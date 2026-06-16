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यूपी एसटीएफ का एक्शन: मेरठ और बागपत में 10 साल से चल रहे फर्जी खनन रॉयल्टी गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार

पिछले 10 वर्षों से सक्रिय फर्जी खनन रॉयल्टी (ISTP) बनाने वाले अंतरराज्यीय गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार किया गया है.

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व्हाट्सएप के जरिए ट्रांसफर होती थी रॉयल्टी, सम्भल से नोएडा तक फैला था जाल. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 16, 2026 at 9:26 PM IST

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मेरठ: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स को अवैध खनन और सरकारी राजस्व चोरी के खिलाफ सफलता हाथ लगी है. एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने बागपत स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक ऐसे शातिर अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो खनन की असली रॉयल्टी में नकली तरीके से बदलाव कर फर्जी रॉयल्टी तैयार करता था. यह शातिर गिरोह पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों में लगातार सक्रिय था और राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि कर रहा था. पुलिस ने इस धोखाधड़ी के मामले में गिरोह के 4 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

बागपत के रहने वाले हैं आरोपी: मेरठ एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी बागपत और मेरठ जनपद के रहने वाले हैं. इनमें नईम पुत्र इंतजार अली, तालिब पुत्र फारूख और फिरोज पुत्र अहमद अली तीनों निवासी ग्राम-निवाडा, थाना बागपत के रहने वाले हैं. वहीं इनका चौथा साथी आरिफ पुत्र जाहिद मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के सिवाल खास में रहता है. एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने इण्डियन नर्सिंग होम, ग्राम निवाडा के पास से घेराबंदी कर इनको गिरफ्तार किया है. अभियुक्तों की तलाशी लेने पर पुलिस को उनके पास से अपराध में इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण डिजिटल उपकरण और नकदी बरामद हुई है.

लैपटॉप और वैन्यू कार समेत मोबाइल जब्त: संयुक्त टीम ने तस्करों के कब्जे से 01 आधुनिक लैपटॉप, 01 लग्जरी वैन्यू कार, 08 चालू मोबाइल फोन और 2,430 रुपये की नकद राशि बरामद की है. गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस लाइंस में हुई कड़ाई से पूछताछ के दौरान इस अवैध धंधे को लेकर बेहद चौंकाने वाले और बड़े खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि वे अपने फरार साथियों राहुल उर्फ राजा और आशुतोष से व्हाट्सएप के माध्यम से खनन की ऐसी असली रॉयल्टी (ISTP) प्राप्त करते थे, जिसका पहले किसी अन्य सरकारी विभाग में प्रयोग न हुआ हो. इसके बाद ये लोग लैपटॉप के विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से उस असली रॉयल्टी में दिनांक, मात्रा और गाड़ी का नंबर बदलकर हूबहू फर्जी रॉयल्टी तैयार कर देते थे.

पीडब्लूडी और नगर निगम के क्लर्कों से था कनेक्शन: आरोपियों ने बताया कि यह फर्जी रॉयल्टी मुख्य रूप से पीडब्लूडी विभाग और नगर निगम के भ्रष्ट ठेकेदारों व क्लर्कों को बेची जाती थी ताकि वे अवैध खनन का माल खपा सकें. इस पूरे खेल का अवैध नेटवर्क जनपद सम्भल, मेरठ, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद तक बहुत गहराई से फैला हुआ था. पूछताछ में यह भी सामने आया कि पीडब्लूडी विभाग और नगर निगम के क्लर्क व ठेकेदार इस फर्जी रॉयल्टी के एवज में अभियुक्तों को 20 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से नकद भुगतान करते थे. इसमें से मुख्य अभियुक्त 15 रुपये प्रति क्यूबिक मीटर के हिसाब से अपने मुख्य सरगना राहुल और आशुतोष को भेजते थे, और बाकी 5 रुपये का मुनाफा खुद आपस में बांट लेते थे.

10 साल से चल रहा था अवैध धंधा: यह गिरोह पिछले 10 सालों से बिना किसी डर के इस अवैध कारोबार को अंजाम देकर सरकार की आंखों में धूल झोंक रहा था. मेरठ एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि एसटीएफ टीमों को लगातार गोपनीय सूचनाएं मिल रही थीं कि एक गिरोह अवैध रूप से माइनिंग रॉयल्टी में हेरफेर कर रहा है. मेरठ यूनिट के पर्यवेक्षण में सूचना संकलन के बाद निरीक्षक रविन्द्र कुमार, उपनिरीक्षक संजय कुमार और उपनिरीक्षक अरुण कुमार निगम की टीम ने जाल बिछाकर इन 4 अभियुक्तों को धर दबोचा. गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध कोतवाली थाना बागपत में सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कर आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

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