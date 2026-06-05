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योगी राज में यूपी को मिली माफिया और चौथ वसूली से मुक्ति, मेरठ की तरक्की दूर नहीं: असीम अरुण

समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण ( Photo Credit : ETV Bharat )