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मेरठ: 10% बिजली फ्यूल सरचार्ज और गैस की महंगाई पर व्यापारियों का हल्लाबोल, राष्ट्रपति को भेजा मांग-पत्र

मेरठ के थोक व्यापारियों ने बयां किया अपना दर्द. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई, घरेलू व कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के आसमान छूते दामों और हाल ही में बिजली के बिलों पर थोपे गए 10% ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है. उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश (पंजीकृत) ने प्रदेश के लाखों छोटे दुकानदारों, लघु व कुटीर उद्योगों तथा आम जनता की आवाज उठाते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एक व्यापक मांग-पत्र सौंपा है. यह मांग-पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को जनहित में तत्काल कड़े कदम उठाने के निर्देश देने की अपील की गई है. व्यापार मंडल ने देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति और आम बजट के बिगड़ने का हवाला देते हुए निम्नलिखित 5 प्रमुख मांगें राष्ट्रपति के सामने रखी हैं. मेरठ में जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन. (Photo Credit: ETV Bharat) व्यापारियों ने राष्ट्रपति के सामने रखीं 5 मांगें: इसमें उत्तर प्रदेश में बिजली के बिलों पर लगाए गए 10% ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी तौर पर कमी की जाए ताकि मालभाड़ा कम हो सके. वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों के दाम कम किए जाएं, जिससे छोटे होटल व्यवसायी, ढाबा संचालक और लघु उद्योग दम न तोड़ें. आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर पर्याप्त सब्सिडी दोबारा बहाल हो और परिवहन लागत घटाकर बाजार में सब्जियों, राशन और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया जाए जैसी मांगे शामिल हैं.