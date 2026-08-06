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मेरठ के इस पार्क की जेल तोड़कर छुड़ाए गए थे 85 क्रांतिकारी सैनिक, जानिए विक्टोरिया से भामाशाह मैदान बनने तक की पूरी कहानी

मेरठ का विक्टोरिया पार्क ( Photo credit;ETV Bharat )

लखनऊ: 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है, मेरठ का नाम सबसे पहले सामने आता है. इसी क्रांति की धरती पर स्थित विक्टोरिया पार्क, जिसे आज भामाशाह पार्क के नाम से जाना जाता है. इतिहास का एक महत्वपूर्ण साक्षी है. अंग्रेजी शासन के दौरान यहां जेल हुआ करती थी, जहां उन भारतीय सैनिकों और क्रांतिकारियों को बंद किया गया था. जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था. 10 मई 1857 की क्रांति को निर्णायक रूप दिया: माना जाता है कि इन्हीं सैनिकों को दंडित किए जाने और कैद में रखे जाने की घटना ने 10 मई 1857 की क्रांति को निर्णायक रूप दिया. आज यह स्थान एक सार्वजनिक पार्क के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी मिट्टी आज भी आजादी के पहले संग्राम की गवाही देती है. इस रिपोर्ट में अविनाश कुमार के संपादन में संवाददाता श्रीपाल तेवतिया से जानिए विक्टोरिया पार्क का ऐतिहासिक महत्व, यहां कैद किए गए क्रांतिवीरों की कहानी. मेरठ के विक्टोरिया पार्क में 1857 के क्रांतिवीरों को किया गया था कैद (Video Credit; ETV Bharat)



मेरठ को क्रांति की जन्मस्थली माना जाता: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को क्रांति धरा के तौर पर जाना जाता है. ऐसे में मेरठ का विक्टोरिया पार्क जो वर्तमान समय में भामाशाह पार्क के तौर पर पहचाना जाता है. अंग्रेजी हुकूमत के दौरान यहां एक जेल हुआ करती थी, यहां उन सभी क्रांतिकारियों को जेल में बंद किया था जो कि अंग्रेजी हुकूमत खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंके थे. वर्तमान समय में भी मेरठ की ये जगह अब अलग वजह से अपनी खुद की पहचान रखती है. मेरठ को 1857 की क्रांति की जन्मस्थली भी माना जाता है. उसे दौर में जहां राष्ट्रीयता की भावना के चलते सैन्य विद्रोह हुआ और अंग्रेजों के छक्के भारतवंशियों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर छुड़ा दिए थे. वर्तमान समय में इसका स्वरूप जरूर बदला है, लेकिन आज भी यह स्मारक उन क्रांतिवीरों की याद दिलाता है, जिन्होंने न सिर्फ चर्बी लगे कारतूस का विरोध किया, बल्कि देश की आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी. 1857 की क्राति और विक्टोरिया पार्क (Photo credit;ETV Bharat)