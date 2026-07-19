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मेरठ SNAKE MURDER CASE; 20 लाख बीमा और प्रेमी के लिए पति की ली जान, भाई ने कही ऐसी बात

मेरठ : हस्तिनापुर थाना क्षेत्र से हुई दिल दहला देने वाली घटना की कड़ियां अब पूरी तरह से खुल चुकी हैं. हालांकि पुलिस प्रेम संबंध बाधा बन रहे स्कूल संचालक अतुल कुमार (32) की हत्या की साजिश का पर्दाफाश करके पहले तीन पत्नी और दो सपेरों सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है. इसके बावजूद पुलिस के सामने कई तथ्यों को सामने लाना था. इसी कड़ी में पुलिस की तफ्तीश में कुछ नए तथ्य निकले हैं.







बता दें, बहसूमा थाना क्षेत्र के भंडोरा गांव निवासी अतुल कुमार (32) अपनी पत्नी दामिनी (30) और 6 साल के बेटे के साथ हस्तिनापुर शकुंतला कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे. अतुल और दामिनी ने 7 साल पहले लव मैरिज की थी. दोनों पिछले 4 साल से घर से कुछ ही दूरी पर 'कृष्ण किड्स प्ले स्कूल' चला रहे थे. बीते ​शुक्रवार (17 जुलाई) को सुबह करीब 6 बजे अतुल का शव उनके कमरे में मिला था.





दामिनी और परिवार के लोग आनन-फानन उन्हें अस्पताल लेकर गए. जहां डॉक्टर ने अतुल को मृत घोषित कर दिया. ​शुरुआती पूछताछ में दामिनी ने बताया कि वह रात करीब 2 बजे अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में सोने चली गई थी. सुबह जब चाय लेकर अतुल के कमरे में गई, तो काले सांप की कहानी बताई थी. इधर अतुल के परिजनों को दामिनी पर शक था. इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.





पुलिस और फोरेंसिक टीम के सबूतों के साथ दामिनी के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली गई तो सारा माजरा खुल गया. पुलिस के अनुसार दामिनी ने अपने स्कूल के वैन ड्राइवर तुषार के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था. दामिनी और तुषार के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों एक-दूसरे के साथ रहना चाहते थे. अतुल पहले एक कंप्यूटर कंपनी में काम करते थे, जहां उनका 20 लाख रुपये का इंश्योरेंस था. दामिनी और तुषार ने अतुल को रास्ते से हटाकर बीमा राशि हड़पने की योजना बनाई थी. इसी षड़यंत्र के तहत दोनों ने जहरीले सांप से डसवाकर हत्या कर दी.







षड़यंत्र की योजना : अतुल के नाम पर 20 लाख रुपये की जीवन बीमा राशि हड़पने के लिए करीब 20 दिन पहले तुषार ने अतुल को अर्टिगा कार से टक्कर मारकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन हेलमेट पहनने के कारण अतुल बच गया था. कार एक्सीडेंट में बचने के बाद आरोपियों ने सपेरों सोनू और उदय से 5 लाख रुपये में जहरीला 'करैत' सांप खरीदने की डील की. 16 जुलाई की रात दामिनी ने अतुल के खाने/दूध में नींद की गोलियों की ओवरडोज मिला दी, जिससे वह गहरी नींद में सो गया. जब अतुल बेहोश हो गया तो तुषार सपेरों के साथ घर पहुंचा और अतुल के बिस्तर (कंबल) के अंदर जहरीला सांप छोड़ दिया. जिसने उसे डस लिया.