मेरठ से पूर्वांचल के लिए चलेंगी 50 स्पेशल रोडवेज बसें, छठ तक यात्रियों को मिलेगी राहत
ट्रेनों में लंबी वेटिंग को देखते हुए यूपी रोडवेज ने मेरठ से पूर्वांचल के जिलों के लिए अतिरिक्त रोडवेज बसों का संचालन शुरू किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 7, 2026 at 4:20 PM IST
मेरठ: दीपावली, भैया दूज और छठ पर्व पर घर जाने वाले यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम ने विशेष तैयारी की है. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ से पूर्वांचल के अलग-अलग जिलों के लिए रोडवेज बसों की संख्या बढ़ाई जा रही है. इसका मकसद उन यात्रियों को राहत देना है, जिन्हें ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रहा है. मेरठ से गोरखपुर, वाराणसी, आजमगढ़, प्रयागराज, बस्ती और गोंडा समेत पूर्वांचल के कई जिलों के लिए अतिरिक्त बसें चलाई जाएंगी.
त्योहारी सीजन में बड़ी संख्या में लोग रोजी-रोटी के सिलसिले में दूसरे शहरों से अपने घर लौटते हैं. ऐसे में ट्रेनों के साथ-साथ रोडवेज बसों पर भी यात्रियों की निर्भरता बढ़ जाती है. इसी को देखते हुए परिवहन निगम ने न सिर्फ बसों की संख्या बढ़ाई है, बल्कि उनके फेरे भी बढ़ाने की तैयारी की है. यह व्यवस्था दीपावली से लेकर छठ पर्व तक जारी रहेगी.
मेरठ से पूर्वांचल के लिए बढ़ाई गईं बसें: मेरठ के सोहराबगेट डिपो के स्टेशन अधीक्षक सैयद आसिफ अली ने बताया कि दीपावली को देखते हुए पहले से चल रही बसों की संख्या बढ़ाई गई है. उन्होंने कहा कि अगर किसी रूट पर अचानक यात्रियों की संख्या बढ़ती है तो तत्काल अतिरिक्त बस उपलब्ध कराकर उन्हें रवाना किया जाएगा. पहले जहां बसों का संचालन सामान्य तरीके से हो रहा था, वहीं अब त्योहारों को देखते हुए उनके फेरे भी बढ़ाए गए हैं.
लखनऊ के लिए पहले मेरठ से पांच बसें संचालित होती थीं, लेकिन अब इनकी संख्या बढ़ाकर 10 कर दी गई है. इसी तरह गोरखपुर के लिए बसों की संख्या पांच से बढ़ाकर 10 कर दी गई है. प्रयागराज के लिए पहले चार बसें चलती थीं, अब इनकी संख्या बढ़ाकर आठ कर दी गई है. वहीं, बरेली के लिए बसों की संख्या 15 से बढ़ाकर 25 कर दी गई है.
दिल्ली से भी पूर्वांचल के लिए चलेंगी 50 बसें: परिवहन निगम ने दिल्ली से पूर्वांचल जाने वाले यात्रियों के लिए भी विशेष व्यवस्था की है. अधिकारियों के मुताबिक, हरियाणा और पंजाब समेत दूसरे राज्यों से बड़ी संख्या में लोग दिल्ली पहुंचते हैं और वहां से पूर्वांचल के लिए रवाना होते हैं. ट्रेनों में जगह नहीं मिलने पर ऐसे यात्रियों के लिए रोडवेज बसें बड़ा विकल्प बनती हैं.
इसी को ध्यान में रखते हुए सोहराबगेट डिपो की 50 बसें दिल्ली में भी लगाई गई हैं. स्टेशन अधीक्षक सैयद आसिफ अली ने बताया कि छठ पर्व को देखते हुए मेरठ से पूर्वांचल के जिलों के लिए 50 बसें संचालित की जाएंगी. जरूरत पड़ने पर गाजियाबाद से भी सोहराबगेट डिपो के लिए बसों का संचालन कराया जाएगा.
लंबी दूरी की बसों में दो चालक और दो परिचालक रहेंगे: त्योहारों के दौरान लंबी दूरी की यात्रा करने वाले यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा को देखते हुए बसों में अतिरिक्त स्टाफ तैनात किया जाएगा. परिवहन निगम के सेवा प्रबंधक लोकेश राजपूत ने बताया कि लंबी दूरी की सभी रोडवेज बसों में दो चालक और दो परिचालक रहेंगे. इससे यात्रा के दौरान कर्मचारियों पर काम का दबाव कम होगा और यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सकेगी.
इसके साथ ही चालक, परिचालक, सुपरवाइजर और कार्यशाला में काम करने वाले कर्मचारियों के लिए इंसेंटिव योजना भी लागू की गई है. योजना के तहत लगातार 12 दिन ड्यूटी करने वाले चालक और परिचालकों को 4,800 रुपये मिलेंगे. वहीं, 11 दिन ड्यूटी करने पर 4,400 रुपये का इंसेंटिव दिया जाएगा. कार्यशाला में काम करने वाले कर्मचारियों को 12 दिन ड्यूटी करने पर 2,500 रुपये और 11 दिन ड्यूटी करने पर 2,100 रुपये मिलेंगे. यह इंसेंटिव योजना 6 नवंबर से 17 नवंबर तक लागू रहेगी.
ट्रेनों में सीटें फुल, यात्रियों को नहीं मिल रहा कंफर्म टिकट: दीपावली और छठ पर घर जाने वाले यात्रियों के लिए सबसे बड़ी परेशानी ट्रेनों में कंफर्म टिकट नहीं मिलना है. मेरठ से प्रयागराज, लखनऊ और वाराणसी की तरफ जाने वाली ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता काफी कम हो गई है. तत्काल कोटे में भी टिकट बुकिंग शुरू होने के कुछ ही समय में वेटिंग लिस्ट बढ़ जा रही है. ऐसे में यात्रियों के सामने रोडवेज और निजी बसों समेत दूसरे परिवहन साधनों का विकल्प बचता है.
मेरठ सिटी स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक एसके जैन ने ईटीवी भारत को बताया कि दीपावली पर हर साल की तरह इस बार भी ट्रेनें पूरी तरह पैक हो चुकी हैं. लंबी दूरी की ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है और कई ट्रेनों में अब टिकट उपलब्ध नहीं हैं. उन्होंने यात्रियों को सलाह दी कि तत्काल टिकट बुक करते समय वैकल्पिक ट्रेन का विकल्प जरूर चुनें. इससे पहली ट्रेन में सीट कंफर्म नहीं होने पर रेलवे उसी रूट की किसी दूसरी स्पेशल या सामान्य ट्रेन में उपलब्ध सीट के अनुसार विकल्प दे सकता है.
संगम, नौचंदी और वंदे भारत में भी लंबी वेटिंग: मेरठ से प्रयागराज जाने वाली संगम एक्सप्रेस में 7 नवंबर तक सभी श्रेणियों में सीटें फुल होने की जानकारी दी गई है. इस ट्रेन में वेटिंग लिस्ट भी पिछले दिनों करीब 150 तक पहुंच गई थी. नौचंदी एक्सप्रेस में भी वेटिंग 150 के पार बताई जा रही है. वहीं, वंदे भारत एक्सप्रेस में भी करीब 100 से 150 तक वेटिंग चल रही है.
मेरठ से वाराणसी जाने वाली ट्रेन संख्या 22490 वंदे भारत एक्सप्रेस में भी वेटिंग लिस्ट करीब 150 तक पहुंचने की जानकारी है. इसके अलावा मेरठ से होकर मुंबई जाने वाली ट्रेन संख्या 12904 गोल्डन टेंपल मेल और ट्रेन संख्या 19020 हरिद्वार-बांद्रा टर्मिनस एक्सप्रेस में भी यात्रियों की भीड़ है. ऐसे में त्योहारों पर परिवार के साथ यात्रा करने वालों के लिए कंफर्म टिकट मिलना बड़ी चुनौती बन गया है.
यात्रियों के सामने बस और दूसरे विकल्पों का सहारा: यात्रियों का कहना है कि लंबी दूरी के सफर में ट्रेन का किराया आमतौर पर बसों के मुकाबले किफायती पड़ता है. खासकर परिवार के तीन-चार सदस्यों के साथ यात्रा करने वालों के लिए सभी के टिकट एक साथ कंफर्म कराना मुश्किल हो रहा है. कई बार परिवार के सभी सदस्यों को एक ही ट्रेन में सीट नहीं मिल पाती, जिससे यात्रा की योजना प्रभावित होती है.
ऐसे में कुछ यात्रियों को यात्रा की तारीख बदलनी पड़ती है, जबकि कुछ दूसरे स्टेशन से ट्रेन पकड़ने का विकल्प तलाशते हैं. जिन यात्रियों को ट्रेन में जगह नहीं मिलती, उन्हें बस से सफर करना पड़ता है. हालांकि, लंबी दूरी के लिए बस का किराया ट्रेन की तुलना में ज्यादा हो सकता है. रेलवे की ओर से त्योहारों पर विशेष ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं. यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे सीधे अपने गंतव्य तक जाने वाली ट्रेन के साथ-साथ रास्ते के बड़े जंक्शन तक की उपलब्धता भी जांचें. टिकट बुकिंग के दौरान ऑटो अपग्रेडेशन का विकल्प चुनने से खाली सीट उपलब्ध होने पर उच्च श्रेणी में अपग्रेड होने का मौका भी मिल सकता है.
परिवहन निगम का दावा- यात्रियों को नहीं होने दी जाएगी परेशानी: त्योहारी सीजन में ट्रेनों में सीटों की कमी के बीच परिवहन निगम ने बसों की संख्या बढ़ाकर यात्रियों को राहत देने की तैयारी की है. मेरठ से पूर्वांचल के लिए अतिरिक्त बसें चलाने के साथ दिल्ली से भी 50 बसें उपलब्ध कराई गई हैं. जरूरत पड़ने पर गाजियाबाद से भी बसों का संचालन किया जाएगा. परिवहन निगम का दावा है कि यात्रियों को उनके गंतव्य तक पहुंचाने के लिए पर्याप्त इंतजाम किए गए हैं, ताकि वे दीपावली, भैया दूज और छठ का त्योहार अपने परिवार के साथ मना सकें.
यह भी पढ़ें- नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रहे साथी, रंगून जेल में यातनाएं सहीं, 101 साल की उम्र में कायम है जज्बा