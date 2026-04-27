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मेरठ: भाई के सिर सजने वाला था सेहरा; बहन की घर से उठी अर्थी

सिविल लाइन थानाक्षेत्र के छीपी टैंक स्थित घर में शिल्पी गुप्ता का शव पंखे से लटका मिला. ( ETV Bharat )

मेरठ: मेरठ में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सीनियर मैनेजर का संदिग्ध परिस्थितियों में शव फंदे से लटका मिलने से सनसनी फैल गई. सिविल लाइन थाना क्षेत्र के छीपी टैंक स्थित घर में शिल्पी गुप्ता का शव पंखे से लटका मिला. 30 अप्रैल को होनी थी भाई की शादी. पुलिस मामले की जांच कर रही है. उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले से एक रूह कंपा देने वाली घटना सामने आई है. यहाँ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की सीनियर मैनेजर शिल्पी गुप्ता का शव उनके घर में पंखे से लटका हुआ मिला. जिस घर में 30 अप्रैल को छोटे भाई की शादी की शहनाइयां गूंजनी थीं, वहां अब चीख-पुकार और सन्नाटा पसरा है. ​शादी की खुशियों के बीच छाया अंधेरा 42 वर्षीय शिल्पी गुप्ता आगरा की संजय पैलेस शाखा में सीनियर मैनेजर के पद पर तैनात थीं. वह अपने छोटे भाई आशीष, जो खुद ही ग्रामीण बैंक में असिस्टेंट मैनेजर हैं, की शादी के लिए छुट्टी लेकर मेरठ आई हुई थीं.