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Double Murder; मेरठ में ईद के दिन दो भाइयों की चाकू से गोदकर हत्या, तीन गिरफ्तार

मेरठ : सरधना थाना क्षेत्र के मेहरमती गणेशपुर गांव में शनिवार को दिल दहला देने वाली वारदात हो गई. एक ओर गांव में ईद का जश्न मनाया जा रहा था, वहीं मामूली विवाद के बाद हुए खूनी संघर्ष में दो सगे भाइयों की बेरहमी से हत्या कर दी गई. संघर्ष में आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. एहतियात के तौर पर गांव को छावनी में तब्दील कर दिया गया है. ​ईद के दिन हुए डबल मर्डर से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर है. गांव में सन्नाटा पसरा हुआ है.

जानकारी देते ​एसएसपी अविनाश पाण्डेय. (Video Credit : ETV Bharat)

​एसएसपी अविनाश पाण्डेय के अनुसार मेहरमती गणेशपुर गांव के ग्राम प्रधान सईद के भतीजे सलमान और तौहीद का गांव के ही चुन्नू से विवाद हो गया था. जिस पर चुन्नू पक्ष ने मिलकर सलमान और तौहीद को पीट दिया. इसकी खबर मिलने पर सईद के भाई भूरा और सहीमुद्दीन मौके पर पहुंचे. जहां दोनों पक्षों में फिर से विवाद हो गया. इस पर चुन्नू पक्ष के लोग भारी पड़े और भूरा और सहीमुद्दीन को चाकू व अन्य धारदार हथियार से मारकर मरणासन्न कर दिया. ​भूरा की मौके पर ही मौत हो गई थी. जबकि सहीमुद्दीन ने जिला अस्पताल ले जाते समय दम तोड़ दिया था.