मेरठ STF का एक्शन: दिल्ली-NCR से कार चोरी कर जम्मू-कश्मीर में बेचने वाले गिरोह के 4 सदस्य गिरफ्तार
मेरठ एसटीएफ ने दिल्ली-एनसीआर से कार चोरी कर फर्जी कागजात के जरिए जम्मू-कश्मीर में बेचने वाले एक अंतरराज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 29, 2026 at 10:06 PM IST
मेरठ: मेरठ में एसटीएफ की टीम ने थाना भावनपुर क्षेत्र में पुलिस ने ऐसे 4 लोगों को गिरफ्तार किया है, जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) से कार चोरी करते थे. ये अपराधी चोरी की गई कारों के फर्जी कागजात तैयार करके उन्हें अन्य राज्यों में ऊंचे दामों पर बेच देते थे. मेरठ एसटीएफ के अपर पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार सिंह ने बताया कि दिल्ली-एनसीआर में कार चोरी के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यालय से इस गिरोह को पकड़ने के निर्देश मिले थे.
वाहन चेकिंग के दौरान हुई गिरफ्तारी: एसटीएफ की मेरठ इकाई ने सूचना के आधार पर भावनपुर थाना क्षेत्र में परीक्षितगढ़ रोड पर घेराबंदी की थी. रिंग रोड के पास चेकिंग अभियान के दौरान एक संदिग्ध विटारा कार को रोकने का इशारा किया गया. कार में सवार चारों व्यक्तियों की बातों में विरोधाभास होने पर पुलिस को उन पर गहरा शक हुआ. सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने स्वीकार किया कि वे एक संगठित गिरोह के रूप में चोरी की गाड़ियां ठिकाने लगाने का काम करते हैं.
आरटीओ के पास फर्जीवाड़े का केंद्र: गिरफ्तार अभियुक्त इफ्तकार ने कबूल किया कि मेरठ आरटीओ ऑफिस के पास उसकी दुकान है और वह वहां दलाली का काम करता है. वह अपने साथियों दानिश, संचित तिवारी और साजिद नजीर भट्ट के कहने पर मोटी रकम लेकर गाड़ियों के फर्जी आरसी तैयार करता था. दानिश और संचित तिवारी चोरी की गई या फाइनेंस डिफॉल्टर गाड़ियों को कम कीमत पर खरीदते थे. इसके बाद इफ्तकार से फर्जी कागजात बनवाकर उन्हें ज्यादा मुनाफे पर जम्मू-कश्मीर जैसे राज्यों में बेच दिया जाता था.
चोरी का जम्मू-कश्मीर कनेक्शन: पूछताछ में खुलासा हुआ कि गिरोह ने फरवरी 2026 में दिल्ली से चोरी हुई एक क्रेटा कार को फर्जी कागजात के साथ श्रीनगर में साढ़े चार लाख रुपये में बेचा था. एसटीएफ के अनुसार, इफ्तकार फर्जी कागजात तैयार करने के बदले डेढ़ से दो लाख रुपये तक वसूलता था. चेकिंग के दौरान बरामद विटारा कार पर भी लोन बकाया था और इसकी भी फर्जी आरसी बनवाकर श्रीनगर भेजने की तैयारी थी. पुलिस ने बताया कि इस गिरोह के तार श्रीनगर से लेकर मेरठ के विभिन्न मोहल्लों तक जुड़े हुए थे.
गिरफ्तार अभियुक्तों की पहचान हुई: गिरफ्तार अभियुक्तों में साजिद नजीर भट्ट श्रीनगर (जम्मू-कश्मीर), दानिश अली नूरनगर (मेरठ), संचित तिवारी शताब्दी नगर (मेरठ) और इफ्तकार लोहियानगर (मेरठ) का रहने वाला है. पुलिस अब इस गिरोह के अन्य फरार सदस्यों, जैसे असलम और तरीकत उर्फ चाचा की तलाश में छापेमारी कर रही है. एसटीएफ की इस कार्रवाई से कार चोरी और फर्जी दस्तावेज बनाने वाले रैकेट पर शिकंजा कसा है. पकड़े गए आरोपियों के पास से बरामद मोबाइल और दस्तावेजों के जरिए आगे की जांच की जा रही है.
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