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मेरठ से मुंबई और सोमनाथ तक पहुंचना होगा आसान, नई ट्रेनों का होगा संचालन

मेरठ : सांसद अरुण गोविल के प्रयासों के बाद अब मेरठ में रेलवे दो नई ट्रेन देने जा रहा है. साथ ही एक गरिब रथ ट्रेन भी वाया मेरठ होकर गुजरेगी. इस तरह से तीन ट्रेनों के संचालन की स्वीकृति रेलवे ने दे दी है. अब एक तरफ जहां मुंबई के लिए हर दिन ट्रेन की उपलब्धता हो जाएगी. वहीं सोमनाथ तक भी मेरठ से आवाजाही आसान हो जाएगी.

रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सांसद अरुण गोविल के मेरठ रूट पर ट्रेनों के संचालन को बढ़ाने के विषय में किए गए प्रयासों के बाद अब मेरठवासियों को बड़ा तोहफा दे दिया है. अब ट्रेन संख्या 12216/12215 गरीब रथ एक्सप्रेस बांद्रा टर्मिनस से दिल्ली सराय रोहिल्ला के बीच संचालित होती आई है. अब इस ट्रेन को मेरठ हरिद्वार तक विस्तारित किया है. जिससे अब मेरठ स्टेशन से लोगों को मुंबई के लिए एक और ट्रेन की सुविधा मिल गई है. अभी यहां से होकर ऐसी ही तीन ट्रेनों का संचालन ही प्रतिदिन हो रहा था.



इतना ही नहीं जिनका संचालन हो भी रहा था, वे ट्रेनों भी हर दिन नहीं गुजरती थीं, बल्कि उनमें से एक ट्रेन सप्ताह में दो दिन और एक ट्रेन केवल एक दिन संचालित होती है. अब हरिद्वार से वेरावल तक एक नई ट्रेन संख्या 14326/14325 के संचालन को हरी झंडी रेल भवन से मिल गई है. वेरावल गुजरात के सोमनाथ जिले में है.

सांसद अरुण गोविल ने ईटीवी भारत को बताया कि अब मेरठवासियों और आसपास के जिलों के अनेकों यात्रियों को निश्चित ही इससे सहूलियत होगी. कहा कि सोमनाथ के लिए सीधी ट्रेन की सुविधा मिलने से श्रद्धालुओं को भी आसानी होगी. मेरठ के उत्पाद वहां तक आसानी से पहुंच सकेंगे. इसी प्रकार गुजरात के ओखा के लिए भी एक और ट्रेन संख्या 14328/14327 का संचालन किया जाएगा.