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Sports Trials; मेरठ में तीन दिन होंगे खेलों के ट्रायल, सफल खिलाड़ियों को मिलेंगी छात्रावास समेत कई सुविधाएं

क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी योगेंद्र यादव ने बताया कि खेल निदेशालय द्वारा संचालित आवासीय कीड़ा छात्रावास में वर्ष 2026-27 के लिए बालक व बालिकाओं के आवासीय क्रीड़ा छात्रावास में प्रवेश के लिए प्रोबेबुल्स के केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर दिनांक 15 से 29 अप्रैल के बीच लगेंगे. जिनमें चयन के लिए जिला एवं मण्डल स्तर पर ट्रायल्स में प्रदेश स्तर पर प्रतियोगिता आयोजित हो रही हैं. आवासीय कीड़ा छात्रावास में प्रवेश के लिए इच्छुक बच्चों को खेल साथी पोर्टल पर लागिन कर ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य है. साथ ही हेल्थ सर्टिफिकेट अनिवार्य है.

कैलाश प्रकाश स्टेडियम के एथलेटिक्स कोच गौरव त्यागी ने बताया कि रविवार को कबड्डी बालक वर्ग के मंडलीय ट्रायल होंगे. इसके अलावा एथलेटिक्स बालक वर्ग मंडल के ट्रायल होंगे. बालक वर्ग में जिले के ट्रायल शनिवार को होंगे. मंडल स्तर के ट्रायल 30 मार्च को होंगे. बास्केट बाॅल बालक वर्ग के मंडलीय ट्रायल 30 मार्च की तिथि निर्धारित है. 30 मार्च को ही तीरंदाजी में बालक और बालिका वर्ग में मंडलीय ट्रायल होंगे. बॉक्सिंग, जूडो और हैंडबाल के मंडल ट्रायल 29 को होंगे और हैंडबाॅल बालिका वर्ग मंडल ट्रायल 30 मार्च को होंगे.

क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी के अनुसार शनिवार को मंडल स्तर पर जिम्नास्टिक, तैराकी महिला वर्ग के लिए ट्रायल हुआ. कुश्ती प्रतियोगिता में बालिका वर्ग के मंडलीय ट्रायल, हॉकी बालिका वर्ग के मंडलीय ट्रायल, वाॅलीबाल, फुटबाल और टेबिल टेनिस बालिका वर्ग का मंडलीय ट्रायल भी हुआ.

क्षेत्रीय क्रीड़ा अधिकारी योगेंद्र यादव ने बताया कि अलग अलग खेल प्रतियोगिताओं की तैयारी के लिए विभिन्न खेलों में खेल छात्रावास में प्रवेश के लिए ट्रायल और प्रतियोगिता की तिथियां घोषित हो चुकी हैं. शनिवार को मंडलीय ट्रायल में तैराकी, कुश्ती, हॉकी, वॉलीबाल समेत कई खेल के मंडलीय ट्रायल शुरू हुए. रविवार और सोमवार को अन्य खेलों के लिए ट्रायल चलेंगे. इसमें बालक-बालिका दोनों वर्ग के खिलाड़ी शामिल हो सकते हैं. इसके बाद राज्य स्तरीय ट्राॅयल होंगे. 15 से 29 अप्रैल तक 15 दिवसीय केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर लगाया जाएगा.

मेरठ : ऐसे युवा जो छात्रावास में रहकर खेलों में अपना करियर बनाना चाहते हैं. ऐसे युवा कैलाश प्रकाश स्टेडियम में आयोजित ट्रायल में भाग लेकर अपनी प्रतिभा दिखा सकते हैं. सफल युवाओं को छात्रावास में रहकर विभिन्न खेलों का प्रशिक्षण दिया जाएगा. शनिवार को कुश्ती, तैराकी, वॉलीबाल, हॉकी फुटबाल और टेबिल टेनिस (बालिका) समेत कई खेलों के मंडलीय ट्रायल शुरू हुए. रविवार और सोमवार को अन्य गेम्स के लिए ट्रायल होंगे. मंडल स्तर पर आयोजित ट्राॅयल के बाद राज्य स्तरीय ट्रायल होंगे.

प्रदेश स्तर पर ट्रायल तिथि और शहरों के नाम



जिम्नास्टिक ; मंडल स्तर पर चयन होने के बाद के बाद जिम्नास्टिक के लिए बालक वर्ग के 3 से 4 अप्रैल को आगरा में ट्रायल होंगे. बलिका वर्ग के लिए 28 मार्च मंडल स्तर पर ट्रायल होने के बाद 5 से 6 अप्रैल को आगरा में राज्य स्तरीय ट्रायल होगा.



तैराकी ट्राॅयल; बालक वर्ग ( उम्र 12 वर्ष) में 3 से 4 अप्रैल को बरेली में राज्य स्तरीय ट्रायल होगा. बालिका वर्ग में 5 से 6 अप्रैल को बरेली में ही ट्रायल होंगे.



कुश्ती का राज्य स्तरीय ट्रायल मेरठ में होगा



बालक वर्ग के लिए (15 वर्ष) -3 से 4 अप्रैल, जबकि बालिका वर्ग का (अधिकतम उम्र 15 वर्ष)

का मंडल ट्रायल होने के बाद 5 से 6 अप्रैल को मेरठ में होगा.



हाकी के राज्य स्तरीय ट्रायल लखनऊ में होंगे : बालक वर्ग की उम्र 15 वर्ष तक हो सकती है. ये ट्रायल 3 से 6 अप्रैल के बीच लखनऊ में होंगे. बालिका (15 वर्ष) वर्ग की खिलाडियों का राज्य स्तरीय ट्रायल 7 से 9 अप्रैल के बीच लखनऊ में होगा.



वाॅलीबाल का राज्य स्तरीय ट्रायल मैनपुरी में होगा : बालक वर्ग के लिए अधिकतम आयु 15 वर्ष निर्धारित है. ट्रायल 3 से 5 अप्रैल के बीच में मैनपुरी में होंगे. बालिका वर्ग के लिए भी उम्र 15 वर्ष अधिकतम निर्धारित है, ट्रायल 6 से 7 अप्रैल को मैनपुरी में होगा.



फुटबाल : प्रदेश स्तरीय ट्रायल अयोध्या में होगा. बालक वर्ग में (15 वर्ष) 3 से 6 अप्रैल को होगा.



बैडमिंटन के राज्य स्तरीय ट्रायल प्रयागराज में होंगे : बालक वर्ग (15 वर्ष ) के ट्रायल 3 से 4 अप्रैल तथा बालिका वर्ग के ट्रायल 5 से 6 अप्रैल को होंगे.



टेबल टेनिस : राज्य स्तर पर ट्रायल अयोध्या में होंगे. बालक (15 वर्ष) 3 से 4 अप्रैल. बालिका वर्ग में 5 से 6 अप्रैल को आयोजित किए जाएंगे.



क्रिकेट राज्य स्तरीय ट्रायल; कानपुर में बालक वर्ग (15 वर्ष) के ट्रायल 3 से 6 अप्रैल को होंगे.





कबड्डी के राज्य स्तर पर ट्रायल आजमगढ़ में होंगे ; बालक वर्ग के ट्रायल के लिए 3 से 4 अप्रैल. बालिका वर्ग के लिए ट्रायल की तारीख 5 से 6 अप्रैल निर्धारित की गई है.



बास्केटवाल के प्रदेश स्तरीय ट्रायल गोरखपुर में होंगे : बालक वर्ग का 3 से 4 अप्रैल तथा बालिका वर्ग का 5 से 6 अप्रैल को होंगे.



तीरंदाजी के लिए स्टेट लेवल ट्रायल सोनभद्र में होंगे ; 23-24 अप्रैल को बालक वर्ग के ट्रायल होंगे.

एथलेटिक्स ट्रायल : वाराणसी में बालक वर्ग के ट्रायल 3 से 4 अप्रैल तथा 5 से 6 अप्रैल को वाराणसी में आयोजित होंगे.



बॉक्सिंग प्रदेश स्तरीय ट्रायल : झांसी में आयोजित होंगे. बालक वर्ग 3 4 अप्रैल को व बालिका वर्ग का ट्रायल 5 से 6 अप्रैल को होगा.



जूडो ट्रायल ; सहारनपुर में बालक वर्ग के लिए 3 से 4 अप्रैल निर्धारित है.



हैंडबाल ट्रायल : अमेठी में बालक वर्ग में 3 से 4 अप्रैल व बालिका वर्ग के लिए 5 से 6 अप्रैल निर्धारित की गई है. जिन खिलाड़ियों का चयन केंद्रीय प्रशिक्षण शिविर में होगा, उन्हें हॉस्टल में सीटों के अनुसार प्रवेश का मौका मिलेगा.

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