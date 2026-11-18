मेरठ: करोड़ों की टैक्स चोरी और फर्जी फर्म घोटाले में 3 साल से वांटेड आरोपी राजकुमार शेट्टी STF के हत्थे चढ़ा
मेरठ एसटीएफ ने करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी और फर्जी फर्म मामले में 3 साल से फरार वांटेड राजकुमार शेट्टी को गिरफ्तार किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 18, 2026 at 6:39 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश के मेरठ में एसटीएफ यूनिट ने तीन साल पुराने करोड़ों रुपए की टैक्स चोरी से जुड़े एक बेहद संगीन मामले में लंबे समय से फरार चल रहे वांटेड अपराधी को दबोचने में बड़ी सफलता हासिल की है. पकड़े गए शातिर आरोपी ने कूटरचित दस्तावेजों के सहारे कई फर्जी फर्म बनाकर सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व का भारी चूना लगाया था.
मेरठ एसटीएफ के एएसपी बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि सरकारी राजस्व को भारी क्षति पहुंचाने वाले इस आपराधिक गैंग के एक मुख्य सदस्य राजकुमार शेट्टी को आखिरकार गिरफ्तार कर लिया गया है. आरोपी के खिलाफ पीलीभीत नगर कोतवाली में फर्जी फर्म खोलकर और फर्जी ई-वे बिल जारी करके इनपुट टैक्स क्रेडिट का अनुचित लाभ लेने के आरोप में मुकदमा दर्ज था और मूलरूप से राजस्थान का रहने वाला यह आरोपी पिछले काफी समय से पुलिस व एसटीएफ की नजरों से बचकर भाग रहा था.
कैसे खुला था करोड़ों के टैक्स घोटाले का राज: इस मामले की शुरुआत तब हुई जब पीलीभीत जिले के रहने वाले मोहम्मद फरमान पुत्र जहूर शहर की नवीन मंडी क्षेत्र में 'फरमान एंड संस' के नाम से अपनी फर्म चलाते हैं. साल 2022 के दिसंबर महीने में जब उनके घर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का एक भारी-भरकम नोटिस पहुंचा, तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई और होश उड़ गए.
उस नोटिस में उनके नाम पर करोड़ों रुपए का व्यापार किया जाना दिखाया गया था और सबसे हैरान करने वाली बात यह थी कि उनके अपने पैन कार्ड पर दो अन्य अनजान फर्म रजिस्टर्ड बताई गई थीं. इसके बाद पीड़ित व्यापारी ने घबराने के बजाय सूझबूझ दिखाई और 3 जनवरी 2023 को सीधे अपने क्षेत्र के कोतवाली थाने पहुंचकर अपनी आपबीती सुनाई और लिखित शिकायत दर्ज कराई.
फर्जी दस्तावेजों के जाल में फंसे व्यापारी का पैन कार्ड: पीडि़त मोहम्मद फरमान ने पुलिस को दी गई शिकायत में तब यह खुलासा किया था कि उन्हें आयकर अधिनियम की धारा 142(1) और 143(1) के तहत नोटिस मिला है. उनके पैन कार्ड नंबर का गलत इस्तेमाल करते हुए दिल्ली के वजीरपुर नॉर्थ दिल्ली स्थित रायन इंटरनेशनल (शॉप नंबर 1756) और बहादुरगढ़ रोड नॉर्थ दिल्ली स्थित फुटनेक्स्ट इंटरनेशनल (हाउस नंबर 2380) जैसी फर्जी जीएसटी फर्म बनाकर उनके साथ भीषण धोखाधड़ी की जा रही थी.
उन्होंने पुलिस को यह भी बताया कि इन दोनों फर्जी फर्मों के माध्यम से उनके जीएसटीआईएन नंबर पर जितना भी टर्नओवर दिखाया गया है, वह सब उनके 26एएस फॉर्म पर साफ नजर आ रहा है. इस गंभीर शिकायत पर पीलीभीत पुलिस ने प्राथमिक मुकदमा दर्ज कर छानबीन शुरू की और मामला संवेदनशील होने के चलते बाद में इसकी पूरी विवेचना मेरठ एसटीएफ के सुपुर्द कर दी गई.
एसटीएफ की छानबीन में खुला जयपुर कनेक्शन: मामले की जांच जब मेरठ एसटीएफ के पास आई तो टीम ने कड़ियों से कड़ियां जोड़नी शुरू कीं, जिससे पता चला कि राजस्थान के जयपुर स्थित ऐश्वर्या कॉम्प्लेक्स में संचालित 'मीनेश कांट्रेक्टर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड' नाम की फर्म के नाम पर यह सारा खेल खेला जा रहा था. इस फर्म का मुख्य संचालक राजकुमार शेट्टी पुत्र गिरिराज प्रसाद शेट्टी निवासी खंडेलवाल नगर जयपुर था, जिसके बाद एसटीएफ ने उसे औपचारिक नोटिस जारी कर तलब किया.
17 नवंबर को जब राजकुमार शेट्टी खुद चलकर मेरठ एसटीएफ यूनिट के दफ्तर पहुंचा, तो टीम ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया. पूछताछ के दौरान आरोपी राजकुमार शेट्टी ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि वह साल 2008 से मीनेश कांट्रेक्टर एंड डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर है और मुख्य रूप से बिटुमन ट्रेडिंग का काम करता है.
जालसाजों के संपर्क में आकर शुरू किया खेल: आरोपी राजकुमार शेट्टी ने एसटीएफ की पूछताछ में कबूल किया कि उसके परिचित अंकुर कांडा पुत्र महावीर प्रसाद ने उसे बताया था कि दिल्ली में उसके कुछ ऐसे संपर्क हैं जो कूटरचित और फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फर्जी फर्म खोलकर फर्जी ई-वे बिल उपलब्ध कराते हैं, जिससे बड़े पैमाने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाया जा सकता है.
वह लालच में आकर अंकुर कांडा की बातों में आ गया और उसके साथ दिल्ली जाकर मनीष मेहता, अमित, आशीष नंदा और सुमित टंडन जैसे शातिर लोगों से मुलाकात की, जिन्होंने ही मिलकर रायन इंटरनेशनल और फुटनेक्स्ट इंटरनेशनल जैसी फर्जी फर्मों का जाल बुना था. उसने भी उन फर्जी फर्मों के बैंक खातों में भारी रकम ट्रांसफर की थी, जिसके बाद एसटीएफ ने अपनी कानूनी प्रक्रिया पूरी करते हुए आरोपी राजकुमार शेट्टी को न्यायालय में पेश किया और वहां से उसे सीधे जेल भेज दिया गया है.
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