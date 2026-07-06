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मेरठ पुलिस लाइन अस्पताल की अनूठी पहल, 'मां आरोग्य मित्र' योजना से संवर रहा महिलाओं का स्वास्थ्य और जीवन स्तर

मेरठ का हेल्थ मॉडल क्यों है खास? आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने कैसे बदली जिंदगी?

आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने कैसे बदली जिंदगी?
आयुष्मान आरोग्य मंदिर ने कैसे बदली जिंदगी? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 2:30 PM IST

3 Min Read
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मेरठ: शहर के पुलिस लाइन स्थित सरकारी अस्पताल की चर्चा इन दिनों खूब हो रही है. चर्चा की वजह है 'मां आरोग्य मित्र' मॉडल. इस अनोखे मॉडल की वजह से हजारों परिवारों की किस्मत बदल रही है. महिलाएं खासकर आशा कार्यकर्ताओं की जिंदगी सफलता की राह पर एक नई कहानी गढ़ रही है. पेश है संवाददाता श्रीपाल तेवतिया की खास रिपोर्ट.

किसने दिखाई उम्मीद की राह?: मेरठ पुलिस लाइन के नजदीक स्थित स्वास्थ्य केंद्र का नाम आयुष्मान आरोग्य मंदिर है. आयुष्मान आरोग्य मंदिर में सिर्फ मरीजों का उपचार ही नहीं होता, बल्कि उन्हें जिंदगी की नई राह के बारे में भी जानकारी दी जाती है. इसी सोच के साथ एक नई तरह की अनूठी पहल की गई, जिसे 'मां आरोग्य मित्र' नाम दिया गया.

'मां आरोग्य मित्र' से संवर रहा जीवन (Video Credit: ETV Bharat)

इस कार्यक्रम को अपने स्तर से चलाया गया है. जो गैर संचारी रोग हैं, जिनमें ब्लड प्रेशर, शुगर, और मोटापा है. इन रोगों की शुरुआत किसी वाइरस या बैक्टीरिया से नहीं होती, बल्कि लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का ये नतीजा है. अगर हम सही ढंग से जीवन प्रबंधन नहीं करते हैं तो हमें यह तमाम बीमारियां लग जाती है. इन सभी रोगों की समस्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है.- अंकुर त्यागी, अस्पताल प्रभारी

जागरुकता अभियान से जुड़ी महिलाएं: स्वास्थ्य के प्रति सजग करने के लिए अस्पताल की ओर से महिलाओं को 'मां आरोग्य मित्र' की टीम में शामिल किया गया है. ये सभी आशा कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर लोगों को जागरूक कर रही हैं. लगभग 50 हजार घरों को कवर किया जा रहा है. इस क्षेत्र में करीब 15 आशा वर्कर हैं. पिछले लगभग डेढ़ साल में 254 महिलाएं 'मां आरोग्य मित्र' बनीं हैं.

मेरठ का हेल्थ मॉडल क्यों है खास?
मेरठ का हेल्थ मॉडल क्यों है खास? (Photo Credit: ETV Bharat)

आर्थिक मदद में सहायक: 'मां आरोग्य मित्र' मिशन में स्वास्थ्य के अलावा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की सलाह भी दी जाती है. स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य 15,000 तक का बिना ब्याज ऋण उपलब्ध कराया जाता है. प्रधानमंत्री विश्वकर्मा समेत अन्य योजनाओं के तहत बिना ब्याज ऋण की सुविधा से महिलाएं कॉंफिडेंट हुई हैं. बहुत सी महिलाएं ऐसी हैं, जो अब सिलाई- कढ़ाई- बुनाई समेत तरह तरह का काम कर रही हैं.

मेरठ हेल्थ मॉडल से कैसे बदलेगी जिंदगी?
मेरठ हेल्थ मॉडल से कैसे बदलेगी जिंदगी? (Photo Credit: ETV Bharat)

महिलाओं के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण की दिशा में पुलिस लाइन स्वास्थ्य केंद्र एवं डूडा (DUDA) विभाग द्वारा एक सराहनीय पहल की गई है. आशा वर्कर्स को संतोष यह है कि उन्हें जहां अब तक ढाई हजार रुपए प्रतिमाह आते थे, उनके खाते में अब हर महीने इंसेंटिव मिलने की वजह से आराम से 10 हजार से 14000 रुपए तक आ जाते हैं. डॉक्टर रामप्रसाद, सीएमओ, मेरठ

नंबर वन बना स्वास्थ्य केंद्र: इस मॉडल से सबसे बड़ा बदलाव यह हुआ कि, जहां एक महीने में 800 से 900 तक मरीज आते थे, अब वह मरीजों की संख्या भी बढ़कर लगभग 3 हजार से ज्यादा पहुंच गई है. परिवार नियोजन के जो संसाधन थे, उनमें बढ़ोत्तरी हुई है. इसी का नतीजा है कि, मेरठ जिले में जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, पुलिस लाइन स्थित ये स्वास्थ्य केंद्र नंबर वन पर है.जागरूकता के मामले में भी यह हॉस्पिटल अव्वल है. इसके लिए इस अस्पताल के स्वास्थ्य कर्मियों को सम्मानित भी किया जा चुका है.

'मां आरोग्य मित्र' से बदली महिलाओं की जिंदगी
'मां आरोग्य मित्र' से बदली महिलाओं की जिंदगी (Photo Credit: ETV Bharat)

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