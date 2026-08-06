मेरठ के इस पार्क की जेल तोड़कर छुड़ाए गए थे 85 क्रांतिकारी सैनिक, जानिए विक्टोरिया से भामाशाह मैदान बनने तक की पूरी कहानी
मेरठ में 10 मई 1857 की क्रांति के निर्णायक रूप का साक्षी रहा है ये मैदान, जानिए इतिहास.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 10:21 AM IST|
Updated : August 6, 2026 at 10:43 AM IST
लखनऊ: 1857 की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की जब भी बात होती है, मेरठ का नाम सबसे पहले सामने आता है. इसी क्रांति की धरती पर स्थित विक्टोरिया पार्क, जिसे आज भामाशाह पार्क के नाम से जाना जाता है. इतिहास का एक महत्वपूर्ण साक्षी है. अंग्रेजी शासन के दौरान यहां जेल हुआ करती थी, जहां उन भारतीय सैनिकों और क्रांतिकारियों को बंद किया गया था. जिन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंका था.
10 मई 1857 की क्रांति को निर्णायक रूप दिया: माना जाता है कि इन्हीं सैनिकों को दंडित किए जाने और कैद में रखे जाने की घटना ने 10 मई 1857 की क्रांति को निर्णायक रूप दिया. आज यह स्थान एक सार्वजनिक पार्क के रूप में जाना जाता है, लेकिन इसकी मिट्टी आज भी आजादी के पहले संग्राम की गवाही देती है. इस रिपोर्ट में अविनाश कुमार के संपादन में संवाददाता श्रीपाल तेवतिया से जानिए विक्टोरिया पार्क का ऐतिहासिक महत्व, यहां कैद किए गए क्रांतिवीरों की कहानी.
मेरठ को क्रांति की जन्मस्थली माना जाता: पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ को क्रांति धरा के तौर पर जाना जाता है. ऐसे में मेरठ का विक्टोरिया पार्क जो वर्तमान समय में भामाशाह पार्क के तौर पर पहचाना जाता है. अंग्रेजी हुकूमत के दौरान यहां एक जेल हुआ करती थी, यहां उन सभी क्रांतिकारियों को जेल में बंद किया था जो कि अंग्रेजी हुकूमत खिलाफ विद्रोह का बिगुल फूंके थे. वर्तमान समय में भी मेरठ की ये जगह अब अलग वजह से अपनी खुद की पहचान रखती है. मेरठ को 1857 की क्रांति की जन्मस्थली भी माना जाता है.
उसे दौर में जहां राष्ट्रीयता की भावना के चलते सैन्य विद्रोह हुआ और अंग्रेजों के छक्के भारतवंशियों ने जाति धर्म से ऊपर उठकर छुड़ा दिए थे. वर्तमान समय में इसका स्वरूप जरूर बदला है, लेकिन आज भी यह स्मारक उन क्रांतिवीरों की याद दिलाता है, जिन्होंने न सिर्फ चर्बी लगे कारतूस का विरोध किया, बल्कि देश की आजादी के लिए लंबी लड़ाई लड़ी.
सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग करने से किया था इनकार: मेरठ कॉलेज के इतिहास विभाग के सेवानिवृत्त प्रोफेसर के. डी. शर्मा के बताते हैं, 24 अप्रैल 1857 को सैनिकों ने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग करने से इनकार कर दिया था. उसके बाद उन सेना के जवानों को कोर्ट मार्शल कर दिया गया, फिर उन्हें सजा देकर इस जेल में कैद कर दिया गया.
इसके बाद भारतीय सैनिकों ने 10 मई 1857 को अंग्रेजी शासन के खिलाफ विद्रोह कर दिया. सबसे पहले भारतीय सैनिकों ने मेरठ छावनी में अंग्रेज अधिकारियों पर हमला किया. इसके बाद सैनिकों ने जेल का मुख्य द्वार तोड़कर सभी 85 सैनिकों को मुक्त करा लिया.
इसके बाद विद्रोही सैनिक दिल्ली की ओर कूच कर गए, फिर अगले दिन दिल्ली पहुंचकर मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर से क्रांति का नेतृत्व करने का अनुरोध किया, जिसके बाद बाद 1857 का विद्रोह पूरे उत्तर भारत में तेजी से फैल गया.
कांग्रेस का अधिवेशन 1946 को आयोजित किया गया: प्रोफेसर के. डी. शर्मा के बताते हैं कि विक्टोरिया पार्क में कांग्रेस का अधिवेशन 23-24 नवंबर 1946 को आयोजित किया गया था. इसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभभाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आजाद जे. बी. कृपलानी, सरोजिनी नायडू और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए.
कैसे पड़ा विक्टोरिया पार्क नाम? प्रोफेसर के. डी. शर्मा के बताते हैं, 1857 तक यह स्थान एक जेल के रूप में जाना जाता था, लेकिन 1946 में इसका स्वरूप बदलाव इसे पार्क में तब्दील कर दिया गया. 2007 में इसका कायाकल्प हुआ और अब यहां खिलाड़ी आते हैं. भामाशाह पार्क पर क्रिकेट खेलते हैं.
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