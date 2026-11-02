मेरठ 'सांप कांड' अमित कश्यप मर्डर केस: फांसी की सजा पाए दोषियों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
अमित कश्यप हत्याकांड में फांसी की सजा पाने वाले दोषियों रविता और अमरदीप ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में 133 पन्नों की अपील याचिका दायर की है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 2, 2026 at 10:34 PM IST
मेरठ: उत्तर प्रदेश के बेहद चर्चित और सनसनीखेज मेरठ 'सांप कांड' यानी अमित कश्यप हत्याकांड में एक नया कानूनी मोड़ आ गया है. मेरठ कोर्ट से फांसी की सजा पाने वाले दोनों दोषियों, अमरदीप और रविता ने अब न्याय के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. बीती 16 अक्टूबर को मेरठ की एडीजे कोर्ट ने दोनों दोषियों को फांसी की सजा सुनाई थी और उन्हें दोषी करार दिया था. इसी फैसले को सीधी चुनौती देते हुए दोषियों के अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट में 133 पन्नों की एक विस्तृत अपील याचिका दाखिल की है.
ट्रायल कोर्ट के फैसले को बताया गलत, फांसी पर रोक की मांग: दाखिल की गई इस याचिका में ट्रायल कोर्ट के फैसले को पूरी तरह से त्रुटिपूर्ण और गलत ठहराने का प्रयास किया गया है. दोषियों के वकीलों ने याचिका के जरिए दोषसिद्धि के आदेश पर तुरंत रोक लगाने और मिली मृत्युदंड की सजा को रद्द करने की जोरदार मांग की है. कानूनी जानकारों के मुताबिक इलाहाबाद हाईकोर्ट में इसी सप्ताह इस संवेदनशील याचिका पर सुनवाई होने की पूरी संभावना जताई जा रही है. यह पूरा खौफनाक मामला मेरठ जिले के बहसूमा थाना क्षेत्र के अकबरपुर सादात गांव से जुड़ा हुआ है.
गला घोंटकर हत्या के बाद शव पर छोड़ा गया था जिंदा सांप: 12 अप्रैल 2025 की खौफनाक रात को अमित कश्यप की उनके ही घर के अंदर बड़ी बेरहमी से गला दबाकर हत्या कर दी गई थी. इस जघन्य वारदात को एक कुदरती हादसे का रूप देने के लिए कातिलों ने अमित के शव के ऊपर एक जिंदा सांप छोड़ दिया था. उनकी साजिश थी कि हर कोई इसे सांप के काटने से हुई मौत समझे, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस पूरी साजिश की पोल खोलकर रख दी. डॉक्टरों ने साफ कर दिया कि अमित की मौत सांप के जहर से नहीं बल्कि दम घुटने के कारण हुई थी.
कॉल डिटेल से खुला अवैध संबंधों का खौफनाक सच: पुलिस की गहन जांच के दौरान जब अमित की पत्नी रविता और उसके प्रेमी अमरदीप की कॉल डिटेल खंगाली गई, तो उनके बीच चल रहे अवैध संबंधों का पर्दाफाश हो गया. वारदात वाली रात को ही दोनों के बीच पचास से भी अधिक बार फोन पर बातचीत होने के पुख्ता सबूत मिले थे. इसके बाद मेरठ की एडीजे कोर्ट ने 7 अक्टूबर 2026 को दोनों को इस मामले में दोषी ठहराया था. अदालत ने 16 अक्टूबर को इस केस को 'रेयरेस्ट ऑफ द रेयर' श्रेणी का अपराध मानते हुए दोनों को फांसी की सजा और 25-25 हजार रुपये का जुर्माना सुनाया था.
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