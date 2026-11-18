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मेरठ: करोड़ों की टैक्स चोरी और फर्जी फर्म घोटाले में 3 साल से वांटेड आरोपी राजकुमार शेट्टी STF के हत्थे चढ़ा

राजस्थान के जयपुर का रहने वाला है मुख्य आरोपी राजकुमार शेट्टी ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसटीएफ यूनिट ने तीन साल पुराने करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी से जुड़े एक बेहद संगीन मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वांटेड अपराधी को दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है. पकड़े गए शातिर आरोपी ने कूटरचित दस्तावेजों के सहारे कई फर्जी फर्म बनाकर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का भारी चूना लगाया था.

मेरठ एसटीएफ के एएसपी बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुंचाने वाले इस आपराधिक गैंग के एक मुख्य सदस्य राजकुमार शेट्टी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ पीलीभीत नगर कोतवाली में फर्जी फर्म खोलकर और फर्जी ई-वे बिल जारी करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज था और मूलरूप से राजस्थान का रहने वाला यह आरोपी पिछले काफी समय से पुलिस व एसटीएफ की नजरों से बचकर भाग रहा था.

कैसे खुला था करोड़ों के टैक्स घोटाले का राज: इस मामले की शुरुआत तब हुई जब पीलीभीत जिले के रहने वाले मोहम्मद फरमान पुत्र जहूर शहर की नवीन मंडी क्षेत्र में 'फरमान एंड संस' के नाम से अपनी फर्म चलाते हैं. साल 2022 के दिसंबर महीने में जब उनके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक भारी-भरकम नोटिस पहुंचा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और होश उड़ गए. उस नोटिस में उनके नाम पर करोड़ों रुपए का व्यापार किया जाना दिखाया गया था और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके अपने पैन कार्ड पर दो अन्य अनजान फर्म रजिस्टर्ड बताई गई थीं. इसके बाद पीड़ित व्यापारी ने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाई और 3 जनवरी 2023 को सीधे अपने क्षेत्र के कोतवाली थाने पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई और लिखित शिकायत दर्ज कराई. फर्जी दस्तावेजों के जाल में फंसे व्यापारी का पैन कार्ड: पीडि़त मोहम्मद फरमान ने पुलिस को दी गई शिकायत में तब यह खुलासा किया था कि उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 142(1) और 143(1) के तहत नोटिस मिला है. उनके पैन कार्ड नंबर का गलत इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के वजीरपुर नॉर्थ दिल्ली स्थित रायन इंटरनेशनल (शॉप नंबर 1756) और बहादुरगढ़ रोड नॉर्थ दिल्ली स्थित फुटनेक्स्ट इंटरनेशनल (हाउस नंबर 2380) जैसी फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर उनके साथ भीषण धोखाधड़ी की जा रही थी. उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि इन दोनों फर्जी फर्मों के माध्यम से उनके जीएसटीआईएन नंबर पर जितना भी टर्नओवर दिखाया गया है, वह सब उनके 26एएस फॉर्म पर साफ नजर आ रहा है. इस गंभीर शिकायत पर पीलीभीत पुलिस ने प्राथमिक मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की और मामला संवेदनशील होने के चलते बाद में इसकी पूरी विवेचना मेरठ एसटीएफ के सुपुर्द कर दी गई.