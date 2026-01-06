ETV Bharat / state

गाने की आवाज कम करने की बात कहने पर जिंदा जलाया, मेरठ में टेंपो ड्राइवर से हुआ था विवाद, ईंट से मारने के बाद मोबिल डालकर लगाई आग

मेरठ : सरधना थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. टेंपो में तेज गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि टेंपो चालक ने युवक की हत्या कर दी. साक्ष्य मिटाने के इरादे से शव को आग में झोंक दिया. शव का ऊपर का हिस्सा जल गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने कबूल किया है कि आपसी कहासुनी के बाद शराब के नशे में हत्या की थी.

सोमवार को आक्खेपुर-रार्धना रोड से बीस कदम की दूरी पर शव जलता मिला. जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को आग से निकाला और पहचान करवाने का प्रयास किया. शिनाख्त नहीं होने पर शव को मोर्चरी भेज दिया.

उधर, विवाद के दौरान युवक ने अपने घर वालों को फोन कर मामले की जानकारी दे दी थी. परिवार वाले तलाश करते हुए मंगलवार को पुलिस के पास पहुंचे. रिश्तेदार अंकित कश्यप ने शव की पहचान मुजफ्फरनगर के रहने वाले सोनू के रूप में की. सोनू हलवाई का काम करता था.

परिजनों ने पुलिस को बताया, सोमवार शाम सोनू अपनी मौसी के घर ज्वालागढ़ जा रहा था. रात 8 बजे फोन कर बताया कि उसका टेंपो ड्राइवर से गाना बजाने को लेकर झगड़ा हो गया है. इसके बाद परिजन सोनू की तलाश करने लगे. लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. फोन नंबर भी बंद था.