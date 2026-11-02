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मेरठ 'सांप कांड' अमित कश्यप मर्डर केस: फांसी की सजा पाए दोषियों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा

133 पन्नों की याचिका दायर कर मृत्युदंड रद्द करने की मांग. ( Photo Credit: ETV Bharat )

मेरठ: उत्तर प्रदेश के बेहद चर्चित और सनसनीखेज मेरठ 'सांप कांड' यानी अमित कश्यप हत्याकांड में एक नया कानूनी मोड़ आ गया है. मेरठ कोर्ट से फांसी की सजा पाने वाले दोनों दोषियों, अमरदीप और रविता ने अब न्याय के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बीती 16 अक्टूबर को मेरठ की एडीजे कोर्ट ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी और उन्हें दोषी करार दिया था. इसी फैसले को सीधी चुनौती देते हुए दोषियों के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में 133 पन्नों की एक विस्तृत अपील याचिका दाखिल की है.

ट्रायल कोर्ट के फैसले को बताया गलत, फांसी पर रोक की मांग: दाखिल की गई इस याचिका में ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और गलत ठहराने का प्रयास किया गया है. दोषियों के वकीलों ने याचिका के जरिए दोषसिद्धि के आदेश पर तुरंत रोक लगाने और मिली मृत्युदंड की सजा को रद्द करने की जोरदार मांग की है. कानूनी जानकारों के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी सप्ताह इस संवेदनशील याचिका पर सुनवाई होने की पूरी संभावना जताई जा रही है. यह पूरा खौफनाक मामला मेरठ जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव से जुड़ा हुआ है.