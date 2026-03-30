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मेरठ की बेटियों का कमाल: ज्योति धामा बनीं SDM, डिप्टी जेलर प्रियंका का भी PCS में चयन

मेरठ की ज्योति धामा ने 19वीं रैंक हासिल कर SDM बनीं, वहीं प्रियंका कृषि सांख्यिकी अधिकारी बनीं. दोनों किसान परिवार से हैं.

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ज्योति धामा ने 19वीं रैंक हासिल कर SDM बनीं, वहीं प्रियंका कृषि सांख्यिकी अधिकारी बनीं. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 8:57 PM IST

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मेरठ: उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPCS) 2024 के अंतिम परिणाम घोषित हो चुके हैं, जिसमें मेरठ की दो बेटियों ने अपनी मेधा का लोहा मनवाया है. जिले की ज्योति धामा ने 19वीं रैंक हासिल कर एसडीएम बनने का गौरव प्राप्त किया है, वहीं प्रियंका ने भी अपनी रैंक सुधारते हुए कृषि सांख्यिकी अधिकारी के पद पर सफलता पाई है. खास बात यह है कि दोनों ही बेटियां किसान परिवारों से ताल्लुक रखती हैं और अपनी कड़ी मेहनत के दम पर इस मुकाम तक पहुंची हैं. वर्तमान में प्रियंका सहारनपुर में डिप्टी जेलर के पद पर तैनात हैं, जबकि ज्योति धामा लगातार प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही थीं.

डिप्टी जेलर प्रियंका बनीं कृषि सांख्यिकी अधिकारी: मेरठ के मवाना तहसील स्थित मीवा गांव की रहने वाली प्रियंका ने अपने तीसरे प्रयास में यह बड़ी सफलता हासिल की है. उनके पिता तीरथराम गांव के पूर्व प्रधान और सामाजिक कार्यकर्ता हैं. उन्होंने बताया कि प्रियंका शुरुआत से ही पढ़ाई में बेहद मेहनती रही हैं. प्रियंका ने अपनी स्कूली शिक्षा मवाना के सर्वोदय इंटर कॉलेज से पूरी की और बाद में दिल्ली यूनिवर्सिटी से एमएससी (मैथ्स) की डिग्री हासिल की. दिल्ली के मुखर्जी नगर में रहकर तैयारी करने वाली प्रियंका का पूरा परिवार सरकारी सेवाओं में समर्पित है. उनके भाई चेतन कुमार पंचायत राज विभाग में जेई हैं. छोटी बहन अर्पण रानी भारतीय स्टेट बैंक में काम करती हैं.

सफलता का श्रेय परिवार और गुरुजनों को: प्रियंका ने अपनी खुशी शेयर करते हुए बताया कि इस सफलता का श्रेय उनके माता-पिता और गुरुजनों को जाता है. उन्होंने कहा कि परिवार के हर सदस्य ने हमेशा उनका हौसला बढ़ाया, जिससे वे आज अपने गांव और समाज का नाम रोशन कर सकीं. प्रियंका के पिता का कहना है कि उनकी बेटी का अंतिम लक्ष्य आईएएस (IAS) बनकर देश की सेवा करना है और उन्हें पूरा भरोसा है कि वह एक दिन इस लक्ष्य को भी प्राप्त करेगी. इस बार के पीसीएस परिणाम में डिप्टी कलेक्टर के 37 पदों में से 21 पर बेटियों का चयन होना महिला सशक्तिकरण की एक बड़ी मिसाल है.

ज्योति धामा ने 19वीं रैंक के साथ रचा इतिहास: मेरठ के ही मवाना क्षेत्र के गांव इकवारा की बेटी ज्योति धामा ने 19वीं रैंक प्राप्त कर एसडीएम बनकर क्षेत्र में इतिहास रच दिया है. वे मवाना क्षेत्र की पहली ऐसी बेटी हैं जिन्होंने एसडीएम के पद तक पहुंचने में सफलता पाई है. ज्योति के पिता जयवीर सिंह धामा अपनी बेटी की इस उपलब्धि पर फूले नहीं समा रहे हैं. उन्हें अपनी बेटी के संघर्ष पर गर्व है. ज्योति धामा ने बताया कि वे बीपीएससी 2024 का इंटरव्यू और आरओ/एआरओ का मेंस भी दे चुकी हैं, जो उनकी निरंतरता को दर्शाता है. अपनी सफलता का श्रेय उन्होंने अपने माता-पिता के अटूट विश्वास और गुरुजनों के सही मार्गदर्शन को दिया है.

यह भी पढ़ें- UPPCS की सूची में अयोध्या से एक साथ 4 युवाओं को मिली सफलता, चौथी रैंक पर पहुंची अनामिका मिश्रा बनी डिप्टीं कलेक्टर

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