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मेरठ में STF और पुलिस का बड़ा एक्शन; 21 तमंचों व वेल्डिंग मशीन के साथ शातिर तस्कर गिरफ्तार

हथियारों की खेप के साथ पकड़ा गया तस्कर. ( Photo Credit : ETV Bharat )