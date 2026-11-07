ETV Bharat / state

मेरठ से पूर्वांचल के लिए चलेंगी 50 स्पेशल रोडवेज बसें, छठ तक यात्रियों को मिलेगी राहत

दिल्ली और मेरठ से चलेंगी स्पेशल बसें. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: दीपावली, भैया दूज और छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने विशेष तैयारी की है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से पूर्वांचल के अलग-अलग जिलों के लिए रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है. इसका मकसद उन यात्रियों को राहत देना है, जिन्हें ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है. मेरठ से गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, बस्ती और गोंडा समेत पूर्वांचल के कई जिलों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी.

त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में लोग रोजी-रोटी के सिलसिले में दूसरे शहरों से अपने घर लौटते हैं. ऐसे में ट्रेनों के साथ-साथ रोडवेज बसों पर भी यात्रियों की निर्भरता बढ़ जाती है. इसी को देखते हुए परिवहन निगम ने न सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि उनके फेरे भी बढ़ाने की तैयारी की है. यह व्यवस्था दीपावली से लेकर छठ पर्व तक जारी रहेगी.

जानकारी देते स्टेशन अधीक्षक सैयद आसिफ अली. (Video Credit: ETV Bharat) मेरठ से पूर्वांचल के लिए बढ़ाई गईं बसें: मेरठ के सोहराबगेट डिपो के स्टेशन अधीक्षक सैयद आसिफ अली ने बताया कि दीपावली को देखते हुए पहले से चल रही बसों की संख्या बढ़ाई गई है. उन्होंने कहा कि अगर किसी रूट पर अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो तत्काल अतिरिक्त बस उपलब्ध कराकर उन्हें रवाना किया जाएगा. पहले जहां बसों का संचालन सामान्य तरीके से हो रहा था, वहीं अब त्योहारों को देखते हुए उनके फेरे भी बढ़ाए गए हैं. लखनऊ के लिए पहले मेरठ से पांच बसें संचालित होती थीं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई है. इसी तरह गोरखपुर के लिए बसों की संख्या पांच से बढ़ाकर 10 कर दी गई है. प्रयागराज के लिए पहले चार बसें चलती थीं, अब इनकी संख्या बढ़ाकर आठ कर दी गई है. वहीं, बरेली के लिए बसों की संख्या 15 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है. दिल्ली से भी पूर्वांचल के लिए चलेंगी 50 बसें: परिवहन निगम ने दिल्ली से पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है. अधिकारियों के मुताबिक, हरियाणा और पंजाब समेत दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचते हैं और वहां से पूर्वांचल के लिए रवाना होते हैं. ट्रेनों में जगह नहीं मिलने पर ऐसे यात्रियों के लिए रोडवेज बसें बड़ा विकल्प बनती हैं. लंबी दूरी की बसों पर रहेंगे डबल चालक-परिचालक (Photo Credit: ETV Bharat) इसी को ध्यान में रखते हुए सोहराबगेट डिपो की 50 बसें दिल्ली में भी लगाई गई हैं. स्टेशन अधीक्षक सैयद आसिफ अली ने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए मेरठ से पूर्वांचल के जिलों के लिए 50 बसें संचालित की जाएंगी. जरूरत पड़ने पर गाजियाबाद से भी सोहराबगेट डिपो के लिए बसों का संचालन कराया जाएगा. लंबी दूरी की बसों में दो चालक और दो परिचालक रहेंगे: त्योहारों के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए बसों में अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जाएगा. परिवहन निगम के सेवा प्रबंधक लोकेश राजपूत ने बताया कि लंबी दूरी की सभी रोडवेज बसों में दो चालक और दो परिचालक रहेंगे. इससे यात्रा के दौरान कर्मचारियों पर काम का दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी. इसके साथ ही चालक, परिचालक, सुपरवाइजर और कार्यशाला में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव योजना भी लागू की गई है. योजना के तहत लगातार 12 दिन ड्यूटी करने वाले चालक और परिचालकों को 4,800 रुपये मिलेंगे. वहीं, 11 दिन ड्यूटी करने पर 4,400 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा. कार्यशाला में काम करने वाले कर्मचारियों को 12 दिन ड्यूटी करने पर 2,500 रुपये और 11 दिन ड्यूटी करने पर 2,100 रुपये मिलेंगे. यह इंसेंटिव योजना 6 नवंबर से 17 नवंबर तक लागू रहेगी.