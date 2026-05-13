पीएम मोदी की अपील से स्वर्ण नगरी में टेंशन; कारोबारियों ने लगाई ऐसी गुहार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से अगले एक साल तक सोना (Gold) न खरीदने की अपील की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 13, 2026 at 3:00 PM IST
मेरठ : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो दिनों में अलग अलग मंच से दो बार अगले एक साल तक सोना (Gold) न खरीदने की अपील की है. इस अपील से मेरठ के बुलियन बाजार में असर भी दिख रहा है. जहां दिनभर चहल पहल हुआ करती थी, वहां अब सन्नाटा सा है. मेरठ में हर दिन 50 से 55 करोड़ रुपये की ऑनपेपर ज्वेलरी की बिक्री होती है. इस बाजार से लगभग डेढ़ लाख परिवार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष तौर से जुड़े हैं. ईटीवी भारत ने यहां के व्यापारियों के मन की टोह ली. आइए जानते हैं क्या कुछ कहा स्वर्ण नगरी के कारोबारियों ने....
मेरठ के सदर सर्राफा चौक बाजार अध्यक्ष और मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन उपाध्यक्ष शम्मी सपरा बताते हैं कि मोदी जी के वक्तव्य के साथ हैं. मोदी जी को इसमें संसोधन करना चाहिए. इसमें एक दम बैन न लगाकर जो पुरानी ज्वेलरी हमारे यहां महिलाओं के पास है. शादी सीजन में उसको लोग नए आभूषण लेकर चेंज कर लें. मेरठ में लगभग 50 हजार आभूषण बनाने वाले कारीगर हैं. उनके सामने तो रोजी रोटी का अकाल पड़ने की स्थिति है. पीएम मोदी ऐसे कारीगरों के भविष्य को लेकर ध्यान केंद्रित करें. योजना बनाएं जिससे कारीगर पलायन न करें. वे
मेरठ बुलियन ट्रेडर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल कहते हैं कि मेरठ में दो हजार दुकानदार तीन हजार ज्वेलर हैं. हजारों कारीगर हैं, अगर उन्हें काम नहीं देंगे तो वे अपने अपने घर चले जाएंगे. ऐसे में यहां फिर कौन बचेगा. मेरठ आभूषणों के क्षेत्र में एशिया की सबसे बड़ी मंडी है, ये बिखर जाएगी. सर्राफा कारोबारी व्यापारी मनोज कुमार कहते हैं कि पीएम मोदी के अनाउंसमेंट के बाद बाजार में ग्राहक कम हो गए हैं. चहल पहल काफी कम हो गई है. ऐसे में कोई उपाय बताएं कि कारीगर काम छोड़कर वापस न जाएं.
मेरठ बुलियन ट्रेडर्स यूनियन के महामंत्री विजय आनंद अग्रवाल कहते हैं कि मेरठ में आभूषण कार्य कुटीर उद्योग का आकार ले चुका है. यहां छोटे छोटे कमरों में बैठकर कारीगर आभूषण बनाने का काम करते हैं. उन कारिगरों के घर की महिलाएं और बच्चे भी ज्वेलरी निर्माण से संबंधित तमाम छोटे-छोटे कार्य करते हैं. विजय आनंद कहते हैं कि मेरठ को स्वर्ण नगरी कहा जाता है. यह उपलब्धि लगातार किए गए सामूहिक प्रयासों से हो पाया है. 50-60 साल लगे यह पहचान बनाने में.
विजय आनंद के मुताबिक मेरठ में पश्चिम बंगाल, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, चंदौसी, हरदोई, बरेली, मुरादाबाद, महाराष्ट्र समेत कई शहरों के कारीगर यहां काम करते हैं. 450 करोड़ रुपये की जीएसटी मेरठ के सर्राफा बाजार की लगभग सालाना है. यहां 20 हजार करोड़ का सालाना कारोबार होता है. हर दिन 50 से 55 करोड़ रुपये का व्यापार होता है. मेरठ में लगभग 1 लाख 50 हजार लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े हैं. ऐसे में मेरठ समेत देश भर में सर्राफा कारोबार से जुड़ी इस इंडस्ट्री को बचाने के लिए सरकार को अपनी अपील पर रिव्यू करना चाहिए .
युवा आभूषण कारोबारी शिवा बताते हैं कि पीएम मोदी की अपील के बाद सारे ज्वेलर्स और कारोबारी टेंशन में हैं. अगर ग्राहक ही नहीं आएंगे तो कैसे काम चलेगा क्या करेंगे लोग. व्यापारी चाहता है कि इस एक साल के पीरियड को कम किया जाए. जब इसका असर दिखाई दे तो रणनीति आगे चाहे बढ़ा लें. फिलहाल गोल्ड इंडस्ट्री सीधे प्रभावित हो रही है.
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