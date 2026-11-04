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मेरठ एसटीएफ का एक्शन: बुलंदशहर से गिरफ्तार हुआ 50 हजार का इनामी बदमाश अरबाज

कबाड़ी की दुकान से चोरी की दुनिया में रखा था कदम, जानिए कैसे जाकिर कॉलोनी का अरबाज बना शातिर अपराधी. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स मेरठ इकाई ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए 50 हजार रुपये के इनामी बदमाश को धर दबोचा है. गिरफ्तार किया गया आरोपी अरबाज बेहद ही शातिर किस्म का अपराधी है, जिसकी तलाश काफी समय से बागपत जिले की पुलिस को थी. यह शातिर बदमाश लंबे समय से पुलिस की आँखों में धूल झोंककर लगातार अपनी लोकेशन बदल रहा था. एसटीएफ मेरठ की टीम ने घेराबंदी करके आरोपी को बुलंदशहर जिले से गिरफ्तार करने में सफलता पाई है.

जाकिर कॉलोनी का रहने वाला है इनामी अरबाज: एसटीएफ के एएसपी ब्रजेश कुमार सिंह ने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त मूल रूप से मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र की जाकिर कॉलोनी का निवासी है. वह मेरठ की जाकिर कॉलोनी में ही एक कबाड़ी की दुकान पर काम किया करता था. एसटीएफ को सटीक सूचना मिली थी कि 50 हजार का इनामी अरबाज बुलंदशहर के गुलावठी थाना क्षेत्र में स्थित बराल रेलवे स्टेशन के आसपास छिपा हुआ है.