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"पूरा प्रकरण जानें, अपराधियों को सपोर्ट न करें..."; मेरठ में SSP का बड़ा बयान, बोले- "कोई मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है तो दो पेड़ लगा दें"

उन्होंने चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा.

एसएसपी अविनाश पांडेय
एसएसपी अविनाश पांडेय (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 10, 2026 at 8:38 PM IST

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मेरठ : जिले में बुधवार को अनुसूचित जाति की छात्रा हत्या के प्रकरण को लेकर प्रदर्शन कर रहे लोगों पर पुलिसिया कार्रवाई के बाद मामला तूल पकड़े हुए है. शुक्रवार को एसएसपी अविनाश पांडेय का बयान सामने आया है. उन्होंने अपील की कि "पूरा प्रकरण जानें, अपराधियों को सपोर्ट न करें. उन्होंने चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन जारी रहेगा. उन्होंने कहा कि जो उनका समर्थन करते हैं ऐसे पुलिसकर्मी एक पेड़ लगाएं. उन्होंने कहा कि अगर कोई मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है तो आस-पास यह संकल्प ले कि वह पाॅलिथीन नहीं फैलाएगा, दो पेड़ लगा दें जो वृक्षारोपण महोत्सव आ रहा है."

मीडिया से बात करते हुए शुक्रवार को एसएसपी अविनाश पांडेय ने कहा कि "जो भी कार्रवाई की गई उसका चेन वीडियो में एनालिसिस करके बना रहे हैं. पर्सनल कमेंट वालों से मुझे कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है. बस इतना ही कहना है कि जहां से संविधान शुरू होता है उस लाइन को अवश्य पढ़ें. हम सभी भारत के नागरिक हैं और हमें संविधान के दायरे में रहकर ही कार्य करना चाहिए."

एसएसपी ने कहा कि "जो लोग कानून व्यवस्था को बिगड़ने का या जातीय वैमनस्यता को फैलाने का काम कर रहे हैं, उनको चेतावनी देना चाहूंगा कि हर एक चीज, हर एक रील, सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर आने वाले कमेंट को मॉनिटर किया जा रहा है. सब कुछ साइबर टीम की नजरों में है पूरा डाटा इकट्ठा किया जा रहा है. अगर कानून व्यवस्था में किसी की कारण कोई गड़बड़ी उत्पन्न होती है तो ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त विधिसम्मत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

उन्होंने कहा कि "अगर कोई मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है तो आस-पास यह संकल्प ले कि वह पाॅलिथीन नहीं फैलाएगा, दो पेड़ लगा दे जो वृक्षारोपण महोत्सव आ रहा है. उन्होंने कहा कि जो लोग मेरे फेवर में हैं विशेष रूप से पुलिसकर्मी तो ऐसे पुलिसकर्मी अपनी ड्यूटी अच्छी तरह से करें और वृक्षारोपण महोत्सव में एक पेड़ भी लगाएं.
उन्होंने कहा कि सभी से वे ये अपील भी करेंगे कि पहले इस पूरे प्रकरण को जानें, अपराधियों को सपोर्ट ना करें.

उन्होंने कहा कि बुधवार को जो कुछ घटनाक्रम हुआ उसके जो मुख्य सूत्रधार हैं वह दोनों ही आपराधिक घटनाओं में संलिप्त रहते हैं. उनका लंबा आपराधिक इतिहास है, जो व्यक्ति उन लोगों के साथ में आए थे, उनमें से कई होने वाले गैंग से जुड़े हैं. सभी से यही अपील है कि कोई भी व्यक्ति बिना पूरी बात जाने कोई ऐसा कमेंट ना करें, जिससे समाज में विघटन की बात आए.

एसएसपी ने कहा कि मेरठ जनपद में अगर कोई भी माहौल बिगाड़ने का काम करेगा तो उस पर सख्त से सख्त वैधानिक कार्रवाई होगी. जहां-जहां भी पुलिस बल लगाने की आवश्यकता है, वहां हर जगह पुलिस फोर्स लगाई गई है, क्योंकि कई तरह के इनपुट्स पुलिस को मिल रहे हैं. जिले में शांति व्यवस्था को बनाए रखना प्राथमिकता में है.

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