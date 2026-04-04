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मेरठ में जहरीली शराब पीने से 3 दोस्तों की मौत, पुलिस जांच में आई ऐसी बात

मेरठ : दौराला कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में शुक्रवार की रात मातम में बदल गई. कथित तौर पर जहरीली शराब पीने से दो दोस्तों की मौत हो गई और तीसरे साथी ने शनिवार को इलाज के दौरान दम तोड़ दिया. इसका इलाज हायर सेंटर में चल रहा था. वहीं जहरीली शराब से मौत की सूचना के बाद पुलिस-प्रशासन के हाथ-पांव फूल गए हैं. पुलिस टीम शराब की दुकान, ब्रांड समेत तमाम जानकारी जुटाने में जुट गई है.

घटना की जानकारी देते एसएसपी अविनाश पांडेय. (Video Credit : ETV Bharat)



थाना प्रभारी सुमन कुमार सिंह ने बताया कि दौराला कस्बा में जहरीली शराब पीने से युवकों की मौत की सूचना मिली थी. प्राथमिक जांच में सामने आया कि कस्बा निवासी जितेन्द्र (45), दौलत (25) और बाबूराम शुक्रवार शाम साथ बैठकर शराब पी रहे थे. शराब पीने के कुछ ही देर बाद तीनों की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी. तीनों बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़े. परिजनों को भनक लगी तो वे आनन-फानन तीनों को लेकर नजदीकी सरकारी अस्पताल पहुंचे. जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उन्हें हायर सेंटर रेफर कर दिया. जहां जितेन्द्र और दौलत की मौत हो गई. शनिवार को बाबूराम की भी मौत हो गई. वह बीते 24 घंटे से वेंटिलेटर पर जिंदगी और मौत के बीच की जंग लड़ रहा था. डॉ. प्रफुल्ल चौहान के अनुसार शुरुआती लक्षण किसी जहरीले पदार्थ (Toxic Substance) के सेवन का मामला लग रहा था.





एसएसपी अविनाश पांडेय के अनुसार घटना के बाद पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम सक्रिय हो गई है. शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. शराब किस दुकान से खरीदी गई थी और उसका ब्रांड क्या था समेत मामले की हर एंगल से जांच की गई है. जहरीली शराब या एक्सपायर होने की पुष्टि नहीं हुई है. पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में आए तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.