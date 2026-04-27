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मेरठ: भाई के सिर सजने वाला था सेहरा; बहन की घर से उठी अर्थी

सिविल लाइन थानाक्षेत्र के छीपी टैंक स्थित घर में शिल्पी गुप्ता का शव पंखे से लटका मिला. 30 अप्रैल को होनी थी भाई की शादी.

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सिविल लाइन थानाक्षेत्र के छीपी टैंक स्थित घर में शिल्पी गुप्ता का शव पंखे से लटका मिला. (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 27, 2026 at 1:44 PM IST

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मेरठ: मेरठ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सीनियर मैनेजर का संदिग्ध परिस्थितियों में शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छीपी टैंक स्थित घर में शिल्पी गुप्ता का शव पंखे से लटका मिला. 30 अप्रैल को होनी थी भाई की शादी. पुलिस मामले की जांच कर रही है.

उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सीनियर मैनेजर शिल्पी गुप्ता का शव उनके घर में पंखे से लटका हुआ मिला. जिस घर में 30 अप्रैल को छोटे भाई की शादी की शहनाइयां गूंजनी थीं, वहां अब चीख-पुकार और सन्नाटा पसरा है.

​शादी की खुशियों के बीच छाया अंधेरा

42 वर्षीय शिल्पी गुप्ता आगरा की संजय पैलेस शाखा में सीनियर मैनेजर के पद पर तैनात थीं. वह अपने छोटे भाई आशीष, जो खुद ही ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं, की शादी के लिए छुट्टी लेकर मेरठ आई हुई थीं.

परिजनों के अनुसार, शिल्पी बेहद उत्साहित थीं. उन्होंने भाई की शादी के लिए अपनी पसंद का लहंगा भी खरीदा था और पूरी शॉपिंग में बढ़-चढ़कर हिस्सा लिया था. ​शिल्पी ने परिवार के साथ सामान्य रूप से नाश्ता किया और अपने कमरे में चली गईं.

​काफी देर तक दरवाजा न खुलने पर जब पिता (रिटायर्ड दारोगा) और भाई ने अंदर देखा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई. शिल्पी का शव फंदे से लटक रहा था.

​सूचना मिलते ही सिविल लाइन थाना पुलिस और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंची. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

सीओ क्राइम सुचिता सिंह के मुताबिक, शुरुआती जांच में यह मामला मानसिक तनाव के कारण आत्महत्या का प्रतीत हो रहा है. हालांकि, पुलिस इस बात की गहराई से तफ्तीश कर रही है कि आखिर शादी की खुशियों के बीच ऐसा क्या हुआ कि एक सफल बैंक अधिकारी को यह आत्मघाती कदम उठाना पड़ा.

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​शादी की खुशियों के बीच छाया अंधेरा
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संदिग्ध परिस्थितियों में शव
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