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मेरठ में खुली विकास की पोल; समाज कल्याण मंत्री के आगे गड्ढे में पलटा टेंपो, धक्का देकर निकलवाया

बिजली बंबा बाईपास के पास जर्जर सड़क पर एक थ्री व्हीलर लोडर अचानक पलट गया था. पहले भी हुए कई हादसे.

बीच सड़क पर गड्ढे में पलटे टेंपो की हटवाते समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण.
बीच सड़क पर गड्ढे में पलटे टेंपो की हटवाते समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 14, 2026 at 12:52 PM IST

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मेरठ : यूपी की सड़कों को गड्ढामुक्त करने के दावे और मेरठ में विकास के तमाम दावों की पोल शनिवार रात यूपी सरकार के समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के सामने ही खुल गई. बिजली बंबा बाईपास के पास जर्जर सड़क पर एक गड्ढे में आगे चल रहा टेंपो पलट गया. मंत्री ने सड़क के गड्ढे में टेंपो पलटा देखा तो आननफानन अपने वाहन से नीचे उतर कर लोगों की मदद से उसे धक्का देकर बाहर निकलवाया. इस घटना वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.




बताया जा रहा कि पूर्व आईपीएस अधिकारी असीम अरुण मेरठ जिले के प्रभारी मंत्री और यूपी सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं. असीम अरुण शनिवार देर रात को गंगा एक्सप्रेसवे से मेरठ पहुंचे थे. बिजली बंबा बाईपास के पास एक थ्री व्हीलर लोडर टेंपो अचानक पलट गया. मंत्री असीम अरुण अपने वाहन से उतर कर थ्री व्हीलर चालक से कुशलक्षेम भी पूछी और लोगों की मदद से टेंपो को गड्ढे से बाहर निकलवाया.

मंत्री असीम अरुण के स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि शनिवार रात मंत्री जी का काफिला शहर में प्रवेश कर रहा था. तभी सड़क किनारे दुर्घटनाग्रस्त लोडर टेंपो देख मंत्री ने उतरकर खुद उसे सीधा करवाया और चालक हाल पूछा. टेंपो लोडर को गड्ढे से निकलवाने के बाद मंत्री जी का काफिला आगे की ओर गया.

खुली दावों की पोल : समाज कल्याण मंत्री असीम अरुण के पहले जिले के प्रभारी मंत्री धर्मपाल सिंह थे. उन्होंने बिजली बंबा बाईपास के पास लगे कूड़े के ढेर को लेकर बड़ा दावा किया था. कहा था कि "कूड़े से मेरठ में कंचन बनेगा". हालांकि प्रभारी मंत्री बदल चुके हैं और कूड़े का अंबार आज तक वैसा ही है. लोगों का कहना है कि इस स्थान पर सड़क भी बेहद खराब है और अक्सर हादसे होते हैं.


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