यूपी में 'जमानत घोटाला'; मेरठ स्टांप हेराफेरी के आरोपी ने तैयार कर दिए 2 फर्जी दरोगा और एक वकील

पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ : स्टांप घोटाले के आरोपी अक्षय गुप्ता ने जेल की काल कोठरी से बाहर आने के लिए हैरान करने वाली साजिश रच डाली. उसने 6 फर्जी जमानती, 1 फर्जी वकील और फर्जी 2 दरोगा भी तैयार कर लिए. हालांकि पुलिस की सूझबूझ उसकी यह तरकीब काम नहीं आई. पुलिस ने बुधवार को इस पूरे फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया. पकड़े जाने पर आरोपी खुद को छिपाता नजर आया. मीडिया से कहा-हमें क्यों फेमस कर रहे हो. एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह ने मीडिया को बताया कि साल 2024 में मेरठ में स्टांप घोटाला हुआ था. इसमें अक्षय गुप्ता नाम के एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया था. वह जेल गया था. बाद में वह छूट गया था. इसके बाद उसने अपनी जमानत कराने के लिए जमानती कागजात तैयार कराकर कोर्ट भिजवाया था. पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार. (Video Credit; ETV Bharat) दरोगा और वकील भी फर्जी : एसपी सिटी ने बताया कि पुलिस ने जांच शुरू की तो सभी जमानती फर्जी पाए गए. जमानती की तस्दीक (सत्यापन) करने वाले दरोगा व पुलिसकर्मी भी फर्जी निकले. अक्षय गुप्ता के जमानत के दस्तावेजों में मेरठ के लालकुर्ती थाने के दरोगा हरपाल और टीपी नगर थाने के दरोगा रंजीत के नाम से हस्ताक्षर थे. इन नामों के दरोगा कहीं भी न तो थानों में और न ही किसी जिले में तैनात रहे हैं. जमानती भी निकले फेक : एसपी सिटी ने बताया कि इसी तरह जो भी जमानती थे वे भी फर्जी पाए गए. उनके नाम जमानती के तौर पर दीपक, सोनू, अजय, रोशन, पंकज और भारत हैं. इनके नाम पुलिस को मिले तो दस्तावेजों पर लगे मुहर और हस्ताक्षर चेक किए गए तो पता चला कि वे नकली थे. इतना ही नहीं जिस वकील का वकालतनामा लगाया गया था, वह भी फर्जी निकला. एसपी सिटी के अनुसार जांच में पता चला कि वकील का नाम नवी हसन जैदी दर्शाया गया था. उसकी मुहर भी फर्जी मिली. इस नाम का कोई भी वकील नहीं मिला. मामले में पुलिस ने संज्ञान लिया और इन सभी जालसाजों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया. मुख्य आरोपी अक्षय को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है. अन्य लोगों की भी पहचान की जा रही है.