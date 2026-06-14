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Drip Irrigation; यूपी सरकार की ये शानदार स्कीम किसानों के लिए साबित हो रही वरदान, जानिए कैसे मिलेगा लाभ

ड्रिप इरिगेशन तकनीक से पौधों की जड़ों तक पानी पहुंचाया जाता है. इससे पैदावार में 200 फीसदी से ज्यादा की वृद्धि की जा सकती है.

ड्रिप इरिगेशन विधि से खेती-किसानी.
ड्रिप इरिगेशन विधि से खेती-किसानी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 9:05 AM IST

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मेरठ : जल और ऊर्जा बचाने की दिशा में यूपी सरकार कई योजनाओं पर करोड़ों रुपये खर्च कर रही है. ऐसी ही योजना में ड्रिप इरिगेशन विधि से खेती-किसानी भी शामिल है. One Drop More Crop Scheme के तहत सरकार का फोकस अन्नदाता को तकनीक से जोड़कर खेती-किसानी करना है. इससे अच्छी पैदावार के साथ पानी और बिजली की बचत होगी और अन्नदाता की आय भी बढ़ेगी. आईए ईटीवी भारत की खास रिपोर्ट में जानते हैं One Drop More Crop स्कीम के फायदे और लाभ लेने का तरीका.

जानकारी देते जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार. (Video Credit : ETV Bharat)

मेरठ के जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार बताते हैं कि वन ड्राप मोर क्रॉप विधि वाली योजना का मुख्य उद्देश्य खेत में सीधा पानी पहुंचाना है. इस पद्धति में खेतों में पाइप दबा दिए जाते हैं. इन्हीं पाइप से बूंद बूंद करके फसल को पानी दिया जाता है. इससे पानी की काफी बचत हो जाती है. उदाहरण के तौर पर गन्ने की फसल में पारंपरिक विधि से सिंचाई में एक हेक्टेयर भूमि पर लगभग 5 लाख लीटर पानी खर्च होता है. इसके इतर ड्राॅप सिस्टम से महज 50 हजार लीटर पानी लगेगा.

मेरठ में ड्रिप इरिगेशन के लिए बजट.
मेरठ में ड्रिप इरिगेशन के लिए बजट. (Photo Credit : ETV Bharat)

जिली उद्यान अधिकारी के मुताबिक इससे पानी के उर्वरक की खपत भी काफी कम हो जाती है. इस विधि से पानी में उर्वरक को घोलकर ड्राॅप विधि से सीधे प्रत्येक पौधे तक खाद पहुंचा सकते हैं. इसके अलावा सामान्य तरीके से खेती करने पर खरपतवार अधिक होती है, लेकिन ड्राॅप विधि में यह झंझट कम हो जाता है.

ड्रिप इरिगेशन के लिए अनुदान की व्यवस्था.
ड्रिप इरिगेशन के लिए अनुदान की व्यवस्था. (Photo Credit : ETV Bharat)
ड्रिप इरिगेशन विधि से खेती.
ड्रिप इरिगेशन विधि से खेती. (Photo Credit : ETV Bharat)


जिला उद्यान अधिकारी अरुण कुमार बताते हैं कि मेरठ जिले में इस बार 1365 हेक्टेयर कृषि भूमि पर ड्राॅप इरिगेशन सिस्टम विकसित करने का लक्ष्य मिला है. मेरठ जिले के लिए ही 10 करोड़ रुपये का बजट भी आवंटित हुआ है. इस पद्धति को अपनाने वाले किसानों को 80 से 90 फीसदी तक अनुदान दिया जाएगा. किसानों को पंजीकरण के लिए खतौनी, आधार कार्ड और फोटो देना होगा.

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