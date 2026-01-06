गाने की आवाज कम करने की बात कहने पर जिंदा जलाया, मेरठ में टेंपो ड्राइवर से हुआ था विवाद, ईंट से मारने के बाद मोबिल डालकर लगाई आग
पुलिस ने सोमवार को जलती आग से शव को बाहर निकाला था. मंगलवार को शव की शिनाख्त हुई. आरोपी भी पकड़ा गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 6, 2026 at 11:08 PM IST
मेरठ : सरधना थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. टेंपो में तेज गाना बजाने को लेकर विवाद हो गया. झगड़ा इतना बढ़ गया कि टेंपो चालक ने युवक की हत्या कर दी. साक्ष्य मिटाने के इरादे से शव को आग में झोंक दिया. शव का ऊपर का हिस्सा जल गया. पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी ने कबूल किया है कि आपसी कहासुनी के बाद शराब के नशे में हत्या की थी.
सोमवार को आक्खेपुर-रार्धना रोड से बीस कदम की दूरी पर शव जलता मिला. जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को आग से निकाला और पहचान करवाने का प्रयास किया. शिनाख्त नहीं होने पर शव को मोर्चरी भेज दिया.
उधर, विवाद के दौरान युवक ने अपने घर वालों को फोन कर मामले की जानकारी दे दी थी. परिवार वाले तलाश करते हुए मंगलवार को पुलिस के पास पहुंचे. रिश्तेदार अंकित कश्यप ने शव की पहचान मुजफ्फरनगर के रहने वाले सोनू के रूप में की. सोनू हलवाई का काम करता था.
परिजनों ने पुलिस को बताया, सोमवार शाम सोनू अपनी मौसी के घर ज्वालागढ़ जा रहा था. रात 8 बजे फोन कर बताया कि उसका टेंपो ड्राइवर से गाना बजाने को लेकर झगड़ा हो गया है. इसके बाद परिजन सोनू की तलाश करने लगे. लेकिन उसका कुछ पता नहीं चला. फोन नंबर भी बंद था.
एसएसपी डॉ. विपिन ताड़ा ने बताया, जांच पड़ताल में पता चला कि सोमवार रात सोनू का ऑटो चालक से विवाद हो गया था. सोनू ने ऑटो चालक से म्यूजिक सिस्टम की आवाज कम करने को कहा था. पूछताछ में आरोपी ने बताया, विवाद के बाद सोनू के साथ ठेके पर शराब पी.
इस बीच दोनों में फिर से झगड़ा हो गया. जिसके बाद ऑटो चालक ने उसे अकेले में मौका देखकर सिर पर ईंट से वार कर दिया जिससे सोनू गंभीर रूप से घायल हो गया. इसके बाद ऑटो में रखे खराब मोबिल आयल को सोनू पर डालकर आग लगा दी.
