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यूपी सरकार की बिल्डिंग बायलॉज नीति 5 महीने में ढाई कदम भी नहीं चली, अधिकारियों के दावे कर देंगे हैरान

यूपी सरकार ने बिल्डिंग बायलॉज 2025 लागू किया था. जिसमें विशेष रूप से हरित और ऊर्जा-संरक्षण को अनिवार्य बनाए जाने पर जोर है. इसमें किसी भी सोसायटी के आवासीय कॉम्पलेक्स के अलावा कामर्शियल बिल्डिंग आदि को सौर ऊर्जा संयंत्र लगाना अनिवार्य है. इसे लगाने पर केंद्र और प्रदेश सरकार की तरफ से सब्सिडी का भी प्रावधान है. इसके बावजूद पीएम सूर्य घर योजना मेरठ में आशातीत रफ्तार नहीं पकड़ सकी है.

मेरठ : यूपी की योगी सरकार ने 'बिल्डिंग बायलॉज 2025' के आवासीय परिसरों, हाई-राइज सोसायटियों, शैक्षणिक व सरकारी संस्थानों समेत कामर्शियल कॉम्प्लेक्स आदि में सोलर पावर प्लांट लगाना अनिवार्य कर दिया था. मेरठ में ढाई सौ से अधिक सोसायटियां शहर में पंजीकृत हैं. इसके बावजूब इस तरफ अभी तक किसी ने कोई ठोस दिलचस्पी नहीं दिखाई है. आइए जानते हैं मेरठ में सौर ऊर्जा पाॅवर की रफ्तार क्या है.

UPNEDA मेरठ के परियोजना अधिकारी प्रमोद भूषण शर्मा ने बताया कि पीएम सूर्य घर योजना के तहत मेरठ में लगभग 10 हजार घरों में सोलर सिस्टम लगाए जा चुके हैं. अब तक लगभग 30 मेगावाट क्षमता के सिस्टम जिले भर में लग चुके हैं. अगर कोई उपभोक्ता 2 किलोवाट क्षमता का सोलर पैनल लगवाता है तो ऐसे लोगों को 60 हजार रुपये की अनुदान राशि केंद्र सरकार और 30 हजार रुपये का अनुदान यूपी सरकार की तरफ से मिलता है. इसी प्रकार 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगाने पर 78 हजार रुपये का अनुदान केंद् और 30 हजार रुपये प्रदेश सरकार से मिलता है.

इसके अलावा उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने बिल्डिंग बाईलॉज 2025 लागू किया हुआ है. जिसमें सभी रेजिड़ेंशियल सोसायटी, सभी कमर्शियल गतिविधि जैसे हॉस्पिटल, नर्सिंग होम समेत अन्य जहां गतिविधियां होती हैं उन सभी के लिए सोलर सिस्टम को अनिवार्य किया गया है. मेरठ में लगभग ढाई सौ रजिस्टर्ड सोसायटीज हैं. अब तक 30 से अधिक सोसायटीज के अध्यक्ष और सचिवों से संपर्क करके सोलर सिस्टम पर बात की गई है.





प्रमोद भूषण बताते हैं कि किसी भी सोसायटी के लिए 18 हजार रुपये प्रति किलोवाॅट पर अनुदान देने की योजना है. यह व्यवस्था 500 किलोवाॅट तक के लिए है. अगर कोई सोसायटी 500 किलोवाॅट तक सोलर सिस्टम लगाती है तो उनको 90 लाख रुपये का अनुदान मिल जाएगा. हालांकि समिति में कई तरह की समस्याएं हैं. सोसायटी में फंड का अभाव है. इसके अलावा स्ट्रक्चर में भी तकनीकी प्रॉब्लम है. पुराने बिल्डर्स के नाम पर कनेक्शन होने से भी समस्याएं आ रही है.



PVVNL के एमडी रवीश गुप्ता का कहना है कि इस दिशा में प्रचार प्रसार पर जोर है. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी के प्रवक्ता एचके सिंह का कहना है कि प्रयास तो काफी हो रहे हैं और इस बारे में विस्तार से जल्दी बताया जाएगा. जनहित में इस तरफ बढ़ा भी जा रहा है. अधिकारियों का दावा है कि मेरठ नगर निगम, आवास एवं विकास परिषद और मेरठ विकास प्राधिकरण से सम्पर्क करके सौर ऊर्जा विस्तार के प्रयास किए जाएंगे.





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