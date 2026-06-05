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योगी राज में यूपी को मिली माफिया और चौथ वसूली से मुक्ति, मेरठ की तरक्की दूर नहीं: असीम अरुण

समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण को मेरठ जिले का प्रभारी मंत्री बनाया गया है.

समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण
समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 5, 2026 at 2:40 PM IST

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Updated : June 5, 2026 at 2:59 PM IST

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मेरठ : जिले के प्रभारी मंत्री बनाए गए समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरुण गुरुवार को मेरठ पहुंचे. इस अवसर पर उन्होंने पूर्ववर्ती सरकारों की नीतियों को घेरा और योगी सरकार की खूबियां गिनाईं. इसके पहले भाजपाइयों और समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया. जिला अधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी स्वागत प्रक्रिया में शामिल रहे.



सर्किट हाउस में मीडिया से बातचीत में असीम अरुण ने कहा कि पहली सरकारों में चौथ वसूली होती थी, लेकिन अब योगी सरकार ने राष्ट्रविरोधी तत्वों को ठीक कर दिया है. साम्प्रदायिक सौहार्द को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को सख्ती से कुचला गया है. माफियागर्दी या माफिया और नकल माफिया भी अब नहीं पनप सकता है.

मीडिया से मुखातिब समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण. (Video Credit : ETV Bharat)
असीम अरुण ने कहा कि 30 वर्ष पहले वे यहां पुलिस विभाग में सेवा देने आए थे. तब मेरठ में टू लेन सड़क थी. अब काफी कुछ बदल चुका है. पुरानी सरकारों में गड़बड़ियां भी रहीं. भ्र्ष्टाचार और अपराध भी रहा. अब हमें सिस्टम को एकदम परफेक्ट करना है. मेरठ बेहतरीन बनाना है. आने वाले समय में खासकर मेरठ Grow करेगा. ऐसे में हमें ये भी ध्यान रखना है कि इस Growth में आने वाले समय में पर्यावरण का नुकसान न हो और सामाजिक संतुलन और सामाजिक समानता बनी रहे.

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Last Updated : June 5, 2026 at 2:59 PM IST

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