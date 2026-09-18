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सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम का एयर शो; मेरठ में हॉक विमान दिखाएंगे करतब, आसमान में बनाएंगे तिरंगा

मेरठ : भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम 19-20 सितंबर को मेरठ में एयर शो करने जा रही है. यहां वायुसेना के नौ हॉक एमके-132 विमान रोमांचक करतब दिखाएंगे और आसमान में तिरंगा बनाएंगे. एयर शो की टीम में मेरठ के ही तीन स्क्वाड्रन लीडर शामिल होंगे. इस आयोजन को लेकर हर वर्ग में उत्साह है. यह आयोजना राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी के प्रयासों से कराया जा रहा है.

मेरठ में होगा सूर्यकिरण एरोबैटिक टीम का एयर शो. देखें खबर (Video Credit : ETV Bharat)



ईटीवी भारत से बातचीत में राज्यसभा सांसद डॉ. लक्ष्मीकांत बाजपेयी ने बताया कि मेरठ में बेहद शानदार आयोजन होने जा रहा है. एक साथ 9 जहाज गाजियाबाद स्थित हिंडन एयरबेस से उड़ान भरेंगे और मेरठ के आसमान में करतब दिखाएंगे. भूड़ बराल के पास खुले स्थान पर कार्यक्रम होगा. आयोजन को लेकर 13 मई में पत्र लिखा गया था. जिसके बाद बीते दिनों कार्यक्रम को लेकर अनुमति मिली है.

डॉ. लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने बताया कि उत्तर प्रदेश में सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का यह दूसरा एयर शो है. इससे पहले लखनऊ में डिफेन्स एक्सपो के दौरान लखनऊ में प्रदर्शन हुआ था. 20 सितंबर के कार्यक्रम में रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ भी मौजूद रहेंगे. एयर शो में मेरठ जिले के तीन स्क्वाड्रन लीडर अमन गोयल, स्क्वाड्रन लीडर राहुल सिंह और शरद गोयल शामिल रहेंगे. तीनों ही अधिकारी सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का हिस्सा हैं.