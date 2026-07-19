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मेरठ SNAKE MURDER CASE; 20 लाख बीमा और प्रेमी के लिए पति की ली जान, भाई ने कही ऐसी बात

हस्तिनापुर थाना क्षेत्र की शकुंतला कॉलोनी में प्रेमी से संग मिलकर पति को सांप से डसा कर हत्या का मामला.

मेरठ का सनसनीखेज मर्डर केस.
मेरठ का सनसनीखेज मर्डर केस. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 19, 2026 at 2:16 PM IST

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मेरठ : हस्तिनापुर थाना क्षेत्र से हुई दिल दहला देने वाली घटना की कड़ियां अब पूरी तरह से खुल चुकी हैं. हालांकि पुलिस प्रेम संबंध बाधा बन रहे स्कूल संचालक अतुल कुमार (32) की हत्या की साजिश का पर्दाफाश करके पहले तीन पत्नी और दो सपेरों सहित कुल 4 आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज चुकी है. इसके बावजूद पुलिस के सामने कई तथ्यों को सामने लाना था. इसी कड़ी में पुलिस की तफ्तीश में कुछ नए तथ्य निकले हैं.




बता दें, बहसूमा थाना क्षेत्र के भंडोरा गांव निवासी अतुल कुमार (32) अपनी पत्नी दामिनी (30) और 6 साल के बेटे के साथ हस्तिनापुर शकुंतला कॉलोनी में किराए के मकान में रहते थे. अतुल और दामिनी ने 7 साल पहले लव मैरिज की थी. दोनों पिछले 4 साल से घर से कुछ ही दूरी पर 'कृष्ण किड्स प्ले स्कूल' चला रहे थे. बीते ​शुक्रवार (17 जुलाई) को सुबह करीब 6 बजे अतुल का शव उनके कमरे में मिला था.


दामिनी और परिवार के लोग आनन-फानन उन्हें अस्पताल लेकर गए. जहां डॉक्टर ने अतुल को मृत घोषित कर दिया. ​शुरुआती पूछताछ में दामिनी ने बताया कि वह रात करीब 2 बजे अपने बेटे को लेकर दूसरे कमरे में सोने चली गई थी. सुबह जब चाय लेकर अतुल के कमरे में गई, तो काले सांप की कहानी बताई थी. इधर अतुल के परिजनों को दामिनी पर शक था. इसलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

पुलिस और फोरेंसिक टीम के सबूतों के साथ दामिनी के मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली गई तो सारा माजरा खुल गया. पुलिस के अनुसार दामिनी ने अपने स्कूल के वैन ड्राइवर तुषार के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था. दामिनी और तुषार के बीच प्रेम प्रसंग चल रहा था. दोनों एक-दूसरे के साथ रहना चाहते थे. अतुल पहले एक कंप्यूटर कंपनी में काम करते थे, जहां उनका 20 लाख रुपये का इंश्योरेंस था. दामिनी और तुषार ने अतुल को रास्ते से हटाकर बीमा राशि हड़पने की योजना बनाई थी. इसी षड़यंत्र के तहत दोनों ने जहरीले सांप से डसवाकर हत्या कर दी.




षड़यंत्र की योजना : अतुल के नाम पर 20 लाख रुपये की जीवन बीमा राशि हड़पने के लिए करीब 20 दिन पहले तुषार ने अतुल को अर्टिगा कार से टक्कर मारकर मारने की कोशिश की थी, लेकिन हेलमेट पहनने के कारण अतुल बच गया था. कार एक्सीडेंट में बचने के बाद आरोपियों ने सपेरों सोनू और उदय से 5 लाख रुपये में जहरीला 'करैत' सांप खरीदने की डील की. 16 जुलाई की रात दामिनी ने अतुल के खाने/दूध में नींद की गोलियों की ओवरडोज मिला दी, जिससे वह गहरी नींद में सो गया. जब अतुल बेहोश हो गया तो तुषार सपेरों के साथ घर पहुंचा और अतुल के बिस्तर (कंबल) के अंदर जहरीला सांप छोड़ दिया. जिसने उसे डस लिया.



दामिनी के भाई सोनू से इस बारे में बात करने की कोशिश की गई तो परिवार बेहद नाराज दिखा. दामिनी के भाई ने कहा दामिनी से अब हमारा कोई लेना-देना नहीं है. हमारे लिए वह उसी दिन मर चुकी है. वह जेल जाए या उसे जो सजा मिले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता. अतुल के बड़े भाई, जो सेना से सेवानिवृत्त हैं, उन्होंने कहा कि उन्हें पुलिस की कार्रवाई और कानून पर पूरा भरोसा है. उन्होंने दामिनी और उसके प्रेमी को फांसी की सजा की मांग की है. अतुल के पैतृक गांव भंडोरा में मातम पसरा हुआ है. हस्तिनापुर की शकुंतला कॉलोनी में स्थित किराए के मकान पर पुलिस का ताला लटका हुआ है.

फिलहाल दामिनी मेरठ जेल में बंद है. जेलर के अनुसार सलाखों के पीछे उसकी रात बेहद बेचैनी में गुजरी. वह रातभर करवटें बदलती रही और अपने 6 साल के मासूम बेटे को याद कर रोती रही. महिला पुलिसकर्मियों ने कुछ सवाल किए तो उसने नजरें फेर लीं और दुपट्टे से अपना चेहरा छिपा लिया. चौंकाने वाली बात यह है कि दामिनी ने अपने हाथ पर 'अतुल की गुर्जरी' नाम का टैटू गुदवाया हुआ है.



वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अविनाश पांडे ने बताया कि हत्या जैसी जघन्य वारदात में आरोपियों ने सामान्य सर्पदंश का मामला दिखाने की कोशिश की थी, लेकिन परिजनों के आशंका व्यक्त करने पर पुलिस की गहन जांच-पड़ताल से सारी कलई खुल गई. मुख्य आरोपी दामिनी व स्कूल वैन ड्राइवर तुषार उर्फ निक्की ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है. तुषार के मोबाइल से सांप की तस्वीरें भी मिलीं. दामिनी और तुषार शादी करना चाहते थे और अतुल के 20 लाख रुपये के इंश्योरेंस क्लेम पर भी उनकी नजर थी. फिलहाल हत्या में शामिल दामिनी, तुषार, सपेरे सोनू और उदय को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.

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