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सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम का एयर शो; मेरठ में हॉक विमान दिखाएंगे करतब, आसमान में बनाएंगे तिरंगा

भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम 19 और 20 सितंबर को एयर शो करेगी.

सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम का एयर शो.
सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम का एयर शो. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 2:16 PM IST

3 Min Read
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मेरठ : भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम 19-20 सितंबर को मेरठ में एयर शो करने जा रही है. यहां वायुसेना के नौ हॉक एमके-132 विमान रोमांचक करतब दिखाएंगे और आसमान में तिरंगा बनाएंगे. एयर शो की टीम में मेरठ के ही तीन स्क्वाड्रन लीडर शामिल होंगे. इस आयोजन को लेकर हर वर्ग में उत्साह है. यह आयोजना राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी के प्रयासों से कराया जा रहा है.

मेरठ में होगा सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम का एयर शो. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)


ईटीवी भारत से बातचीत में राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने बताया कि मेरठ में बेहद शानदार आयोजन होने जा रहा है. एक साथ 9 जहाज गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस से उड़ान भरेंगे और मेरठ के आसमान में करतब दिखाएंगे. भूड़ बराल के पास खुले स्थान पर कार्यक्रम होगा. आयोजन को लेकर 13 मई में पत्र लिखा गया था. जिसके बाद बीते दिनों कार्यक्रम को लेकर अनुमति मिली है.

डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का यह दूसरा एयर शो है. इससे पहले लखनऊ में डिफेन्स एक्सपो के दौरान लखनऊ में प्रदर्शन हुआ था. 20 सितंबर के कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे. एयर शो में मेरठ जिले के तीन स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल, स्क्वाड्रन लीडर राहुल सिंह और शरद गोयल शामिल रहेंगे. तीनों ही अधिकारी सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का हिस्सा हैं.

मेरठ डीएम डॉ. वीके सिंह ने बताया कि मोहिउद्दीनपुर स्थित न्यू टाउनशिप में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था की गई है. प्रशासन की ओर से एयर शो के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जा रही हैं. कार्यकम दो दिवसीय होगा. 19 और 20 सितंबर को मेरठ का आसमान सूर्य किरण के विमानों की कलाबाजियों और तिरंगे की रंगीन लकीरों से सजेगा. एयर शो में हॉक एमके-132 विमान लूप, बैरल रोल, उल्टी उड़ान और डीएनए मैनूवर समेत कई एरोबैटिक फॉर्मेशन का प्रदर्शन करेंगे.

डीएम ने बताया कि एयर शो को देखने के लिए न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप में व्यवस्थाएं की जा रही हैं. दर्शकों के लिए खुले पंडाल की व्यवस्था रहेगी. इसके अलावा प्रवेश मार्ग, खान-पान, वीआईपी और वीवीआईपी व्यवस्था के साथ सुरक्षा एवं भीड़ प्रबंधन के इंतजाम किए जा रहे हैं. निश्चित तौर पर यह कार्यक्रम युवाओं में ऊर्जा का संचार करने वाला होगा. एयरशो देखने के लिए सभी विद्यालयों के छात्रों को भी शामिल करने के लिए जिला विद्यालय निरीक्षक को भी निर्देश दिए गए हैं.

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