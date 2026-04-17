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पश्चिम यूपी के 14 जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के पास लगेगा खास क्यूआर कोड, जानिए PVVNL का प्लान

स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ क्यू आर कोड. ( Photo Credit : ETV Bharat )