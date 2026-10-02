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सहारनपुर से तीन हथियार तस्कर गिरफ्तार, 425 कारतूस बरामद, अमृतसर से जुड़े नेटवर्क के तार

सहारनपुर: मेरठ एसटीएफ ने सहारनपुर के थाना मिर्जापुर इलाके में घेराबंदी कर तीन अंतरराज्यीय हथियार तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है. ज्यादा चौंकाने वाली बरामदगी 12 बोर के 425 कारतूस हैं. एक साथ इतनी बड़ी संख्या में कारतूस मिलने के बाद अब जांच का फोकस सिर्फ गिरफ्तार आरोपियों तक नहीं, बल्कि उस नेटवर्क तक पहुंचने पर है, जहां से हथियार आते हैं.

एसटीएफ की कार्रवाई में गिरफ्तार आरोपियों की पहचान आजम निवासी पिलखनतला, कोतवाली मंडी, इकराम निवासी बड़ी माहेश्वरी, थाना चिलकाना और दानिश निवासी नकुड़ के रूप में हुई है. पुलिस के मुताबिक, तीनों अमृतसर से कम कीमत पर हथियार खरीदकर सहारनपुर, शामली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के दूसरे जिलों में सप्लाई करते थे. एसटीएफ ने आरोपियों के कब्जे से एक पंप एक्शन 12 बोर, दो 12 बोर बंदूक, एक 315 बोर बंदूक, तीन एयर गन, एक 12 बोर तमंचा और एक तलवार बरामद की है.

हथियारों के साथ 425 कारतूस मिलने से जांच एजेंसियों के सामने नेटवर्क तक पहुंचने चुनौती खड़ी हो गई है. STF ने तस्करी में इस्तेमाल ब्लैक स्कॉर्पियो भी बरामद की है. इसके अलावा दो मोबाइल फोन पुलिस के हाथ लगे हैं. अब इन मोबाइल फोन की जांच से संपर्कों की कड़ियां जोड़ने की कोशिश की जा रही हैं.



एसटीएफ के अनुसार आरोपी करीब दो वर्षों से हथियारों की खरीद-फरोख्त में सक्रिय थे. अमृतसर से हथियार कम कीमत पर लाने के बाद उन्हें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विभिन्न इलाकों में सप्लाई किया जाता था. इस दौरान नेटवर्क किस तरह काम करता था, हथियारों को कहां रखा जाता था और खरीदारों तक किस माध्यम से पहुंचाया जाता था? इसकी जानकारी जुटाई जा रही है.

इस कार्रवाई का सबसे अहम पहलू यह है कि पुलिस के हाथ केवल हथियार नहीं लगे, बल्कि एक ऐसी कथित सप्लाई चेन का सुराग मिला है, जिसके तार पंजाब से पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक जुड़े होने की बात सामने आई है.



एसटीएफ मेरठ अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि एक साथ 425 कारतूस मिलने के बाद जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि इतनी बड़ी मात्रा में कारतूस किस उद्देश्य से जुटाए गए थे? क्या पूरी खेप किसी एक खरीदार तक पहुंचनी थी या अलग-अलग लोगों को सप्लाई किया जाना था? यह पूछताछ और जांच के बाद स्पष्ट होगा.

एसटीएफ अब गिरफ्तार आरोपियों से उन लोगों के बारे में जानकारी जुटा रही है, जो अमृतसर में हथियार उपलब्ध कराते थे. साथ ही सहारनपुर, शामली और पश्चिमी यूपी के अन्य जिलों में संभावित खरीदारों की पहचान भी की जा रही है. पुलिस के सामने अगली चुनौती नेटवर्क की बाकी कड़ियों तक पहुंचने की है.