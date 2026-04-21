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उपराष्ट्रपति का मेरठ दौरा; निजी विश्वविद्यालय के दीक्षांत कार्यक्रम में करेंगे शिरकत, प्रशासन अलर्ट

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन मंगलवार को निजी विश्वविद्यालय आईआईएमटी के दीक्षांत समारोह में मेरठ पहुंचेंगे.

उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन
उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 21, 2026 at 10:17 AM IST

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मेरठ : उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन मंगलवार को मेरठ आ रहे हैं. उपराष्ट्रपति यहां निजी विश्वविद्यालय आईआईएमटी के दीक्षांत समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत शामिल होंगे. उपराष्ट्रपति गंगानगर स्थित आईआईएमटी विश्वविद्यालय के तीसरे दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे. उपराष्ट्रपति के दौरे से पहले एडीजी, डीआईजी ने सुरक्षा इंतजामों को परखा. वीआईपी दौरे के मद्देनजर जिले का प्रशासन भी सतर्क है.

जानकारी देते एसपी देहात अभिजीत कुमार. (Video Credit : ETV Bharat)

उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के आगमन से पहले तमाम अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मुस्तैद दिखाई दे रहे हैं. उप राष्ट्रपति के कार्यक्रम के मद्देनजर जिले में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. शाम को एडीजी भानु भास्कर ने स्वयं अधिकारियों के साथ उपराष्ट्रपति के प्रस्तावित कार्यक्रम को लेकर कार्यक्रम स्थल का भ्रमण किया. इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था एवं अन्य इंतजाम परखे. एडीजी ने इस अवसर पर कार्यक्रम को लेकर समीक्षा बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए.

उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां परखते अधिकारी.
उपराष्ट्रपति के आगमन को लेकर तैयारियां परखते अधिकारी. (Photo Credit : ETV Bharat)


एसपी देहात अभिजीत कुमार ने बताया कि उपराष्ट्रपति के कार्यक्रम को लेकर पर्याप्त व्यवस्था की गई है. तीन एसपी लेवल के अधिकारी, 19 डिप्टी एसपी लेवल के अधिकारी, सिक्योरिटी को लेकर कुल 450 पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है, इसके अलावा सर्विलांस के लिए लोकल इंटेलिजेंस की टीम,ड्रोन टीम, व कॉम्बिग ऑपरेशन टीम की नियुक्ति की गई है जो कि आसपास के क्षेत्र में पड़ने वाले होटल ढाबे सराय रेस्टोरेंट आदि में वेरिफिकेशन कर रही है. यातायात पुलिस ने भी फूलप्रूफ डायवर्जन प्लान बनाया गया है. जिससे यातायात सुगम रहे. दौरे को लेकर पुलिस प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद है.

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