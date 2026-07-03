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सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर निशा चौहान की हत्या; आरोपी पति ने खुद को भी नुकसान पहुंचाया

​वहां उसने पास रखे धारदार चाकू से निशा पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया. आरोपी ने निशा के गले और शरीर के कई हिस्सों पर गहरे वार किए, जिससे अत्यधिक खून बह जाने के कारण निशा ने मौके पर ही दम तोड़ दिया.

​पड़ोसियों के अनुसार, शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे निशा और उसके पति प्रदीप के बीच किसी बात को लेकर तीखी बहस शुरू हुई. विवाद इतना बढ़ गया कि प्रदीप आपा खो बैठा. वह निशा को बेडरूम से घसीटते हुए बाहर हॉल में लेकर आया.

निशा चौहान (40) एक जानी-मानी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर और ब्यूटिशियन थीं. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी पति ने खुद पर भी चाकू से ताबड़तोड़ वार करके अपनी जान लेने की कोशिश की है. फिलहाल, गंभीर हालत में उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

मेरठ: जिले के सरूरपुर थाना क्षेत्र के हर्रा कस्बे में दिल दहला देने वाली वारदात हुई है. यहां शुक्रवार सुबह करीब 6 बजे जानी-मानी सोशल मीडिया इंन्फ्लूएंसर निशा चौहान की हत्या कर दी गई. बेरहमी से मर्डर का आरोप निशा के पति पर ही लगा है. हत्या के बाद बच्चे चीखते हुए बाहर भागे और पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी.

पत्नी को लहूलुहान हालत में जमीन पर गिरता देख प्रदीप ने उसी चाकू से खुद के गले और पेट पर भी कई वार किए, जिसके बाद वह भी गंभीर हालत में वहीं गिर पड़ा. ​इस खौफनाक मंजर को देखकर घर में मौजूद बच्चे डर के मारे चीखते-चिल्लाते हुए घर से बाहर की तरफ भागे. बच्चों की रोने और चिल्लाने की आवाज सुनकर आस-पड़ोस के लोग तुरंत मौके पर इकट्ठा हुए. घर के अंदर का नजारा देख लोगों के होश उड़ गए.

पड़ोसियों ने तुरंत इसकी जानकारी स्थानीय सरूरपुर थाना पुलिस को दी. ​निशा चौहान इलाके में एक जाना-माना चेहरा थीं. उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर 24,400 (24.4K) से ज्यादा फॉलोअर्स हैं. उन्होंने अपने बायो में खुद को रील क्रिएटर, ब्यूटिशियन और एक्टर लिखा हुआ था. निशा अब तक करीब 960 पोस्ट्स अपलोड कर चुकी थीं और सोशल मीडिया पर काफी सक्रिय रहती थीं.

​घटना की संवेदनशीलता को देखते हुए सरूरपुर थाना प्रभारी गौरव सिंह फोरेंसिक एक्सपर्ट्स और आला अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे. गौरव सिंह ने बताया कि हर्रा कस्बे में पति-पत्नी के बीच घरेलू विवाद के चलते एक महिला की चाकू से गोदकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है.

आरोपी पति ने खुद को भी नुकसान पहुंचाया है, जिसे पुलिस अभिरक्षा में उपचार के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है. पुलिस ने घटनास्थल से साक्ष्य जुटा लिए हैं. घर और आसपास लगे CCTV कैमरों के फुटेज को कब्जे में ले लिया है. मृतका के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

मामले की तह तक जाने के लिए बच्चों और परिजनों से पूछताछ की जा रही है. तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है. ​पुलिस फिलहाल इस बात की जांच कर रही है कि सुबह-सुबह दोनों के बीच विवाद किस बात को लेकर शुरू हुआ था और क्या इस हत्या के पीछे कोई पुराना पारिवारिक या व्यक्तिगत विवाद तो नहीं था.

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