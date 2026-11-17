गोपाष्टमी पर सड़कों पर ठिठुरते और कूड़ा खाते दिखे गोवंश, शासन के आदेशों की अनदेखी पर प्रशासन और नगर निगम पर उठे गंभीर सवाल
शासन के सख्त निर्देशों के बावजूद नगर निगम और जिला प्रशासन इन्हें आश्रय स्थलों तक पहुंचाने में नाकाम दिख रहे हैं. मनीष पाराशर की रिपोर्ट...
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 5:09 PM IST
मेरठ: सनातन धर्म में गौ-सेवा और संरक्षण के प्रतीक पर्व गोपाष्टमी के अवसर पर 17 नवंबर को देशभर में श्रद्धालु गौ माता की पूजा-अर्चना कर सुख-समृद्धि की कामना कर रहे हैं. मान्यता है कि कार्तिक शुक्ल अष्टमी के दिन भगवान श्रीकृष्ण ने पहली बार गौचारण लीला शुरू की थी और गौ माता में 33 कोटि देवी-देवताओं का वास होता है.
लेकिन मेरठ में गोपाष्टमी के दिन ही सड़कों पर बेसहारा गोवंश की दुर्दशा देखकर श्रद्धालुओं और आम नागरिकों में नाराजगी है. शहर के चौराहों और बाजारों में गायें कड़ाके की ठंड में खुले आसमान के नीचे ठिठुर रही हैं और कूड़े के ढेर से पॉलिथीन व सड़ा-गला कचरा खाने को मजबूर हैं.
योगी सरकार के संरक्षण के दावों के बीच मेरठ की तस्वीर अलग: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गोवंश संरक्षण को लेकर लगातार अपनी प्रतिबद्धता जताती रही है. शासन के आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में 7,700 से अधिक गो-आश्रय स्थलों के माध्यम से करीब 16 लाख बेसहारा गोवंश को संरक्षण दिया गया है. मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के तहत 1.82 लाख से अधिक गोवंश पशुपालकों और किसानों को सौंपे गए हैं. इनके भरण-पोषण के लिए सरकार डीबीटी के माध्यम से प्रति गोवंश 1,500 रुपये प्रतिमाह की आर्थिक सहायता भी देती है.
चार दिन पहले जारी हुए थे सख्त निर्देश: बेसहारा गोवंश की सुरक्षा को लेकर शासन ने 13 नवंबर को भी सभी नगर निकायों और जिला प्रशासन को जरूरी निर्देश जारी किए थे. त्योहारों और बढ़ती ठंड को देखते हुए अधिकारियों को राजमार्गों, बाजारों और मंडियों में नियमित पेट्रोलिंग करने को कहा गया था. साथ ही सड़कों पर घूम रहे निराश्रित गोवंश को तत्काल पकड़कर सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए थे. लेकिन मेरठ के हालात देखकर सवाल उठ रहे हैं कि जब शासन स्तर से स्पष्ट निर्देश जारी हैं तो स्थानीय स्तर पर उनका पालन क्यों नहीं हो रहा है.
नगर निगम में शिकायतें, लेकिन नहीं मिला समाधान: शहरवासियों, व्यापारियों और विभिन्न हिंदू संगठनों का आरोप है कि उन्होंने कई बार नगर निगम के अधिकारियों और कंट्रोल रूम में शिकायत दर्ज कराई है. उन्होंने सड़कों पर घूम रहे गोवंश को पकड़कर गोशालाओं में पहुंचाने की मांग भी की, लेकिन हर बार उन्हें केवल आश्वासन मिला. लोगों का कहना है कि नगर निगम अब तक कोई ठोस व्यवस्था नहीं कर पाया है. भूख से परेशान गोवंश कूड़ेदानों और सड़क किनारे पड़े कचरे में भोजन तलाश रहा है, जबकि पॉलिथीन और सड़ा-गला कचरा खाने से उनके बीमार होने और मरने की घटनाएं भी सामने आ रही हैं.
बाजारों से हाईवे तक गोवंश का कब्जा, हादसों का खतरा: मेरठ के प्रमुख बाजारों और सड़कों पर बेसहारा गोवंश की मौजूदगी लोगों के लिए परेशानी का कारण बन गई है. शहर के व्यस्त सदर बाजार में शिव मंदिर के सामने बीच सड़क पर गोवंश का जमावड़ा रहता है. बॉम्बे बाजार, थापर नगर, तोपखाना क्षेत्र, आबू नाला से सदर बाजार मार्ग और औघड़नाथ मंदिर रोड पर भी सुबह से शाम तक गायों के झुंड दिखाई देते हैं. इसके अलावा गढ़ रोड, दिल्ली रोड, हापुड़ रोड, मवाना रोड और काठ का पुल जैसे व्यस्त मार्गों पर भी गोवंश के बीच सड़क पर खड़े या बैठे रहने से यातायात प्रभावित हो रहा है.
गोवंश को बचाने के चक्कर में हो रहे हादसे: सड़कों पर अचानक गोवंश के सामने आ जाने से दोपहिया वाहन चालकों के लिए हादसे का खतरा बढ़ गया है. कई बार वाहन चालक गायों को बचाने के प्रयास में फिसलकर या बिजली के खंभों से टकराकर घायल हो जाते हैं. मेरठ-करनाल हाईवे पर गोवंश से टकराने के बाद टेंपो पलट गया था, जिसमें मलियाना निवासी 23 वर्षीय कविता की दर्दनाक मौत हो गई थी. वहीं, शास्त्रीनगर में चर्चित कॉमिक्स लेखक परशुराम शर्मा भी गाय की टक्कर से घायल हो गए थे और उनके कूल्हे की हड्डी टूट गई थी.
कांजी हाउस खुद बदहाल, पशुओं को रखने की व्यवस्था पर सवाल: बेसहारा और खुले में घूमने वाले पशुओं को रखने के लिए बने कांजी हाउस भी बदहाली का सामना कर रहे हैं. शहर की सीमा में नगर निगम के पुराने कांजी हाउस लंबे समय से रखरखाव के अभाव में जर्जर या बंद पड़े हैं. ऐसे में पकड़े गए पशुओं को रखने के लिए नगर निगम के पास शहर के भीतर पर्याप्त तात्कालिक व्यवस्था नहीं है. कैंट बोर्ड ने लालकुर्ती क्षेत्र में एक कांजी हाउस तैयार किया है, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में जिला पंचायत के पांच कांजी हाउस संचालित हैं, लेकिन वहां भी क्षमता से अधिक पशुओं का दबाव बताया जा रहा है.
दूध निकालने के बाद पशुओं को खुला छोड़ने वालों पर कार्रवाई नहीं: शहर में कई पशुपालक दूध निकालने के बाद अपनी गायों को सड़कों पर खुला छोड़ देते हैं. ऐसे पशुपालकों पर जुर्माना लगाने और उनके पशुओं को कांजी हाउस में बंद करने के दावे भी किए जाते रहे हैं. लेकिन स्थानीय लोगों का कहना है कि इन नियमों का प्रभावी तरीके से पालन नहीं हो रहा है. यही वजह है कि सुबह से देर रात तक शहर की सड़कों और बाजारों में बेसहारा गोवंश के झुंड दिखाई देते हैं.
मेरठ में गोवंश संरक्षण की जमीनी तस्वीर, आंकड़ों पर एक नजर: जिले में गोवंश संरक्षण को लेकर प्रशासनिक आंकड़े और जमीनी हालात के बीच अंतर दिखाई दे रहा है. उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, मेरठ में कुल 16 गोशालाएं संचालित हैं, जिनमें 11 निजी और बाकी सरकारी या निकाय स्तर की हैं. जिले में आठ कान्हा उपवन गो-आश्रय स्थलों का उल्लेख है, जिनमें छह का संचालन नगर निकाय सीधे करते हैं. इन आश्रय स्थलों में कुल 5,114 गोवंश संरक्षित बताए गए हैं.
मेरठ में गोवंश संरक्षण से जुड़े प्रमुख आंकड़े:
|व्यवस्था
|उपलब्ध आंकड़े
|जिले में संचालित गोशालाएं
|16
|निजी गोशालाएं
|11
|कान्हा उपवन गो-आश्रय स्थल
|8
|नगर निकायों के सीधे संचालन वाले कान्हा उपवन
|6
|संरक्षित गोवंश
|5,114
|परतापुर कान्हा उपवन में गोवंश
|1,400
|कांजी हाउस
|6 (5 जिला पंचायत और 1 कैंट)
|सक्रिय कैटल कैचर वाहन
|3
|नगर निगम के वार्ड
|90
|हरे चारे और भरण-पोषण का मासिक बजट
|35 लाख रुपये (निगम के अनुसार)
गोशालाओं पर क्षमता से अधिक दबाव: आंकड़ों के मुताबिक, जिले में संरक्षित गोवंश में करीब 62 प्रतिशत गायें हैं, जिनमें लगभग 32 प्रतिशत दुधारू बताई गई हैं. परतापुर कान्हा उपवन में अकेले करीब 1,400 गोवंश संरक्षित हैं. अधिकांश आश्रय स्थलों पर क्षमता से अधिक पशुओं का दबाव होने की बात सामने आई है. इस समस्या को कम करने के लिए 500 गोवंश की क्षमता वाली एक नई कान्हा गोशाला का निर्माण कराया जा रहा है.
90 वार्डों के लिए महज 3 कैटल कैचर वाहन: मेरठ जैसे महानगर में बेसहारा गोवंश को पकड़ने के लिए सक्रिय कैटल कैचर वाहनों की संख्या भी बेहद कम बताई जा रही है. उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, पूरे शहर के लिए केवल दो से तीन रेस्क्यू वाहन सक्रिय हैं. नगर निगम की ओर से अभियान के तहत करीब 200 गोवंश पकड़ने का दावा किया गया है. सवाल यह है कि जब शहर में 90 वार्ड हैं तो इतने कम वाहनों के सहारे सभी इलाकों से बेसहारा गोवंश को कैसे पकड़ा जा सकता है?
चारे के बजट पर दावा, लेकिन व्यवस्था को लेकर सवाल: नगर निगम का दावा है कि गोशालाओं में भूसे, चोकर और हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था की गई है. इसके लिए हर महीने करीब 35 लाख रुपये खर्च किए जाने की बात कही गई है. हालांकि, पूर्व में चारे की खरीद और आपूर्ति में अनियमितता तथा गबन के मामले भी सामने आ चुके हैं. ऐसे में गोवंश के भरण-पोषण पर खर्च होने वाली राशि और वास्तविक व्यवस्था की पारदर्शी जांच की मांग उठ रही है.
कागजी आंकड़े ठीक, लेकिन सड़कों पर कौन उठाएगा जिम्मेदारी: जिला प्रशासन और नगर निगम की रिपोर्ट पर नजर डालें तो गोवंश संरक्षण की व्यवस्था काफी व्यवस्थित दिखाई देती है. अधिकारी गोशालाओं में भूसे, चोकर और हरे चारे की पर्याप्त उपलब्धता के साथ समय-समय पर अभियान चलाकर पशुओं को पकड़ने का दावा करते हैं. लेकिन जब जिले में 5,114 गोवंश के संरक्षण की बात कही जा रही है और परतापुर गोशाला पर हर महीने लाखों रुपये खर्च हो रहे हैं, तो सड़कों पर घूम रहे सैकड़ों गोवंश की जिम्मेदारी कौन लेगा? महज दो से तीन कैटल कैचर वाहनों के भरोसे पूरे शहर में गोवंश को सुरक्षित आश्रय तक पहुंचाने की व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं.
गोपाष्टमी पर श्रद्धालुओं में नाराजगी, प्रशासन से कार्रवाई की मांग: गोपाष्टमी के दिन श्रद्धालु गुड़, चना, हरी घास और रोली-चंदन लेकर गौ-पूजन के लिए निकले, लेकिन सड़कों पर ठंड से कांपते और कूड़ा खाते गोवंश को देखकर उनमें नाराजगी दिखाई दी. स्थानीय नागरिकों और गो-सेवकों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोवंश संरक्षण को सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल करते हैं, लेकिन मेरठ में नगर निगम और जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल हैं. शहरवासियों ने मांग की है कि प्रशासन कागजी आंकड़ों से बाहर निकलकर तत्काल विशेष अभियान चलाए. साथ ही बंद पड़े कांजी हाउस को फिर से शुरू किया जाए और सड़कों पर घूम रहे गोवंश को सुरक्षित आश्रय स्थलों तक पहुंचाकर उनके लिए ठंड से बचाव, साफ पानी और हरे चारे की पर्याप्त व्यवस्था की जाए.
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