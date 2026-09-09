ETV Bharat / state

मेरठ खेल उपकरण उद्योग; ऑर्डर के "खेल" और आंकड़ों की फिरकी में उलझा कारोबार, कारीगरों के हाथ भी खाली

पढ़ें, स्पोर्ट्स सिटी के गौरवशाली अतीत, विकास, चुनौतियों और संभावनाओं पर प्रताप सिंह के संपादन में संवाददाता मनीष पराशर की खबर.

मेरठ का खेल उपकरण उद्योग.
मेरठ का खेल उपकरण उद्योग. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 10:19 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

मेरठ : स्पोर्ट्स सिटी मेरठ देश का प्रमुख खेल उपकरण निर्माण हब है, जो अपनी उत्कृष्ट गुणवत्ता वाले खेल सामानों के लिए विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है. मेरठ का खेल उपकरण निर्माण उद्योग लगभग 90 वर्ष पुराना है. एक्सप्रेस कनेक्टिविटी और नमो भारत ट्रेन मिलने से मेरठ के खेल उद्योग गति मिलने की उम्मीद जगी थी, लेकिन हकीकत कुछ और ही है. निर्यात के आंकड़े कागज पर बढ़े दिख रहे हैं, लेकिन निर्माता इसे महज आंकड़ों की बाजीगरी बता रहे हैं. अव्वल तो खेल उद्योग चीन से कड़ी प्रतिस्पर्धा, महंगाई और उत्पादन लागत की उछाल भरे दौर से गुजर रहा है.

देखें ; देश की 'स्पोर्ट्स कैपिटल' पर ईटीवी भारत की खास खबर... (Video Credit : ETV Bharat)


स्पोर्ट्स कंपनी के मालिक अनिल महाजन ने बताया कि पिछले 5 वर्षों में कीमतें 3 गुना बढ़ी हैं. मिडिल ईस्ट युद्ध के कारण कंटेनर का भाड़ा $1100–$1500 से बढ़कर $7000 तक पहुंच गया है. जिससे ग्राहक ऑर्डर रद्द कर रहे हैं. यूरोप सहित अन्य प्रमुख बाजारों में पिछले 5 वर्षों की सबसे बड़ी गिरावट देखी जा रही है. रूट पर अनिश्चितता और इंश्योरेंस बंद होने से काम प्रभावित है. चीन की सरकार निर्यातकों को जमीन, वर्किंग शेड और रियायती दरों पर वित्तीय मदद देती है.

मेरठ के खेल उद्योग की नींव.
मेरठ के खेल उद्योग की नींव. (Photo Credit : ETV Bharat)

अनिल महाजन के मुताबिक देश में MSME योजनाएं होने के बावजूद बुनियादी सुविधाओं की कमी है. जिससे ग्राहक चीन की ओर रुख कर रहे हैं. ड्राई पोर्ट से मुंबई या मुंद्रा पोर्ट तक रेलवे द्वारा एक कंटेनर भेजने का भाड़ा ही ₹1 लाख से अधिक पड़ता है. जिस कारण व्यापार कम हो रहा है. जब तक युद्ध समाप्त नहीं होता, भाड़े कम नहीं होते और नीतियां अनुकूल नहीं बनतीं, तब तक व्यापार की स्थिति में सुधार होना कठिन है. मशीनीकरण और बड़े पैमाने के उत्पादन में चीन अब भी मेरठ पर भारी पड़ रहा है. हालांकि मेरठ क्राफ्टमैनशिप और क्रिकेट में आगे है. वैश्विक बाजारों में मेरठ के प्रोडक्ट की ज्यादा मांग है.

खेल उपकरणों का सफर.
खेल उपकरणों का सफर. (Photo Credit : ETV Bharat)


स्पोर्ट्स कंपनी के सह-मालिक आदित्य महाजन कहते हैं कि वैश्विक तनाव और अमेरिका की अनिश्चित टैरिफ नीतियों के बीच ब्रिटेन (UK) के साथ हुए FTA से कस्टम ड्यूटी 10% से घटकर 0% के करीब पहुंच गई है. जिससे भारतीय निर्यातकों को बड़ी राहत मिली है. फुटबॉल और हॉकी जैसे सेगमेंट में सरकारी सब्सिडी के कारण भले ही चीन आगे हो, लेकिन क्रिकेट उद्योग में मेरठ की कंपनियों का दुनिया पर एकछत्र राज है. चीन इस दौड़ में बहुत पीछे है.

खेल उपकरणों के निर्यात और निर्माण की आंकड़ा.
खेल उपकरणों के निर्यात और निर्माण की आंकड़ा. (Photo Credit : ETV Bharat)

आदित्य महाजन कहते हैं कि रैपिड रेल सेवा शुरू होने से दिल्ली-मेरठ की दूरी घटकर 45 मिनट रह गई है. जिससे दिल्ली के व्यापारी मेरठ के रियल एस्टेट और औद्योगिक क्षेत्र में निवेश के लिए आकर्षित हो रहे हैं. हालांकि ​दिल्ली-मेरठ नमो भारत (RRTS) कॉरिडोर शुरू होने के बाद मेरठ में प्रॉपर्टी के दाम बेतहाशा बढ़े हैं. जमीन और भाड़ा महंगे होने से स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स व परतापुर औद्योगिक क्षेत्र में नए एमएसएमई के लिए फैक्ट्री लगाना नामुमकिन सा हो गया है.

खेल सामान को फाइनल टच देता कारीगर.
खेल सामान को फाइनल टच देता कारीगर. (Photo Credit : ETV Bharat)
आदित्य महाजन के अनुसार खेल उद्योग में 8% मार्जिन के लिए दिन-रात मेहनत करने से बेहतर, अपनी पुरानी फैक्ट्री की जमीन बेचना या उसे कमर्शियल लीज पर देना अधिक लाभदायक दिख रहा है. ऐसे में छोटे सब-कॉन्ट्रैक्टर पलायन करने को मजबूर हैं. जगह की कमी और प्लॉट महंगे होने से नया विस्तार मेरठ के बजाय हापुड़ रोड, गजरौला या हरिद्वार के बायपास क्षेत्रों में शिफ्ट हो रहा है.
गोदाम में रखे तैयार क्रिकेट बैट.
गोदाम में रखे तैयार क्रिकेट बैट. (Photo Credit : ETV Bharat)


क्रिकेट बैट और बैटिंग पैड बनाने वाली कंपनी के मालिक सिद्धांत का कहना है कि चीन से कोई मुकाबला नहीं. क्योंकि वहां क्रिकेट नहीं है, लेकिन बाकी स्पोर्ट्स सामान में हम चीन की बराबरी नहीं कर सकते. अत्याधुनिक मशीन से वो माल सस्ता बनाते हैं. इस कारण उनको फायदा मिलता है. अगर हम वो मशीन आयात करते हैं तो हमें बहुत महंगी पड़ेगी. स्पोर्ट्स के समान का निर्यात करना बड़ा ही मंहगा पड़ रहा है. जिस कारण मुनाफा भी घट गया है.

क्रिकेट बैट को फिनिशिंग देता कारीगर.
क्रिकेट बैट को फिनिशिंग देता कारीगर. (Photo Credit : ETV Bharat)



कीपिंग ग्लब्स और थाई बनाने का काम करने वाले मोहम्मद आमिर ने बताया कि एक दिन में 100 जोड़ी ग्लब्स और थाई बन रहे थे, लेकिन लाइट की वजह से 40% काम कम हुआ है. ईरान इजरायल के युद्ध का भी बहुत असर कारोबार पर पड़ा है. मैटेरियल महंगा होने से मुनाफा कम हो गया है. चीन और कोरिया से आने वाले आइटम महंगे हो गए हैं. जिस कारण अब कारीगरों की वेतन निकलना भी मुश्किल हो रहा है. कच्चा माल 15% महंगा हो गया है. ग्लब्स में लगने वाली इलास्टिक भी महंगी हो गई है.

कारखाने में तैयार किए गए क्रिकेट बैट.
कारखाने में तैयार किए गए क्रिकेट बैट. (Photo Credit : ETV Bharat)


बैटिंग ग्लब्स और बैटिंग पैड की फैक्ट्री चलाने वाले परवेज आलम ने बताया महंगाई के चलते मुनाफा बहुत कम हो गया है. इसके अलावा ईरान-इजरायल का युद्ध का असर कच्चे माल के आयात पर पड़ रहा है. पहले एक जोड़ी पैड पर ₹100 का मुनाफा होता था अब वह घटकर 30 से ₹40 रह गया है. चीन से आने वाले माल पर 15% से 30% तक की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है.

खेल उपकरण कारखाने में काम करते कारीगर.
खेल उपकरण कारखाने में काम करते कारीगर. (Photo Credit : ETV Bharat)


टेबल टेनिस बनाने वाले कारीगर सुनील कुमार ने बताया कि आमदनी काबिलियत के हिसाब से कम है. यही कारण है कि युवा इस क्षेत्र में नहीं आ रहे हैं. दिहाड़ी मजदूर नकद भुगतान को प्राथमिकता देते हैं. बैटिंग ग्लब्स और बैटिंग पैड बनाने वाले कारीगर सोनू का कहना है कि कंपनी मालिकों की आमदनी घट गई है. जिस कारण महंगाई के हिसाब से हमारा वेतन नहीं बढ़ रहा. किराए का घर, बच्चों की देखरेख में सारी दिहाड़ी खर्च हो जाती है.

यह भी पढ़ें : मेरठ में छापेमारी; ब्रांडेड कंपनियों के नाम पर स्पोर्ट्स सिटी में बिक रहा था नकली सामान

यह भी पढ़ें : मेरठ स्पोर्ट्स सिटी की लिफ्ट फंसी; 15 मिनट तक अटकी रहीं सांसें, ट्रैफिक सिपाही बने देवदूत

TAGGED:

SPORTS BUSINESS
मेरठ का खेल उपकरण उद्योग
SPORTS GOODS EXPORTS FROM MEERUT
MEERUT SPORTS INDUSTRY
MEERUT SPORTS BUSINESS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.