सातवीं कक्षा में पढ़ने वाली दो सहेलियों ने खाया जहर! पुलिस के लिए सिरदर्द बनी घटना

मेरठ : इंचोली थाना क्षेत्र के स्कूल में कक्षा 7 की दो छात्राओं के जहरीला पदार्थ खाने का खुलासा पुलिस के चुनौती बना हुआ है. हालांकि पुलिस टीम ने स्कूल स्टाफ, स्कूल में पढ़ने वाले क्लासमेट समेत परिवार के लोगों से कई चक्र पूछताछ करके जानकारी जुटा चुकी है, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है. बहरहाल छात्राओं की हालत में सुधार है.

जानकारी देते सीओ सदर देहात सुधीर कुमार सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

बता दें, इंचोली थाना क्षेत्र के जमालपुर गांव स्थित एक स्कूल में कक्षा सातवीं की दो छात्राओं ने जहरीला पदार्थ खा लिया था. हालात बिगड़ने पर दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया. जहां उनकी हालत में सुधार है. हालांकि दोनों सहेली छात्राओं ने आत्मघाती कदम क्यों उठाया. इस मामले में अब तक पुलिस को कुछ भी सुराग हाथ नहीं लगा है. पुलिस कप्तान ने मामले के खुलासे के लिए क्षेत्राधिकारी सदर देहात सुधीर सिंह को निर्देश दिए हैं.

