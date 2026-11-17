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गोपाष्टमी पर सड़कों पर ठिठुरते और कूड़ा खाते दिखे गोवंश, शासन के आदेशों की अनदेखी पर प्रशासन और नगर निगम पर उठे गंभीर सवाल

गोपाष्टमी पर गौ माता की पूजा, लेकिन मेरठ की सड़कों पर कूड़ा खाने को मजबूर गोवंश. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: सनातन धर्म में गौ-सेवा और संरक्षण के प्रतीक पर्व गोपाष्टमी के अवसर पर 17 नवंबर को देशभर में श्रद्धालु गौ माता की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं. मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने पहली बार गौचारण लीला शुरू की थी और गौ माता में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है.

लेकिन मेरठ में गोपाष्टमी के दिन ही सड़कों पर बेसहारा गोवंश की दुर्दशा देखकर श्रद्धालुओं और आम नागरिकों में नाराजगी है. शहर के चौराहों और बाजारों में गायें कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे ठिठुर रही हैं और कूड़े के ढेर से पॉलिथीन व सड़ा-गला कचरा खाने को मजबूर हैं.

मेरठ में शासन के आदेशों की उड़ रही धज्जियां. (Video Credit: ETV Bharat) योगी सरकार के संरक्षण के दावों के बीच मेरठ की तस्वीर अलग: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गोवंश संरक्षण को लेकर लगातार अपनी प्रतिबद्धता जताती रही है. शासन के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 7,700 से अधिक गो-आश्रय स्थलों के माध्यम से करीब 16 लाख बेसहारा गोवंश को संरक्षण दिया गया है. मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 1.82 लाख से अधिक गोवंश पशुपालकों और किसानों को सौंपे गए हैं. इनके भरण-पोषण के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से प्रति गोवंश 1,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भी देती है. चार दिन पहले जारी हुए थे सख्त निर्देश: बेसहारा गोवंश की सुरक्षा को लेकर शासन ने 13 नवंबर को भी सभी नगर निकायों और जिला प्रशासन को जरूरी निर्देश जारी किए थे. त्योहारों और बढ़ती ठंड को देखते हुए अधिकारियों को राजमार्गों, बाजारों और मंडियों में नियमित पेट्रोलिंग करने को कहा गया था. साथ ही सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गोवंश को तत्काल पकड़कर सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन मेरठ के हालात देखकर सवाल उठ रहे हैं कि जब शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश जारी हैं तो स्थानीय स्तर पर उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है. नगर निगम में शिकायतें, लेकिन नहीं मिला समाधान: शहरवासियों, व्यापारियों और विभिन्न हिंदू संगठनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार नगर निगम के अधिकारियों और कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने सड़कों पर घूम रहे गोवंश को पकड़कर गोशालाओं में पहुंचाने की मांग भी की, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन मिला. लोगों का कहना है कि नगर निगम अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर पाया है. भूख से परेशान गोवंश कूड़ेदानों और सड़क किनारे पड़े कचरे में भोजन तलाश रहा है, जबकि पॉलिथीन और सड़ा-गला कचरा खाने से उनके बीमार होने और मरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं. सदर बाजार से लेकर गढ़ और दिल्ली रोड तक गोवंश का कब्जा. (Photo Credit: ETV Bharat) बाजारों से हाईवे तक गोवंश का कब्जा, हादसों का खतरा: मेरठ के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर बेसहारा गोवंश की मौजूदगी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है. शहर के व्यस्त सदर बाजार में शिव मंदिर के सामने बीच सड़क पर गोवंश का जमावड़ा रहता है. बॉम्बे बाजार, थापर नगर, तोपखाना क्षेत्र, आबू नाला से सदर बाजार मार्ग और औघड़नाथ मंदिर रोड पर भी सुबह से शाम तक गायों के झुंड दिखाई देते हैं. इसके अलावा गढ़ रोड, दिल्ली रोड, हापुड़ रोड, मवाना रोड और काठ का पुल जैसे व्यस्त मार्गों पर भी गोवंश के बीच सड़क पर खड़े या बैठे रहने से यातायात प्रभावित हो रहा है. गोवंश को बचाने के चक्कर में हो रहे हादसे: सड़कों पर अचानक गोवंश के सामने आ जाने से दोपहिया वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया है. कई बार वाहन चालक गायों को बचाने के प्रयास में फिसलकर या बिजली के खंभों से टकराकर घायल हो जाते हैं. मेरठ-करनाल हाईवे पर गोवंश से टकराने के बाद टेंपो पलट गया था, जिसमें मलियाना निवासी 23 वर्षीय कविता की दर्दनाक मौत हो गई थी. वहीं, शास्त्रीनगर में चर्चित कॉमिक्स लेखक परशुराम शर्मा भी गाय की टक्कर से घायल हो गए थे और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी. कांजी हाउस खुद बदहाल, पशुओं को रखने की व्यवस्था पर सवाल: बेसहारा और खुले में घूमने वाले पशुओं को रखने के लिए बने कांजी हाउस भी बदहाली का सामना कर रहे हैं. शहर की सीमा में नगर निगम के पुराने कांजी हाउस लंबे समय से रखरखाव के अभाव में जर्जर या बंद पड़े हैं. ऐसे में पकड़े गए पशुओं को रखने के लिए नगर निगम के पास शहर के भीतर पर्याप्त तात्कालिक व्यवस्था नहीं है. कैंट बोर्ड ने लालकुर्ती क्षेत्र में एक कांजी हाउस तैयार किया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत के पांच कांजी हाउस संचालित हैं, लेकिन वहां भी क्षमता से अधिक पशुओं का दबाव बताया जा रहा है. कड़ाके की सर्दी में ठिठुरने और कचरा-पॉलिथीन खाने को मजबूर गौ माता. (Photo Credit: ETV Bharat) दूध निकालने के बाद पशुओं को खुला छोड़ने वालों पर कार्रवाई नहीं: शहर में कई पशुपालक दूध निकालने के बाद अपनी गायों को सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं. ऐसे पशुपालकों पर जुर्माना लगाने और उनके पशुओं को कांजी हाउस में बंद करने के दावे भी किए जाते रहे हैं. लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इन नियमों का प्रभावी तरीके से पालन नहीं हो रहा है. यही वजह है कि सुबह से देर रात तक शहर की सड़कों और बाजारों में बेसहारा गोवंश के झुंड दिखाई देते हैं.