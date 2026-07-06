मेरठ: 10% बिजली फ्यूल सरचार्ज और गैस की महंगाई पर व्यापारियों का हल्लाबोल, राष्ट्रपति को भेजा मांग-पत्र
उत्तर प्रदेश में बिजली बिल पर 10% फ्यूल सरचार्ज और एलपीजी के बढ़ते दामों के खिलाफ उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल ने प्रदर्शन किया.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : July 6, 2026 at 3:40 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती महंगाई, घरेलू व कमर्शियल एलपीजी सिलेंडरों के आसमान छूते दामों और हाल ही में बिजली के बिलों पर थोपे गए 10% ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) के खिलाफ व्यापारियों का गुस्सा फूट पड़ा है. उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल उत्तर प्रदेश (पंजीकृत) ने प्रदेश के लाखों छोटे दुकानदारों, लघु व कुटीर उद्योगों तथा आम जनता की आवाज उठाते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया के नाम एक व्यापक मांग-पत्र सौंपा है.
यह मांग-पत्र जिलाधिकारी के माध्यम से भेजा गया है, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार को जनहित में तत्काल कड़े कदम उठाने के निर्देश देने की अपील की गई है. व्यापार मंडल ने देश और प्रदेश की आर्थिक स्थिति और आम बजट के बिगड़ने का हवाला देते हुए निम्नलिखित 5 प्रमुख मांगें राष्ट्रपति के सामने रखी हैं.
व्यापारियों ने राष्ट्रपति के सामने रखीं 5 मांगें: इसमें उत्तर प्रदेश में बिजली के बिलों पर लगाए गए 10% ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) को तत्काल प्रभाव से समाप्त किया जाए. पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फौरी तौर पर कमी की जाए ताकि मालभाड़ा कम हो सके. वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों के दाम कम किए जाएं, जिससे छोटे होटल व्यवसायी, ढाबा संचालक और लघु उद्योग दम न तोड़ें. आम उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए घरेलू एलपीजी सिलेंडरों पर पर्याप्त सब्सिडी दोबारा बहाल हो और परिवहन लागत घटाकर बाजार में सब्जियों, राशन और अन्य दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कीमतों को नियंत्रित किया जाए जैसी मांगे शामिल हैं.
लागत बढ़ने से छोटे कारखानों का मुनाफा खत्म: संगठन के प्रांतीय अध्यक्ष लोकेश कुमार अग्रवाल ने कहा कि आज महंगाई का सबसे घातक असर देश की रीढ़ यानी मध्यम वर्ग, छोटे व्यापारियों और निम्न आय वर्ग पर पड़ रहा है. पेट्रोल-डीजल और कमर्शियल गैस के दाम बढ़ने से हर चीज की ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट (परिवहन लागत) बढ़ गई है. ऊपर से उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा बिजली बिलों पर जो 10% का एक्स्ट्रा ईंधन अधिभार लगाया गया है, उसने तो छोटे कारखानों और दुकानों का मुनाफा ही खत्म कर दिया है. अगर समय रहते सरकार ने दखल नहीं दिया, तो व्यापार ठप हो जाएगा और बेरोजगारी का नया संकट खड़ा हो जाएगा.
मांगें पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी: सब्जी और राशन के थोक कारोबारियों का कहना है कि जब डीजल महंगा होता है, तो खेतों से मंडियों तक माल लाने का भाड़ा डेढ़ गुना हो जाता है. ग्राहक दुकान पर आकर मोलभाव करता है क्योंकि उसका खुद का मासिक बजट बिगड़ा हुआ है. कमर्शियल सिलेंडर और महंगी बिजली ने तो हमारे मार्जिन पर ही डाका डाल दिया है. मांग-पत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह केवल व्यापारियों की समस्या नहीं बल्कि एक बड़ा 'जनहित का विषय' है. संगठन ने उम्मीद जताई है कि महामहिम राष्ट्रपति इस मामले का संज्ञान लेते हुए केंद्र व राज्य सरकार को आवश्यक और प्रभावी कदम उठाने के निर्देश जारी करेंगी.
व्यापारियों ने चेतावनी भरे लहजे में यह भी साफ किया है कि यदि उनकी जायज मांगों पर जल्द ही सहानुभूतिपूर्वक विचार नहीं किया गया, तो प्रदेश भर का व्यापारी वर्ग सड़कों पर उतरकर शांतिपूर्ण आंदोलन के लिए मजबूर होगा.
यह भी पढ़ें- मेरठ पुलिस लाइन अस्पताल की अनूठी पहल, 'मां आरोग्य मित्र' योजना से संवर रहा महिलाओं का स्वास्थ्य और जीवन स्तर