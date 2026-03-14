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पर्यटन मंत्री ने मेरठ को दी 33 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात, सपा के लिए कही ऐसी बात

कैबिनेट पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मेरठ जिले की 33 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है.

मेरठ में कैबिनेट पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह.
मेरठ में कैबिनेट पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 14, 2026 at 8:10 AM IST

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मेरठ : प्रदेश सरकार पर्यटन स्थलों के संरक्षण, सौंदर्यीकरण एवं आधुनिक सुविधाओं के विकास के लिए निरंतर प्रयास कर रही है. ऐतिहासिक स्थलों का संरक्षण और विकास कर उन्हें पर्यटन के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करना प्रदेश सरकार की प्राथमिकताओं में है. मेरठ को जल्द नई परियोजनाएं भी पर्यटन विभाग देगा, जिनकी घोषणा भी जल्द की जाएगी.

मीडिया से कैबिनेट पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह. (Video Credit : ETV Bharat)

यह बातें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने शुक्रवार को मेरठ के शहीद स्मारक संग्रहालय में पर्यटन विभाग उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान कहीं. इस अवसर पर उन्होंने मेरठ जिले की 33 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है. इस मौके पर सपा पर हमलावर रहे. कहा कि पहले उत्तर प्रदेश एक बीमारू राज्य था यहां वन डिस्ट्रिक्ट वन माफिया हुआ करता था. समाजवादी पार्टी के दबाव में पुलिस मनमानी करती थी, पर अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जैसी योजना है.

मेरठ पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह.
मेरठ पहुंचे पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह. (Photo Credit : ETV Bharat)

पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने मेरठ जिले में 96.91 लाख से मेरठ के ग्राम पांचली में धन सिंह कोतवाल आर्ट गैलरी का निर्माण, 115.26 लाख से सदर क्षेत्र में स्थित नौचंदी मंदिर के पर्यटन विकास कार्य, 453.77 लाख से सरधना चर्च का पर्यटन विकास कार्य, 452.57 लाख से 1857 के क्रांति स्थलों और मेरठ में शहीद स्मारक का पर्यटन विकास कार्य, 58.10 लाख रुपये की लागत से विधानसभा क्षेत्र सिवालखास के विकास खंड रोहटा के ग्राम पूठखास में महाभारत कालीन अति प्राचीन पांडेश्वर महादेव मंदिर के पर्यटन विकास कार्य का लोकार्पण किया.

परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करते पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह.
परियोजनाओं को लोकार्पण और शिलान्यास करते पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह. (Photo Credit : ETV Bharat)

इसी प्रकार 1504.26 लाख से हस्तिनापुर का समेकित पर्यटन विकास कार्य. 127.56 लाख से परीक्षितगढ में स्थित श्रृंगी ऋषि आश्रम का पर्यटन विकास कार्य, 85.69 लाख से ग्राम गेझा विकास खंड जानी में स्थित गौरखधाम सेवा आश्रम का पर्यटन विकास कार्य, 68.82 लाख से वार्ड नंंबर 55 फतेहउल्लापुर में स्थित मां ललिता देवी का पर्यटन विकास कार्य, 59.30 लाख से विधानसभा मेरठ शहर में स्थित सिद्धपीठ प्राचीन सती देवी मंदिर के विकास कार्य का शिलान्यास किया.

पर्यटन मंत्री ने कहा कि पर्यटन के विकास से रोजगार के नए अवसर पैदा होते हैं. अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलती है. प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक स्थलों को विकसित करने के साथ-साथ पर्यटन सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है. मेरठ की पावन भूमि ऐतिहासिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण रही है. यह भूमि महाभारत कालीन इतिहास, रामायण कालीन परंपराओं तथा भारत की स्वतंत्रता संग्राम की अमर गाथाओं से जुड़ी है. वहीं 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की शुरुआत भी क्रांतिधरा मेरठ से हुई थी.

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