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मेरठ से लापता 6 किशोर हरिद्वार में कांवड़ियों के गेटअप में मिले, परिजनों ने ली राहत की सांस

भावनपुर थाना क्षेत्र के छह किशोर बीती 29 जुलाई को संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गए थे. सभी ट्यूशन के लिए घर से निकले थे.

मेरठ से लापता किशोरों का सीसीटीवी फुटेज.
मेरठ से लापता किशोरों का सीसीटीवी फुटेज. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 31, 2026 at 11:28 AM IST

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मेरठ : भावनपुर थाना क्षेत्र से संदिग्ध हालात में लापता हुए 6 छात्रों का सुराग देर रात ही पुलिस ने लगा लिया. सभी छात्र घर से कोचिंग का बहाना बनाकर निकले थे और हरिद्वार पहुंच गए थे. पुलिस ने 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगाले, चार टीमें लगाई थीं. पुलिस ने हरिद्वार में मौजूद छात्रों से परिजनों की बात भी करा दी है. इसके बाद परिजनों ने राहत की सांस ली है.

बता दें, बीती 29 जुलाई को भावनपुर थाना क्षेत्र के रहने वाले एक शख्स ने बेटे की गुमशुदगी की तहरीर दी थी. तहरीर के मुताबिक बुधवार उनका बेटा अपने दोस्तों के साथ ट्यूशन जाने के लिए कहकर निकला था. इसके बाद से वह वापस नहीं लौटा. काफी देर तक इंतजार करने के बाद उन्होंने ट्यूशन टीचर को फोन करके बच्चे के बारे में जानकारी ली, लेकिन ट्यूशन टीचर ने बताया कि उनका बेटा और अन्य पांच छात्र ट्यूशन में नहीं पहुंचे.

पुलिस क्षेत्राधिकारी मेरठ देहात सुधीर कुमार ने बताया कि सभी छात्र गढ़ रोड स्थित जयभीम नगर के ज्ञानकुंज कॉलोनी के रहने वाले हैं. पुलिस टीम ने परिजनों से मिले एक मोबाइल नंबर पर बात करने की कोशिश की, लेकिन वह स्विच ऑफ था. इसके बाद पुलिस की चार टीमें किशोरों को खोजने में जुट गईं. 150 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद किशोरों के हरिद्वार की तरफ की जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद हरिद्वार पुलिस से संपर्क साधा गया.


हरिद्वार पुलिस की तफ्तीश के बीच ही छात्रों के एक पड़ोसी ने सभी को हर की पौड़ी पर घूमते हुए पहचान लिया था. इसके बाद पुलिस ने छात्रों को ट्रेस करके परिजनों से वीडियो कॉल पर बात कराई है. इसके बाद सभी ने राहत की सांस ली. शुरुआती जांच में सामने आया है कि सभी बच्चे एक साथ कांवड़ लेने के लिए हरिद्वार चले गए थे. सभी छात्रों को सकुशल वापस लाने की कार्रवाई की जा रही है.

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