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यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा में सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़, एटा के छात्र की जगह परीक्षा दे रहा बिहार का 'मुन्नाभाई' गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश नागरिक पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान मेरठ के नौचंदी थाना क्षेत्र में एक फर्जी परीक्षार्थी (मुन्नाभाई) को गिरफ्तार किया गया है.

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BNS की धाराओं के तहत मेरठ में 'मुन्नाभाई' पर केस दर्ज, बरामद हुए जाली पहचान पत्र. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 10:35 PM IST

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​मेरठ: उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा में सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे एक शातिर फर्जी अभ्यर्थी को मेरठ की नौचंदी थाना पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है. पकड़ा गया आरोपी युवक मूल रूप से बिहार का रहने वाला है, जो सरकारी दस्तावेजों में बड़ी चालाकी से हेरफेर कर एटा के एक वास्तविक परीक्षार्थी की जगह परीक्षा देने परीक्षा केंद्र में घुस गया था. परीक्षा को पूरी तरह निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न कराने के लिए सभी केंद्रों पर आधुनिक चेकिंग, फ्रिस्किंग और बायोमेट्रिक सत्यापन की प्रक्रिया चल रही थी. इसी दौरान गढ़ रोड पर स्थित राम सहाय इण्टर कॉलेज परीक्षा केंद्र पर द्वितीय पाली में चेकिंग के दौरान वहां तैनात पुलिस टीम को एक अभ्यर्थी के दस्तावेजों पर संदेह हुआ.

असली परीक्षार्थी के दस्तावेजों में की थी छेड़छाड़: जब पुलिस टीम और केंद्र प्रभारी ने युवक को रोककर गहनता से पूछताछ की और उसके दस्तावेजों का मिलान किया, तो एक बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ. पुलिसिया पूछताछ में पता चला कि पकड़ा गया शातिर आरोपी संतोष कुमार है, जो पुत्र अर्जुन बिन्द, निवासी गन्नीपुर, नालंदा, बिहार का रहने वाला है. वह चन्द्रपाल सिंह (पुत्र विजयवीर सिंह, निवासी बहादुरपुर कासिमपुर, एटा, यूपी) नाम के वास्तविक परीक्षार्थी के स्थान पर अवैध रूप से परीक्षा देने परीक्षा हॉल में आया था. आरोपी संतोष ने असली परीक्षार्थी के सरकारी पहचान पत्र और एडमिट कार्ड पर लगी फोटो और अन्य विवरणों को कूट रचित (एडिट) कर दिया था ताकि वह प्रवेश द्वार की चेकिंग के दौरान आसानी से बच सके.

तलाशी के दौरान बरामद हुए कई फर्जी कागजात: नौचंदी थाना पुलिस ने मुस्तैदी दिखाते हुए आरोपी संतोष कुमार को परीक्षा केंद्र से ही हिरासत में ले लिया. पुलिस द्वारा ली गई तलाशी के दौरान उसके पास से दो संशोधित/फर्जी पहचान पत्र, एक एडिटेड पुलिस भर्ती एडमिट कार्ड, एक मोबाइल फोन और एक बैग आदि वस्तुएं बरामद हुई हैं. नौचंदी थाना प्रभारी अनूप कुमार सिंह ने बताया कि पुलिस ने इस पूरे मामले में त्वरित तत्परता दिखाते हुए आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है.

सॉल्वर गैंग के कनेक्शन की तलाश में पुलिस: मेरठ पुलिस अब इस बात की गहनता से जांच कर रही है कि इस पूरे फर्जीवाड़े के पीछे बिहार या उत्तर प्रदेश का कोई बड़ा सॉल्वर गैंग तो काम नहीं कर रहा है. इस फर्जी मुन्नाभाई को समय रहते दबोचने में परीक्षा केंद्र प्रभारी अतिरिक्त निरीक्षक श्रीमती प्रतिभा सिंह (थाना सदर बाजार), चेकिंग प्रभारी उप-निरीक्षक पवन कुमार, उप-निरीक्षक लतौश गौतम, हेड कांस्टेबल जसवंत सिंह और कांस्टेबल ललित पोनिया (थाना नौचंदी) की बेहद महत्वपूर्ण और सराहनीय भूमिका रही है.

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