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यूपी एसटीएफ का एक्शन: मेरठ और बागपत में 10 साल से चल रहे फर्जी खनन रॉयल्टी गिरोह का पर्दाफाश, 4 गिरफ्तार

मेरठ: उत्तर प्रदेश स्पेशल टास्क फोर्स को अवैध खनन और सरकारी राजस्व चोरी के खिलाफ सफलता हाथ लगी है. एसटीएफ की मेरठ यूनिट ने बागपत स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर एक ऐसे शातिर अंतरराज्यीय गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जो खनन की असली रॉयल्टी में नकली तरीके से बदलाव कर फर्जी रॉयल्टी तैयार करता था. यह शातिर गिरोह पिछले 10 वर्षों से उत्तर प्रदेश के कई महत्वपूर्ण जिलों में लगातार सक्रिय था और राज्य सरकार को करोड़ों रुपये के राजस्व की हानि कर रहा था. पुलिस ने इस धोखाधड़ी के मामले में गिरोह के 4 मुख्य सदस्यों को गिरफ्तार किया है.

बागपत के रहने वाले हैं आरोपी: मेरठ एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि पकड़े गए सभी आरोपी बागपत और मेरठ जनपद के रहने वाले हैं. इनमें नईम पुत्र इंतजार अली, तालिब पुत्र फारूख और फिरोज पुत्र अहमद अली तीनों निवासी ग्राम-निवाडा, थाना बागपत के रहने वाले हैं. वहीं इनका चौथा साथी आरिफ पुत्र जाहिद मेरठ के जानी थाना क्षेत्र के सिवाल खास में रहता है. एसटीएफ और स्थानीय पुलिस ने इण्डियन नर्सिंग होम, ग्राम निवाडा के पास से घेराबंदी कर इनको गिरफ्तार किया है. अभियुक्तों की तलाशी लेने पर पुलिस को उनके पास से अपराध में इस्तेमाल होने वाले कई महत्वपूर्ण डिजिटल उपकरण और नकदी बरामद हुई है.

लैपटॉप और वैन्यू कार समेत मोबाइल जब्त: संयुक्त टीम ने तस्करों के कब्जे से 01 आधुनिक लैपटॉप, 01 लग्जरी वैन्यू कार, 08 चालू मोबाइल फोन और 2,430 रुपये की नकद राशि बरामद की है. गिरफ्तार अभियुक्तों ने पुलिस लाइंस में हुई कड़ाई से पूछताछ के दौरान इस अवैध धंधे को लेकर बेहद चौंकाने वाले और बड़े खुलासे किए हैं. उन्होंने बताया कि वे अपने फरार साथियों राहुल उर्फ राजा और आशुतोष से व्हाट्सएप के माध्यम से खनन की ऐसी असली रॉयल्टी (ISTP) प्राप्त करते थे, जिसका पहले किसी अन्य सरकारी विभाग में प्रयोग न हुआ हो. इसके बाद ये लोग लैपटॉप के विशेष सॉफ्टवेयर की मदद से उस असली रॉयल्टी में दिनांक, मात्रा और गाड़ी का नंबर बदलकर हूबहू फर्जी रॉयल्टी तैयार कर देते थे.