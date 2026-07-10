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"पूरा प्रकरण जानें, अपराधियों को सपोर्ट न करें..."; मेरठ में SSP का बड़ा बयान, बोले- "कोई मुझसे बहुत ज्यादा गुस्सा है तो दो पेड़ लगा दें"

एसएसपी अविनाश पांडेय ( Photo credit: ETV Bharat )