाना पुलिस की टीम को मौके पर जांच के लिए भेजा गया है. वीडियो में दिख रहे युवक की पहचान और उसकी लोकेशन को वेरिफाई किया जा रहा है.

अफवाहों से बचने की अपील, जांच जारी: मामले की पूरी जांच रिपोर्ट आने के बाद कानून के मुताबिक सुसंगत धाराओं में वैधानिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी. प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी तरह की अफवाहों पर ध्यान न दें और जांच पूरी होने तक कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें.

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