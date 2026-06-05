योगी राज में यूपी को मिली माफिया और चौथ वसूली से मुक्ति, मेरठ की तरक्की दूर नहीं: असीम अरुण
समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण को मेरठ जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 5, 2026 at 2:40 PM IST|
Updated : June 5, 2026 at 2:59 PM IST
मेरठ : जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण गुरुवार को मेरठ पहुंचे. इस अवसर पर उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों को घेरा और योगी सरकार की खूबियां गिनाईं. इसके पहले भाजपाइयों और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी स्वागत प्रक्रिया में शामिल रहे.
सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में असीम अरुण ने कहा कि पहली सरकारों में चौथ वसूली होती थी, लेकिन अब योगी सरकार ने राष्ट्रविरोधी तत्वों को ठीक कर दिया है. साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को सख्ती से कुचला गया है. माफियागर्दी या माफिया और नकल माफिया भी अब नहीं पनप सकता है.
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