मेरठ एसटीएफ का एक्शन: बुलंदशहर से गिरफ्तार हुआ 50 हजार का इनामी बदमाश अरबाज
स्पेशल टास्क फोर्स मेरठ की टीम ने 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश अरबाज को बुलंदशहर से गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 4, 2026 at 8:18 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स मेरठ इकाई ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को धर दबोचा है. गिरफ्तार किया गया आरोपी अरबाज बेहद ही शातिर किस्म का अपराधी है, जिसकी तलाश काफी समय से बागपत जिले की पुलिस को थी. यह शातिर बदमाश लंबे समय से पुलिस की आँखों में धूल झोंककर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था. एसटीएफ मेरठ की टीम ने घेराबंदी करके आरोपी को बुलंदशहर जिले से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है.
जाकिर कॉलोनी का रहने वाला है इनामी अरबाज: एसटीएफ के एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त मूल रूप से मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी का निवासी है. वह मेरठ की जाकिर कॉलोनी में ही एक कबाड़ी की दुकान पर काम किया करता था. एसटीएफ को सटीक सूचना मिली थी कि 50 हजार का इनामी अरबाज बुलंदशहर के गुलावठी थाना क्षेत्र में स्थित बराल रेलवे स्टेशन के आसपास छिपा हुआ है.
कबाड़ी की दुकान से शुरू हुआ अपराध का सफर: वर्ष 2024 में अरबाज की कबाड़ी की दुकान पर शामली जिले के थाना झिंझाना क्षेत्र के रहने वाले मनोज और अक्षय चोरी का सामान बेचने आए थे. सामान की खरीद-फरोख्त के दौरान ही अरबाज की पहचान मनोज और अक्षय से काफी गहरी हो गई. इसके बाद अरबाज भी कबाड़ का काम छोड़कर उन दोनों के साथ मिलकर चोरी की खौफनाक वारदातों को अंजाम देने लगा. तीनों ने मिलकर बागपत जिले के थाना दोघट क्षेत्र में बिजली के कीमती तारों की बड़ी चोरी को अंजाम दिया था.
गैंगस्टर एक्ट के बाद से चल रहा था फरार: बिजली के तार चोरी की इस वारदात के बाद दोघट थाना पुलिस ने मुकद्दर्मा दर्ज कर कार्रवाई शुरू की थी. तब पुलिस ने इस घटना में शामिल अरबाज, मनोज, अक्षय और उनके अन्य साथियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था. इस वारदात में शामिल सभी आरोपियों के खिलाफ थाना दोघट में गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई थी. जेल से बाहर आने और गैंगस्टर एक्ट लगने के बाद से अरबाज गिरफ्तारी से बचने के लिए इधर-उधर छिपकर रह रहा था, जिसे आखिरकार एसटीएफ ने दबोच लिया है.
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