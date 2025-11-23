ETV Bharat / state

मिट्टी की जांच; 102 रुपए में सारी दुविधाओं का समाधान, जानिए खेत के रिपोर्ट कार्ड के फायदे

मिट्टी की जांच के लिए प्रदेशभर में समय समय पर अभियान चलता है. मेरठ में 30 नंबर तक खेत की पावर परखने का अवसर है. जो किसान अपने खेत की शक्ति के बारे में जानना चाहते हैं उनके लिए न्यूनतम फीस का निर्धारण किया जाता है.

मेरठ : आमतौर पर अन्नदाता का प्रयास अच्छी फसल और खूब पैदावार का रहता है. इसके लिए अक्सर किसान ज्यादा पैदावार लेने के चक्कर में बेतहासा उर्वरकों का इस्तेमाल करते हैं. जिससे फायदा कम, नुकसान ज्यादा होता है. इसी के तहत मृदा परीक्षण काफी समाधान देता है. इसके लिए सरकार की तरफ से भी अभियान चलाया जा रहा है. पढ़ें मेरठ मंडल के मृदा परीक्षण विभाग की भूमिका पर खास खबर...

किसान अगर यह जान लें कि उनकी खेत की क्षमता का स्तर क्या है तो उन्हें न सिर्फ अपनी फसल में कम से कम उर्वरक डालना पड़ेगा या जो जरूरी पोषक तत्व हैं उनको बढ़ाने के लिए प्रयास ही उस कृषि भूमि की पावर बढ़ाने के लिए पर्याप्त होंगे. इसके अलावा खेती-किसानी में होने वाले धन के अपव्यय पर भी रोक लग जाएगी. मेरठ में 30 नंबर तक मिट्टी जांच के लिए अभियान चलेगा.

मेरठ मंडल की मिट्टी में पोषक तत्व व अन्य रसायन.





पिछली बार से दोगुने नमूने लिए गए



मृदा परीक्षण विभाग के सहायक निदेशक अरुण कुमार बताते हैं कि मेरठ मंडल के जिलों में कुल 90 हजार से ज्यादा कृषि भूमि के नमूने सेम्पल के तौर पर लिए गए हैं. मिट्टी की जांच के लिए कुल 90 हजार सेम्पल अलग अलग क्षेत्रों, गांव से लेने का लक्ष्य निर्धारित था. जबकि पिछले वर्ष ये आधा था. इस बार 90 हजार नमूनों में से अब तक 64 हजार से अधिक भूमि के सेम्पल की रिपोर्ट भी लैब से तैयार करके किसानों को उनकी भूमि का स्वास्थ्य कार्ड भी जारी किया जा चुका है.

मिट्टी की जांच के मानक.

मेरठ जिले की अगर बात करें तो यहां भूमि में नाइट्रोजन निम्न स्तर पर है, फॉस्फेट मीडियम और पोटाश निर्धारित स्तर से अधिक है, जीवाश्म कार्बन भी निर्धारित मानक से निचले स्तर पर है. हापुड़ में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और जीवाश्म कार्बन भी निम्न स्तर पर है. भूमि में पोटाश मीडियम स्टेज में है. बागपत जिले में पोटाश की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है. बागपत में नाइट्रोजन, जीवाश्म कार्बन निम्न स्तर पर है. फॉस्फेट मीडियम और पोटाश निर्धारित स्तर से अधिक है. गाजियाबाद में नाइट्रोजन, जीवाश्म कार्बन निचले स्तर पर और फॉस्फेट मीडियम स्तर पर है. पोटाश की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक है. गौतमबुद्ध नगर में नाइट्रोजन, फॉस्फेट और जीवाश्म कार्बन निम्न स्तर में है. पोटाश की मात्रा अधिक है. बुलंदशहर में नाइट्रोजन और जीवाश्म कार्बन निर्धारित मानक के मुकाबले निम्न स्तर पर है. फॉस्फेट मीडियम और पोटाश उच्च स्तर पर है.

उपजाई मिट्टी के लिए फसल चक्र का महत्व.



ऐसे बिगड़ा है कृषि भूमि का गुना गणित : सहायक निदेशक अरुण कुमार बताते हैं कि जबसे हाई यील्ड (high Yield) फसलें चलन में आई हैं तब से अधिक पोषक तत्वों की फसल में आवश्यकता हुई. देखने में आया कि तब से नाइट्रोजन और फास्फेट किसान फसलों में अधिक देते हैं. जबकि खेत को सभी पोषक तत्व चाहिए होते हैं जो कि नहीं मिल पाते हैं. हालांकF किसानों के द्वारा कोशिश भी की जाती है, जो अधिक पैदावार देती हैं. उच्च उपज क्षमता वाली फसलें, जैसे कि हाइब्रिड किस्में, किसानों के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं क्योंकि उनसे अधिक आय होती है, लेकिन इसी चलन ने नुकसान किया है.





ज्यादा उर्वरक से सिर्फ पैसे की बर्बादी : सहायक निदेशक कृषि के मुताबिक गौर करने वाली बात यह भी है कि बहुत से किसान यह समझते हैं कि अगर हम ज्यादा खाद अपने फसल में लगाएंगे तो उससे ज्यादा उत्पादन होगा. हालांकि ऐसा कतई नहीं है. पौधे को जितनी आवश्यकता होती है वह उतना ही पोषक तत्वों को ऑब्जर्व कर सकता है. उसके अलावा खाद बेकार ही जाती है. इसके अलावा फसल पर कई बार प्रतिकूल असर भी हो सकता है. ऐसे में वह खाद न सिर्फ पानी को प्रदूषित करती है, बल्कि वायु मंडल को भी दूषित करती है. इसलिए जरूरी है कि मिट्टी की जांच करा कर फसलों को सही खाद और सटीक पोषक तत्व दें.

