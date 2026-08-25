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मेरठ को जल्द मिलेंगी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें; नए स्टेशन का शुरू होगा निर्माण

मेरठ को मिलेंगी 100 बसें. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए परिवहन निगम खास प्लान पर काम कर रहा है. एक तरफ जहां यात्रियों की सहूलियत के लिए 100 नई बसें आगामी दिनों में आने वाली हैं, वहीं दूसरी तरफ बसों को बेहतर ढंग से संचालन करने के लिए लोहियानगर के आलावा काशी में भी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए स्टेशन बनेगा. मेरठ को मिलेंगी 100 बसें. (Video Credit; ETV Bharat) मेरठ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी ने बताया कि मेरठ शहर में अभी वर्तमान समय में 50 इलेक्ट्रिक बसें हैं, जबकि आठ वॉल्वो बस हैं. इन सभी बसों का संचालन अभी सिर्फ शहर के अंदर ही अलग अलग रुट्स पर किया जा रहा है. आरएम के मुताबिक, आने वाले दिनों में 100 बसें और मिलने जा रही हैं, जिनमें से 50 इलेक्ट्रिक बसों को मेरठ के लोहिया नगर स्थित डिपो से संचालित किया जाएगा. इसको लेकर पूरी प्रक्रिया तेज गति से लगातार चल रही है. दीपक चौधरी ने बताया कि रक्षाबंधन के बाद सोहराब गेट डिपो बस स्टेशन भी पीपीपी मॉडल पर बनाया जाना है, इसकी भी शिफ्टिंग का कार्य शुरू हो जाएगा. इसके लिए लोहिया नगर में ही जगह तलाश कर ली गई है, उसके बाद वहीं से सौहराबगेट डिपो से संचालित होने वाली सभी बसों का संचालन होगा. जबकि वर्कशॉप को मेरठ डिपो की वर्कशॉप के पास ही शिफ्ट कर दिया जाएगा. वहां पर उसके लिए जमीन पहले ही तलाश कर ली गई है और बाउंड्री वॉल समेत तमाम कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जिससे कि वर्कशॉप में आवश्यकता के अनुसार सारी व्यवस्थाएं हो जाएं और वर्कशॉप में कार्य करने में किसी तरह की कोई बाधा ना हो. सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस के इंचार्ज सचिन सक्सेना का कहना है कि पुरानी 100 बसों का संचालन उनकी उम्र पूरी होने की वजह से बंद हो चुका है, ऐसे में यूपीएससी आरटीसी की कुछ बसों को अलग-अलग रूट पर लगाया गया है.उम्मीद है कि जैसे ही नई सौ बसें मिलेंगी, नगरीय सेवा के अंतर्गत जिले के अलग-अलग सीमाओं में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी शुरू हो जाएगा.