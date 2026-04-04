मेरठ में जहरीली शराब पीने से 3 दोस्तों की मौत, पुलिस जांच में आई ऐसी बात
दौराला कस्बे में शुक्रवार रात शराब पार्टी के बाद तीन दोस्तों की हालत बिगड़ी थी, शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा,
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 4, 2026 at 7:52 AM IST|
Updated : April 4, 2026 at 9:07 AM IST
मेरठ : दौराला कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में शुक्रवार की रात मातम में बदल गई. कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से दो दोस्तों की मौत हो गई और तीसरे साथी ने शनिवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इसका इलाज हायर सेंटर में चल रहा था. वहीं जहरीली शराब से मौत की सूचना के बाद पुलिस-प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए हैं. पुलिस टीम शराब की दुकान, ब्रांड समेत तमाम जानकारी जुटाने में जुट गई है.
थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह ने बताया कि दौराला कस्बा में जहरीली शराब पीने से युवकों की मौत की सूचना मिली थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि कस्बा निवासी जितेन्द्र (45), दौलत (25) और बाबूराम शुक्रवार शाम साथ बैठकर शराब पी रहे थे. शराब पीने के कुछ ही देर बाद तीनों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी. तीनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े. परिजनों को भनक लगी तो वे आनन-फानन तीनों को लेकर नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचे. जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. जहां जितेन्द्र और दौलत की मौत हो गई. शनिवार को बाबूराम की भी मौत हो गई. वह बीते 24 घंटे से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहा था. डॉ. प्रफुल्ल चौहान के अनुसार शुरुआती लक्षण किसी जहरीले पदार्थ (Toxic Substance) के सेवन का मामला लग रहा था.
एसएसपी अविनाश पांडेय के अनुसार घटना के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. शराब किस दुकान से खरीदी गई थी और उसका ब्रांड क्या था समेत मामले की हर एंगल से जांच की गई है. जहरीली शराब या एक्सपायर होने की पुष्टि नहीं हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.
फिरोजाबाद में शराब पीने वालों की धरपकड़, 500 से ज्यादा लोगों पर एक्शन
फिरोजाबाद में सार्वजनिक स्थानों पर बैठकर शराब पीने वाले शौकीनों पर शुक्रवार रात पुलिस का हंटर चला. पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर 775 लोगों को हिरासत में लिया. इसके अलावा कुछ लोगों को वार्निंग देकर छोड़ दिया गया. वहीं 532 लोगों के खिलाफ पुलिस अधिनियम की धारा 34 के तहत कार्रवाई की गई.
पुलिस के मीडिया सेल की तरफ से साझा की गई जानकारी के अनुसार सिटी सर्किल के दक्षिण थाना क्षेत्र में 145 लोग पकड़े गए. टूण्डला सर्किल में 5 थाना क्षेत्रों में 65 लोगों को पकड़ा गया. सिरसागंज सर्किल में कुल 151 लोगों को हिरासत में लिया गया. शिकोहाबाद सर्किल में 48 लोगों पर कार्रवाई हुई. जसराना सर्किल में 83 लोगों को हिरासत में लिया गया. मटसेना, लाइनपार और बसई मोहम्मदपुर में कुल 46 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई. अपर पुलिस अधीक्षक नगर रविशंकर प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीकर माहौल खराब करने वालों को किसी भी हाल में बख्शा नहीं जाएगा.
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