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मेरठ STF का एक्शन: दिल्ली-NCR से कार चोरी कर जम्मू-कश्मीर में बेचने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार

मेरठ: मेरठ में एसटीएफ की टीम ने थाना भावनपुर क्षेत्र में पुलिस ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से कार चोरी करते थे. ये अपराधी चोरी की गई कारों के फर्जी कागजात तैयार करके उन्हें अन्य राज्यों में ऊंचे दामों पर बेच देते थे. मेरठ एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में कार चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यालय से इस गिरोह को पकड़ने के निर्देश मिले थे.

वाहन चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी: एसटीएफ की मेरठ इकाई ने सूचना के आधार पर भावनपुर थाना क्षेत्र में परीक्षितगढ़ रोड पर घेराबंदी की थी. रिंग रोड के पास चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध विटारा कार को रोकने का इशारा किया गया. कार में सवार चारों व्यक्तियों की बातों में विरोधाभास होने पर पुलिस को उन पर गहरा शक हुआ. सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक संगठित गिरोह के रूप में चोरी की गाड़ियां ठिकाने लगाने का काम करते हैं.

आरटीओ के पास फर्जीवाड़े का केंद्र: गिरफ्तार अभियुक्त इफ्तकार ने कबूल किया कि मेरठ आरटीओ ऑफिस के पास उसकी दुकान है और वह वहां दलाली का काम करता है. वह अपने साथियों दानिश, संचित तिवारी और साजिद नजीर भट्ट के कहने पर मोटी रकम लेकर गाड़ियों के फर्जी आरसी तैयार करता था. दानिश और संचित तिवारी चोरी की गई या फाइनेंस डिफॉल्टर गाड़ियों को कम कीमत पर खरीदते थे. इसके बाद इफ्तकार से फर्जी कागजात बनवाकर उन्हें ज्यादा मुनाफे पर जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में बेच दिया जाता था.