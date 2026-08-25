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मेरठ को जल्द मिलेंगी 100 नई इलेक्ट्रिक बसें; नए स्टेशन का शुरू होगा निर्माण

शहर में अभी वर्तमान समय में 50 इलेक्ट्रिक बसें हैं, जबकि आठ वॉल्वो बस का संचालन

मेरठ को मिलेंगी 100 बसें.
मेरठ को मिलेंगी 100 बसें. (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 25, 2026 at 3:25 PM IST

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मेरठ: परिवहन व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए परिवहन निगम खास प्लान पर काम कर रहा है. एक तरफ जहां यात्रियों की सहूलियत के लिए 100 नई बसें आगामी दिनों में आने वाली हैं, वहीं दूसरी तरफ बसों को बेहतर ढंग से संचालन करने के लिए लोहियानगर के आलावा काशी में भी इलेक्ट्रिक बसों के संचालन के लिए स्टेशन बनेगा.

मेरठ को मिलेंगी 100 बसें. (Video Credit; ETV Bharat)

मेरठ परिक्षेत्र के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी ने बताया कि मेरठ शहर में अभी वर्तमान समय में 50 इलेक्ट्रिक बसें हैं, जबकि आठ वॉल्वो बस हैं. इन सभी बसों का संचालन अभी सिर्फ शहर के अंदर ही अलग अलग रुट्स पर किया जा रहा है. आरएम के मुताबिक, आने वाले दिनों में 100 बसें और मिलने जा रही हैं, जिनमें से 50 इलेक्ट्रिक बसों को मेरठ के लोहिया नगर स्थित डिपो से संचालित किया जाएगा. इसको लेकर पूरी प्रक्रिया तेज गति से लगातार चल रही है.

दीपक चौधरी ने बताया कि रक्षाबंधन के बाद सोहराब गेट डिपो बस स्टेशन भी पीपीपी मॉडल पर बनाया जाना है, इसकी भी शिफ्टिंग का कार्य शुरू हो जाएगा. इसके लिए लोहिया नगर में ही जगह तलाश कर ली गई है, उसके बाद वहीं से सौहराबगेट डिपो से संचालित होने वाली सभी बसों का संचालन होगा.

जबकि वर्कशॉप को मेरठ डिपो की वर्कशॉप के पास ही शिफ्ट कर दिया जाएगा. वहां पर उसके लिए जमीन पहले ही तलाश कर ली गई है और बाउंड्री वॉल समेत तमाम कार्य पूरे कर लिए गए हैं, जिससे कि वर्कशॉप में आवश्यकता के अनुसार सारी व्यवस्थाएं हो जाएं और वर्कशॉप में कार्य करने में किसी तरह की कोई बाधा ना हो.

सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विस के इंचार्ज सचिन सक्सेना का कहना है कि पुरानी 100 बसों का संचालन उनकी उम्र पूरी होने की वजह से बंद हो चुका है, ऐसे में यूपीएससी आरटीसी की कुछ बसों को अलग-अलग रूट पर लगाया गया है.उम्मीद है कि जैसे ही नई सौ बसें मिलेंगी, नगरीय सेवा के अंतर्गत जिले के अलग-अलग सीमाओं में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी शुरू हो जाएगा.

क्षेत्रीय प्रबंधक का कहना है कि अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस पीपीपी मॉडल पर सोहराब गेट डिपो को बनाने के लिए कार्यदाई संस्था का पहले ही चयन हो चुका है. पीपीपी मॉडल पर आधुनिक सुविधाओं से लैस बहुमंजिला ईमारत बनेगी, जिसमे न सिर्फ रोडवेज की बसों का संचालन ही होगा, बल्कि होटल, बैंक्वेट हॉल और ऑडिटोरियम भी बनाए जाने हैं. यहां पर इलेक्ट्रिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट बनेंगे, वहीं साथ ही वातानुकूलित वेटिंग हॉल की सुविधाएं भी यात्रियों को मिलेंगी.

सोहराब गेट डिपो का निर्माण कराने वाली कंपनी द्वारा इसका मानचित्र भी मेरठ विकास प्राधिकरण (एमडीए) से स्वीकृत करा लिया गया है. सोहराब गेट डिपो को लोहियानगर में शिफ्ट करने के बाद ही माडर्न बस अड्डे का निर्माण शुरू कर दिया जाएगा.

बता दें कि बीते दिनों उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक प्रभु एन सिंह भी मेरठ आए थे, तब उन्होंने निर्देश भी दिए थे कि माडर्न बस अड्डे का निर्माण आरंभ कराने के लिए सोहराब गेट अड्डे को शीघ्रता से शिफ्ट करें. परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक दीपक चौधरी ने बताया कि हापुड़ रोड पर लोहियानगर में अस्थायी बस अड्डा तैयार कर लिया है, अब बस रक्षाबंधन के पर्व के बाद इसे शिफ्ट करने का कार्य कर दिया जाएगा.

वर्तमान समय में अकेले सोहराब गेट बस अड्डे से निगम की 205 और निगम से अनुबंधित 51 बसों का संचालन किया जा रहा है. वहीं अन्य दूसरे राज्यों और डिपो की लगभग 300 से ज्यादा बसें भी यहां से हर दिन सवारियां लेती हैं.

पीपीपी मॉडल पर सोहराब गेट डिपो को बनाने की जिम्मेदारी कुंतारी बिल्डटेक नाम की कंपनी को दी गई है, ग्रुप के डायरेक्टर अश्वनी कुमार ने बताया कि बस अड्डे के शिफ्ट होते ही काम शुरू कर देंगे. सभी एनओसी भी प्राप्त कर ली गई हैं.

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