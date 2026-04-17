पश्चिम यूपी के 14 जिलों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर के पास लगेगा खास क्यूआर कोड, जानिए PVVNL का प्लान
प्रदेशभर में स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध हो रहा है. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के एमडी ने कहा, अभी कोई गाइडलाइन नहीं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 12:29 PM IST
मेरठ : पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के दायरे में आने वाले 14 जिलों में उपभोक्ताओं के घर पर लगे मीटर के बगल में खास क्यू आर कोड लगाने जा रहा है. इस क्यू आर कोड के माध्यम से विद्युत विभाग के दिशा-निर्देश आसानी से जान सकेंगे. पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (PVVNL) के अंतर्गत यूपी वेस्ट के 14 जिले आते हैं. जिनमें मेरठ समेत सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर, बुलंदशहर, मुरादाबाद, बागपत, रामपुर, अमरोहा (ज्योतिबा फुले नगर), संभल, शामली, गाजियाबाद, हापुड़ और गौतमबुद्ध नगर शामिल हैं. विद्युत विभाग की प्लानिंग के बारे में ईटीवी भारत ने PVVNL के एमडी रवीश गुप्ता से खास बातचीत की. पढ़ें विस्तृत खबर....
स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध हो रहा है, लेकिन यूपी वेस्ट के 14 जिलों के जिम्मेदार अधिकारी मानते हैं कि अभी ऐसी कोई गाइडलाइन जारी नहीं हुई है, जो वे स्मार्ट मीटर की अनिवार्यता को लेकर यह कह सकें कि ये नहीं लगेंगे. वहीं केंद्रीय मंत्री की प्रतिक्रिया के बाद तो यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है. बहरहाल पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता ने स्मार्ट प्रीपेड मीटर (smart prepraid meter) के बाबत खास जानकारियां साझा कीं.
प्रबंध निदेशक रवीश गुप्ता का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर नेगेटिव बैलेंस में जाने की वजह से काफी संख्या में डिस्कनेक्ट हुए थे. 83% उपभोक्ताओं ने ऐसे कनेक्शन अब तक रिचार्ज करा लिए हैं जो फिर से जुड़ चुके हैं. बचे हुए लोग अभी तक भी रिकनेक्शन नहीं हुए हैं उनको लेकर एक अभियान चलाया गया है. आंकड़ों के मुताबिक 10 अप्रैल तक की सूची के मुताबिक एक लाख 43 हजार स्मार्ट प्रीपेड मीटर धारित उपभोक्तों के कनेक्शन कटे हुए थे. जिनमें से 36 हजार लोगों से संपर्क करने के बाद लगभग 22 हजार उपभोक्ताओं ने मीटर रिचार्ज करा लिए हैं. लगभग 1700 घर बंद मिले थे, जहां फिर से टीम जाएगी.
एमडी रवीश गुप्ता का कहना है कि पहले के मुकाबले में शिकायत काफी कम हो गई हैं. अभी तक लगभग 24 हजार 396 शिकायत आईं, जिनमें से 24 हजार 2 का निस्तारण किया जा चुका है. स्मार्ट मीटर सेल भी 1912 पर बनाया गया है, जिस पर कोई भी उपभोक्ता आने वाली समस्या या परेशानी की शिकायत दर्ज करा सकता है. इसके अलावा स्मार्ट प्रीपेड मीटर के साथ उपभोक्ताओं के घरों पर स्टिकर लगाए जा रहे हैं. जिन पर जरूरी निर्देशों के साथ क्यूआर कोड QR कोड भी है. जिसे स्कैन करने पर app download किया जा सकेगा. साथ ही विभागीय निर्देश भी आसानी से देख सकेंगे.
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